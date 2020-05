Nem szabad – ezt a két szót tudja magyarul a tranzitzónából kikerült fiú

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47ded541-4edb-482f-abb2-8a3d5bff5805","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Liget-projekt megmentéséért fogják figyelni a fővárosi online lakossági fórumot.","shortLead":"A Liget-projekt megmentéséért fogják figyelni a fővárosi online lakossági fórumot.","id":"20200525_A_COF_virtualis_bekemenetet_hirdet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47ded541-4edb-482f-abb2-8a3d5bff5805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351c23a5-4824-40eb-a8d6-a0ce65f49695","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_A_COF_virtualis_bekemenetet_hirdet","timestamp":"2020. május. 25. 18:58","title":"A CÖF virtuális békemenetet hirdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea Kásler Miklóstól kérdezett, akkor szólt rá az ülést vezető KDNP-s politikus. ","shortLead":"Szabó Tímea Kásler Miklóstól kérdezett, akkor szólt rá az ülést vezető KDNP-s politikus. ","id":"20200525_Kover_utan_Latorcai_Janos_is_leszolta_Szabo_Timeat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a68c21-3dd6-4d49-9c3b-73a05b444f38","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Kover_utan_Latorcai_Janos_is_leszolta_Szabo_Timeat","timestamp":"2020. május. 25. 15:40","title":"Kövér után Latorcai János is leszólta Szabó Tímeát a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7205bc3-b521-4aba-a8a4-1f4bf2ce56f2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A válságkezelés Magyarországon nem a háztartások működőképességére fókuszált, így megtörhet a szegénység csökkenésének trendje – mondja Tóth István György, a Tárki vezérigazgatója.","shortLead":"A válságkezelés Magyarországon nem a háztartások működőképességére fókuszált, így megtörhet a szegénység csökkenésének...","id":"20200522_Szegenysegi_trendfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7205bc3-b521-4aba-a8a4-1f4bf2ce56f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2556aff5-b88e-4523-b4a2-f773da827490","keywords":null,"link":"/360/20200522_Szegenysegi_trendfordulo","timestamp":"2020. május. 25. 07:00","title":"\"Mennyit segít, ha megszűnik egy hegedűművész állása, de nyílik egy parkfenntartói pozíció?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első földmozgást három utórengés követte, ezek valamivel gyengébbek voltak. Károkról egyelőre nincs hír.","shortLead":"Az első földmozgást három utórengés követte, ezek valamivel gyengébbek voltak. Károkról egyelőre nincs hír.","id":"20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6bfd71-38f5-46dd-b7dc-1ac347d442fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","timestamp":"2020. május. 25. 05:30","title":"Közepes erősségű földrengés volt nem messze Új-Zéland fővárosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A hónapokig tartó kényszerű bezártság után a világ számos pontján, a szabályok betartásával ugyan, de már szabadabban mozoghatnak az emberek. A kijárási korlátozások gyökerestől felforgatták a mindennapokat, született azonban néhány olyan inspiráló történet, amely a karantén elmúltával is velünk maradhat majd.","shortLead":"A hónapokig tartó kényszerű bezártság után a világ számos pontján, a szabályok betartásával ugyan, de már szabadabban...","id":"20200524_Amit_a_karanten_nelkul_nem_tudtunk_volna_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e56672-8a37-4809-bb22-c0ebedfa695a","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Amit_a_karanten_nelkul_nem_tudtunk_volna_meg","timestamp":"2020. május. 24. 20:00","title":"Amit a karantén nélkül nem tudtunk volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Orbán Viktor legutóbbi rádióinterjújában meghirdette, hogy az etnikai diszkrimináció eddigi szégyellős változata helyett a jövőben Magyarországon bevezetik a törvénybe is foglalt, nyílt apartheidet. Vélemény.","shortLead":"Orbán Viktor legutóbbi rádióinterjújában meghirdette, hogy az etnikai diszkrimináció eddigi szégyellős változata...","id":"202021_lappango_apartheid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfa0dd2-e8da-42f2-ba67-33e357f04b03","keywords":null,"link":"/360/202021_lappango_apartheid","timestamp":"2020. május. 25. 13:00","title":"Ónody Gomperz Tamás: Lappangó apartheid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a parlamentben jelentette be, mikorra várhatják a plusz pénzt az egészségügyi dolgozók. Az emberierőforrás-miniszter arról beszélt, hogy nincs összefüggés a 33 éves, kétgyerekes anya és a kórházakban elrendelt központi intézkedések között. Percről percre a járványról.","shortLead":"A miniszterelnök a parlamentben jelentette be, mikorra várhatják a plusz pénzt az egészségügyi dolgozók...","id":"20200525_koronavirus_jarvany_fertozott_elhunyt_magyarorszag_percrol_percre_majus_25","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9310be-1a52-41b2-8630-51ac4a259e93","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_koronavirus_jarvany_fertozott_elhunyt_magyarorszag_percrol_percre_majus_25","timestamp":"2020. május. 25. 07:10","title":"Július 1-jén érkezik az egészségügyi dolgozók extra juttatása – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3abb7e6-2488-4bd8-8558-f3931f7283f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A thaiföldi Csula Oltóanyagkutató Központ az egyik olyan laboratórium a világon, ahol a koronavírus elleni védőoltás kifejlesztésén dolgoznak.","shortLead":"A thaiföldi Csula Oltóanyagkutató Központ az egyik olyan laboratórium a világon, ahol a koronavírus elleni védőoltás...","id":"20200525_bangkok_thaifold_koronavirus_vakcina_fejlesztes_vedooltas_oltoanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3abb7e6-2488-4bd8-8558-f3931f7283f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a008ce-b2f9-425c-8f45-afe08f814fd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_bangkok_thaifold_koronavirus_vakcina_fejlesztes_vedooltas_oltoanyag","timestamp":"2020. május. 25. 11:33","title":"Képek jöttek egy bangkoki laborból, így készül a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]