[{"available":true,"c_guid":"fdc2c517-1b74-493f-81e3-f5949e1e0d64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig inkább a fővárosban lehetett hallani kifejezetten a tuningautókat és utcai versenyzőket ellenőrző akciókról. ","shortLead":"Eddig inkább a fővárosban lehetett hallani kifejezetten a tuningautókat és utcai versenyzőket ellenőrző akciókról. ","id":"20200520_Szegeden_is_lecsaptak_az_utcai_autoversenyzokre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdc2c517-1b74-493f-81e3-f5949e1e0d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2882a55d-edd3-4b27-80fa-5eb7155d88ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_Szegeden_is_lecsaptak_az_utcai_autoversenyzokre","timestamp":"2020. május. 20. 11:29","title":"Szegeden is lecsaptak az utcai autóversenyzőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40725010-266a-4338-b123-80dbca3c6afc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég állítja: sem a vezérigazgató, sem az elnök nem sértett törvényt.","shortLead":"A cég állítja: sem a vezérigazgató, sem az elnök nem sértett törvényt.","id":"20200520_volkswagen_megallapodas_dizelbotrany_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40725010-266a-4338-b123-80dbca3c6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eff8deb-40d5-4fcd-ab96-90e3ef0a3dec","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_volkswagen_megallapodas_dizelbotrany_birosag","timestamp":"2020. május. 20. 06:07","title":"Inkább fizet 9 millió eurót a Volkswagen, csak érjen véget a vezetői ellen a dízelbotrány miatt indult vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Pénzforgalmi szabálysértértéseket tárt fel az MNB a pénzintézetnél.\r

","shortLead":"Pénzforgalmi szabálysértértéseket tárt fel az MNB a pénzintézetnél.\r

","id":"20200520_magyar_nemzeti_bank_unicredit_bank_birsag_felugyelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e879e270-dd9a-4ea8-97f7-1b699cc8f625","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_magyar_nemzeti_bank_unicredit_bank_birsag_felugyelet","timestamp":"2020. május. 20. 12:18","title":"Megbüntette az UniCreditet a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5f7a09-425f-4548-bd5f-3203dc5a96e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A változó, szélsőséges időjárás pont a legnagyobb gabona-, rizs-, szója- és kukoricatermelő régiókat fenyegeti a legjobban.","shortLead":"A változó, szélsőséges időjárás pont a legnagyobb gabona-, rizs-, szója- és kukoricatermelő régiókat fenyegeti...","id":"20200520_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_gabona_rizs_kukorica_szoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa5f7a09-425f-4548-bd5f-3203dc5a96e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a06177-8a83-498c-ab83-feba1f8ef980","keywords":null,"link":"/zhvg/20200520_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_gabona_rizs_kukorica_szoja","timestamp":"2020. május. 20. 16:12","title":"Gabona nélkül maradhat a világ nagy része, ha beüt a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695d2764-d8c5-4221-88a4-2e80a6e14998","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki sokáig visel arcmaszkot, túl sok szén-dioxidot fog belélegezni, ez pedig ártalmas az egészségre. A Facebookon is terjedő állításnak némi valóságalapja ugyan van, de a Snopes tényfeltáró oldal szerint összességében nem igaz.","shortLead":"Ha valaki sokáig visel arcmaszkot, túl sok szén-dioxidot fog belélegezni, ez pedig ártalmas az egészségre. A Facebookon...","id":"20200520_koronavirus_arcmaszk_viselese_alhir_snopes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=695d2764-d8c5-4221-88a4-2e80a6e14998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffae257-98da-46b4-b5eb-cf2c577baa69","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_arcmaszk_viselese_alhir_snopes","timestamp":"2020. május. 20. 10:33","title":"A Facebookon már terjed: tényleg ártalmas az arcmaszk viselése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc460d7a-9390-4b4b-8dc9-9f3ef61425a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A visszaesés a jövedelmek csökkenése miatt következhetett be, miután rengeteg ember elvesztette a munkáját. Az Intrum elemzése szerint az április havi GDP is hatalmasat zuhant.","shortLead":"A visszaesés a jövedelmek csökkenése miatt következhetett be, miután rengeteg ember elvesztette a munkáját. Az Intrum...","id":"20200521_haztartasok_fizetokepesseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc460d7a-9390-4b4b-8dc9-9f3ef61425a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f87aaf-47a5-4f47-9b9e-6d4f3e68c5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_haztartasok_fizetokepesseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 21. 14:23","title":"Óriásit esett a magyar háztartások fizetőképessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd859a0-f40d-4056-8905-8babbcfde69c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kurokava Hiromu újságírókkal játszott.\r

","shortLead":"Kurokava Hiromu újságírókkal játszott.\r

","id":"20200521_Kiszokott_madzsongozni_a_tokioi_fougyesz_tavozik_a_posztjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bd859a0-f40d-4056-8905-8babbcfde69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40c5629-837d-45f0-9fc8-b6f694019377","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_Kiszokott_madzsongozni_a_tokioi_fougyesz_tavozik_a_posztjarol","timestamp":"2020. május. 21. 06:11","title":"Kiszökött madzsongozni a tokiói főügyész, távozik a posztjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d75121-5882-4486-b486-c16aa0890ca3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően az egyik első totálkárosra tört elektromos Porsche látható a képeken.","shortLead":"Vélhetően az egyik első totálkárosra tört elektromos Porsche látható a képeken.","id":"20200518_10_perc_alatt_roncstelepre_kerult_a_vadonatuj_Porsche_Taycan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07d75121-5882-4486-b486-c16aa0890ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065b7919-aa83-4e23-a9d2-e270c3422f7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_10_perc_alatt_roncstelepre_kerult_a_vadonatuj_Porsche_Taycan","timestamp":"2020. május. 20. 04:07","title":"10 perc alatt roncstelepre került a vadonatúj Porsche Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]