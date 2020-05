Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7ab5e77-54bd-4486-bd03-5acf0e3ce2ab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Technika- és médiavezérelt mai világunkban általánosnak tekinthető, hogy a fizikai valóságon kívül digitális életben is létezünk. De vajon hogyan lépünk be a digitális életbe, és hogyan távozunk belőle? Meddig tart ez az életünk?","shortLead":"Technika- és médiavezérelt mai világunkban általánosnak tekinthető, hogy a fizikai valóságon kívül digitális életben is...","id":"20200513_Igy_szuletunk_es_halunk_meg_a_digitalis_terben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7ab5e77-54bd-4486-bd03-5acf0e3ce2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d108c2-a1c7-4d53-ae22-7315d1b42f94","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200513_Igy_szuletunk_es_halunk_meg_a_digitalis_terben","timestamp":"2020. május. 13. 12:15","title":"Így születünk és halunk meg digitálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505e2e49-5aff-4a52-a6ba-d98a11b71d53","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem lesz kötelező az örökbefogadó tanfolyam, gyorsabb lesz az eljárás és az ismerkedés idejére tíz nap fizetett szabadság jár, áll a törvényjavaslatban. ","shortLead":"Nem lesz kötelező az örökbefogadó tanfolyam, gyorsabb lesz az eljárás és az ismerkedés idejére tíz nap fizetett...","id":"20200513_orokbefogadas_szulok_korkulonbseg_Emmi_torvenyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=505e2e49-5aff-4a52-a6ba-d98a11b71d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013e0fe9-00da-486e-b434-b3d59b04421f","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_orokbefogadas_szulok_korkulonbseg_Emmi_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. május. 13. 13:33","title":"Ötven évre emelné az örökbefogadók és a gyermek közötti maximális korkülönbséget az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff96e5db-be4b-4fe5-8dea-e0df0ee500d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminc éve, a rendszerváltás időszakában lett nagykövet. 84 évesen hunyt el.","shortLead":"Harminc éve, a rendszerváltás időszakában lett nagykövet. 84 évesen hunyt el.","id":"20200513_meghalt_budapesti_brit_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff96e5db-be4b-4fe5-8dea-e0df0ee500d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b0793e-51a9-48d1-979e-83bd9c07631b","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_meghalt_budapesti_brit_nagykovet","timestamp":"2020. május. 13. 14:32","title":"Meghalt az egykori budapesti brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Teátrumi Társaság 300 millió forintot kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától ingatlanvásárlásra a színházzal „összefüggésben”.","shortLead":"A Magyar Teátrumi Társaság 300 millió forintot kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától ingatlanvásárlásra...","id":"20200513_vidnyanszky_attila_magyar_teatrumi_tarsasag_karinthy_szinhaz_foldes_eszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6ed56c-cc96-43dc-83bc-4f85d0f88c48","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_vidnyanszky_attila_magyar_teatrumi_tarsasag_karinthy_szinhaz_foldes_eszter","timestamp":"2020. május. 13. 15:27","title":"A Vidnyánszky vezette Magyar Teátrumi Társaságé lehet a Karinthy Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két újabb, eddig nem ismert vírusmutációra bukkantak Észtországban virológusok a SARS-CoV-2-vírus genetikai elemzésekor.","shortLead":"Két újabb, eddig nem ismert vírusmutációra bukkantak Észtországban virológusok a SARS-CoV-2-vírus genetikai elemzésekor.","id":"20200513_esztorszag_koronavirus_uj_mutaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963c2262-76a2-4513-a501-32a0d43c13da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_esztorszag_koronavirus_uj_mutaciok","timestamp":"2020. május. 13. 07:03","title":"Két új mutáció bukkant fel a koronavírusból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Ha nagyon elnagyoltan akarnánk felelni a címben feltett kérdésre, elég lenne annyit írni: körülbelül két és fél milliárdot. De borzasztó hely lenne a világ, ha a valóság ennyire egyszerű volna. Mégis, a közgazdaságtan egyik legizgalmasabb kérdése, hogy meg lehet-e adni egy emberi élet értékét, és egyáltalán szabad-e. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk mostani részében az életértéket becslő elméleteket járjuk körbe.","shortLead":"Ha nagyon elnagyoltan akarnánk felelni a címben feltett kérdésre, elég lenne annyit írni: körülbelül két és fél...","id":"20200513_kozgazdasag_gazdasag_elet_erteke_egeszseg_biztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8af21a-095d-474f-bfbc-93611aa87868","keywords":null,"link":"/360/20200513_kozgazdasag_gazdasag_elet_erteke_egeszseg_biztonsag","timestamp":"2020. május. 13. 11:00","title":"Hány forintot ér egy ember élete? Szabad ilyet kérdezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az agyba ültethető interfész, a Neuralink kapcsán osztott meg néhány érdekességet Elon Musk, aki ezzel együtt arról is beszélt, mire lehetne még képes a fejlesztés.","shortLead":"Az agyba ültethető interfész, a Neuralink kapcsán osztott meg néhány érdekességet Elon Musk, aki ezzel együtt arról is...","id":"20200513_elon_musk_nyelvtanulas_neuralink_emberi_beszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f59dc5-fcd7-4cca-984e-ebdbd04bdf18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_elon_musk_nyelvtanulas_neuralink_emberi_beszed","timestamp":"2020. május. 13. 14:03","title":"Elon Musk szerint öt-tíz év múlva úgy tanulhatunk majd nyelveket, hogy letöltjük őket – az agyunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápolók napja alkalmából tartott sajtótájékoztatót az emberi erőforrások minisztere – ápolók nélkül.","shortLead":"Az ápolók napja alkalmából tartott sajtótájékoztatót az emberi erőforrások minisztere – ápolók nélkül.","id":"20200512_kasler_miklos_egeszsegugy_orvosok_apolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbe2206-2cbc-47e0-97f1-987c84bec7d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_kasler_miklos_egeszsegugy_orvosok_apolok","timestamp":"2020. május. 12. 16:00","title":"Kásler: az orvosok az egészségügy agya, az ápolók a szíve és lelke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]