[{"available":true,"c_guid":"a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Thomas Bach eltökélt abban, hogy megtartják jövőre a játékokat, de sok még a bizonytalanság.","shortLead":"Thomas Bach eltökélt abban, hogy megtartják jövőre a játékokat, de sok még a bizonytalanság.","id":"20200521_nob_elnok_tokioi_olimpia_torles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d08afa9-67c3-44bc-98dd-40e2d6f8b487","keywords":null,"link":"/sport/20200521_nob_elnok_tokioi_olimpia_torles","timestamp":"2020. május. 21. 11:14","title":"NOB-elnök: Törlik a tokiói olimpiát, ha jövőre sem lehet megrendezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók Semjén Zsoltnak is üzennek az általa beterjesztett törvényjavaslat miatt.","shortLead":"Az aláírók Semjén Zsoltnak is üzennek az általa beterjesztett törvényjavaslat miatt.","id":"20200519_karacsony_gergely_fovarosi_onkormanyzat_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f27339-5d7a-43a4-95e0-c1ddc1d6cb5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_karacsony_gergely_fovarosi_onkormanyzat_jarvany","timestamp":"2020. május. 19. 12:58","title":"Nyolc pontban írták le Karácsonyék, mit várnak Orbántól és a kormánytól a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd975d14-0b5c-48ab-9b69-692e126d253c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tervek szerint jövő ősszel láthatják a nézők. ","shortLead":"A tervek szerint jövő ősszel láthatják a nézők. ","id":"20200521_Tobb_mint_700_millio_forintos_tamogatast_kapott_elso_mozifilmjere_Deak_Kristof","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd975d14-0b5c-48ab-9b69-692e126d253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586fe67e-3097-4d7a-8785-b4d38473caf3","keywords":null,"link":"/kultura/20200521_Tobb_mint_700_millio_forintos_tamogatast_kapott_elso_mozifilmjere_Deak_Kristof","timestamp":"2020. május. 21. 10:28","title":"Több mint 700 millió forintos támogatást kapott első mozifilmjére Deák Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nem pénzügyi vállalatoknál lévő hitelek mennyisége meghaladta a 9040 milliárd forintot, ami éves szinten 18,5 százalékos bővülés.\r

","shortLead":"A nem pénzügyi vállalatoknál lévő hitelek mennyisége meghaladta a 9040 milliárd forintot, ami éves szinten 18,5...","id":"20200520_ceges_hitelek_allomanya_rekord_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eca6777-9b15-4898-b614-398dda939dee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_ceges_hitelek_allomanya_rekord_gazdasag","timestamp":"2020. május. 20. 05:39","title":"Rekordot döntött a céges hitelek állománya márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Globálisan 17 százalékkal csökkent a szén-dioxid-kibocsátás a koronavírus-járvány miatt, aminek majdnem a fele a felszíni közlekedés leállásának köszönhető. ","shortLead":"Globálisan 17 százalékkal csökkent a szén-dioxid-kibocsátás a koronavírus-járvány miatt, aminek majdnem a fele...","id":"20200519_koronavirus_legszennyezes_kibocsatas_szendioxid_legikozlekeds_energia_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9110ea47-42c0-4670-8e2e-62c3dacc8df5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200519_koronavirus_legszennyezes_kibocsatas_szendioxid_legikozlekeds_energia_auto","timestamp":"2020. május. 19. 17:05","title":"Ezért ne üljünk autóba a koronavírus-járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét hónapja tartó sodródását a jétáblákkal hetekre megszakítja újabb személyzetváltás miatt a Polarstern északi-sarkvidéki kutatóhajó.","shortLead":"Hét hónapja tartó sodródását a jétáblákkal hetekre megszakítja újabb személyzetváltás miatt a Polarstern...","id":"20200519_polarstern_legenysegvaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09dbfd27-21ce-4911-9f6a-ebefea18b871","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_polarstern_legenysegvaltas","timestamp":"2020. május. 19. 20:33","title":"Hetekre meg kell szakítani északi-sarki sodródását a Polarstern kutatóhajónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4532f558-2297-4750-8530-a73ebafe9e96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung új, Isocell GN1 nevű mobilkamerás érzékelője 50 megapixeles, de fotós képességeit nem csak ez határozza meg.","shortLead":"A Samsung új, Isocell GN1 nevű mobilkamerás érzékelője 50 megapixeles, de fotós képességeit nem csak ez határozza meg.","id":"20200519_samsung_isocell_gn1_50_megapixeles_szenzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4532f558-2297-4750-8530-a73ebafe9e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2029bc4e-cf6c-4dbe-a019-20b1ec0c839c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_samsung_isocell_gn1_50_megapixeles_szenzor","timestamp":"2020. május. 19. 15:43","title":"A DSLR fényképezőgépekével vetekszik a Samsung új mobilos szenzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695d2764-d8c5-4221-88a4-2e80a6e14998","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki sokáig visel arcmaszkot, túl sok szén-dioxidot fog belélegezni, ez pedig ártalmas az egészségre. A Facebookon is terjedő állításnak némi valóságalapja ugyan van, de a Snopes tényfeltáró oldal szerint összességében nem igaz.","shortLead":"Ha valaki sokáig visel arcmaszkot, túl sok szén-dioxidot fog belélegezni, ez pedig ártalmas az egészségre. A Facebookon...","id":"20200520_koronavirus_arcmaszk_viselese_alhir_snopes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=695d2764-d8c5-4221-88a4-2e80a6e14998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffae257-98da-46b4-b5eb-cf2c577baa69","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_arcmaszk_viselese_alhir_snopes","timestamp":"2020. május. 20. 10:33","title":"A Facebookon már terjed: tényleg ártalmas az arcmaszk viselése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]