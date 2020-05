Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pünkösdi hétvégén, május 29-én megnyílik a nagyközönség előtt a siófoki Nagystrand és a Plázs is. Bár a nagykoncertek még váratnak magukra, napozni, sportolni és fürdőzni már lehet.\r

","shortLead":"A pünkösdi hétvégén, május 29-én megnyílik a nagyközönség előtt a siófoki Nagystrand és a Plázs is. Bár a nagykoncertek...","id":"20200526_Penteken_nyit_a_Plazs_Siofok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a483e45a-4ba5-4799-9f99-f2bfe0f9fd8e","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Penteken_nyit_a_Plazs_Siofok","timestamp":"2020. május. 26. 09:33","title":"Pénteken nyit a Plázs Siófok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De ha mégis történne ilyen, azt a MOK egyértelműen el fogja utasítani - írta Kincses Gyula.","shortLead":"De ha mégis történne ilyen, azt a MOK egyértelműen el fogja utasítani - írta Kincses Gyula.","id":"20200525_magyar_orvosi_kamara_mok_kincses_gyula_haziorvosok_allamositas_pinter_sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da434438-6940-4f53-89e2-1083799629c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_magyar_orvosi_kamara_mok_kincses_gyula_haziorvosok_allamositas_pinter_sandor","timestamp":"2020. május. 25. 06:00","title":"Az orvosi kamara elnöke szerint nem merült fel a háziorvosi rendszer államosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A késő tavaszi, kora nyári időszakban megnő a kereslet a különböző fogyókúrás szerek iránt, de akár életveszélyes szerekbe is bele lehet futni.","shortLead":"A késő tavaszi, kora nyári időszakban megnő a kereslet a különböző fogyókúrás szerek iránt, de akár életveszélyes...","id":"20200526_fogyokura_etrend_kiegeszito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefee3ad-f056-4d0d-bb24-209a5ee952f2","keywords":null,"link":"/elet/20200526_fogyokura_etrend_kiegeszito","timestamp":"2020. május. 26. 10:24","title":"Akár halálosak is lehetnek a hamis fogyókúrás készítmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585dbca1-78cd-40df-b26f-0a214fce921a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már látszott a csecsemő feje, amikor a rendőrök odaértek.","shortLead":"Már látszott a csecsemő feje, amikor a rendőrök odaértek.","id":"20200525_rendor_szules_blaha_lujza_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=585dbca1-78cd-40df-b26f-0a214fce921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a253348e-b7de-4f5e-a453-8480eea3b358","keywords":null,"link":"/elet/20200525_rendor_szules_blaha_lujza_ter","timestamp":"2020. május. 25. 20:10","title":"Megszólaltak a rendőrök, akik levezettek egy szülést a Blaha Lujza téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában már csak 300 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában már csak 300 új fertőzöttet találtak.","id":"20200525_Olaszorszagban_csokken_a_fertozottek_es_a_halottak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951622b8-92b1-41e8-a075-1fbeae048a26","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_Olaszorszagban_csokken_a_fertozottek_es_a_halottak_szama","timestamp":"2020. május. 25. 21:17","title":"Olaszországban csökken a fertőzöttek és a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e591fb-b924-4029-917a-44f00487f5c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Nissan gyártmányú mentőautó lokálisan egyetlen gramm CO2-vel sem terheli a környezetet.","shortLead":"Ez a Nissan gyártmányú mentőautó lokálisan egyetlen gramm CO2-vel sem terheli a környezetet.","id":"20200525_villanymentoauto_a_motorjanak_nincs_csak_a_szirenajanak_van_hangja_nissan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2e591fb-b924-4029-917a-44f00487f5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92dd680-abdf-479d-b3cf-9d0bd26e23d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_villanymentoauto_a_motorjanak_nincs_csak_a_szirenajanak_van_hangja_nissan","timestamp":"2020. május. 25. 09:21","title":"Villany-mentőautó: a motorjának nincs, csak a szirénájának van hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22394841-b47e-42a3-9718-dab0f1576a06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden az eredeti tervek szerint haladt volna, akkor már a múlt héten meg kellett volna jelennie a Google Pixel 4a telefonnak. Azonban késni fog ez a modell is, akárcsak a Pixel 5.","shortLead":"Ha minden az eredeti tervek szerint haladt volna, akkor már a múlt héten meg kellett volna jelennie a Google Pixel 4a...","id":"20200525_google_pixel_4a_pixel_5_kesik_pixel_3a_arcsokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22394841-b47e-42a3-9718-dab0f1576a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb8b766-130a-48c2-887a-056c8e40dad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_google_pixel_4a_pixel_5_kesik_pixel_3a_arcsokkentes","timestamp":"2020. május. 25. 14:03","title":"Már biztosnak tűnik, hogy késni fognak a Google új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7205bc3-b521-4aba-a8a4-1f4bf2ce56f2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A válságkezelés Magyarországon nem a háztartások működőképességére fókuszált, így megtörhet a szegénység csökkenésének trendje – mondja Tóth István György, a Tárki vezérigazgatója.","shortLead":"A válságkezelés Magyarországon nem a háztartások működőképességére fókuszált, így megtörhet a szegénység csökkenésének...","id":"20200522_Szegenysegi_trendfordulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7205bc3-b521-4aba-a8a4-1f4bf2ce56f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2556aff5-b88e-4523-b4a2-f773da827490","keywords":null,"link":"/360/20200522_Szegenysegi_trendfordulo","timestamp":"2020. május. 25. 07:00","title":"\"Mennyit segít, ha megszűnik egy hegedűművész állása, de nyílik egy parkfenntartói pozíció?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]