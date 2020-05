Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés szerint az EJEB keddi döntése számos ponton alátámasztja a magyar kormány álláspontját.","shortLead":"Az Országgyűlés szerint az EJEB keddi döntése számos ponton alátámasztja a magyar kormány álláspontját.","id":"20200526_Kover_Laszlo_Strasbourg_szabaly_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419479c7-78e1-49ea-8e76-65f9545f2949","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Kover_Laszlo_Strasbourg_szabaly_parlament","timestamp":"2020. május. 26. 19:30","title":"Hiába marasztalta el Kövér Lászlót az strasbourgi bíróság, nem változtatnak a szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5890287d-36cf-4499-849d-c5977d447d1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"121-gyel csökkent egy nap alatt az aktív fertőzöttek száma, 1311-re.","shortLead":"121-gyel csökkent egy nap alatt az aktív fertőzöttek száma, 1311-re.","id":"20200528_koronavirus_covid_jarvany_szamok_halal_gyogyulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5890287d-36cf-4499-849d-c5977d447d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9101c7dd-eb2a-46aa-9cab-22903261a0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_koronavirus_covid_jarvany_szamok_halal_gyogyulas","timestamp":"2020. május. 28. 07:27","title":"Négy újabb áldozata van a járványnak, egy nap alatt 140-en gyógyultak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a34bb-e1bf-4c6c-b732-c4a0ecf3e851","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kutatók kimutatták az új típusú koronavírus örökítőanyagát a budapesti szennyvízben, a hazai kötelező védőoltások beadását nem hátráltatta a vírushelyzet, a gazdaság újraindításában is fontos szerepet szán a kormány a városi rozsdaövezetek beépítésének – hangzott el többek között az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.","shortLead":"Kutatók kimutatták az új típusú koronavírus örökítőanyagát a budapesti szennyvízben, a hazai kötelező védőoltások...","id":"20200527_Nekiall_a_rozsdaovezetek_beepitesenek_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=459a34bb-e1bf-4c6c-b732-c4a0ecf3e851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20fba5e-e3e0-43b6-a2f2-e000115d3fe8","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Nekiall_a_rozsdaovezetek_beepitesenek_a_kormany","timestamp":"2020. május. 27. 11:16","title":"Budapest szennyvízében is megtalálták a koronavírus nyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af44e4ec-dc08-4d65-be23-e4be0a87fd4d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Meghosszabbította az eredetileg június végéig meghirdetett bevezetési időszakát a DIGIMobil. Így a Digi és az Invitel ügyfelei újabb fél évig 0 forintos havidíjért, korlátlan mobilnettel, hűségidő nélkül vehetik igénybe a DIGIMobil szolgáltatásait.","shortLead":"Meghosszabbította az eredetileg június végéig meghirdetett bevezetési időszakát a DIGIMobil. Így a Digi és az Invitel...","id":"20200526_digimobil_ingyenes_telefonalas_mobilinternet_havidij_nelkul_2020_december_digi_lefedettseg_terkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af44e4ec-dc08-4d65-be23-e4be0a87fd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885cdf61-f40c-4728-b439-47d58846f787","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_digimobil_ingyenes_telefonalas_mobilinternet_havidij_nelkul_2020_december_digi_lefedettseg_terkep","timestamp":"2020. május. 26. 22:03","title":"0 forint a havidíj, ingyen van az internet is – év végéig biztosan marad a DIGIMobil díjcsomagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c81e67a-7dc8-4b70-af01-a47c683ff446","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"SMS-t küldött a magyar miniszterelnök a volt olasz belügyminiszternek, aki ellen azért indult eljárás, mert közel három hétig nem köthetett ki miatta egy mentőhajó.","shortLead":"SMS-t küldött a magyar miniszterelnök a volt olasz belügyminiszternek, aki ellen azért indult eljárás, mert közel három...","id":"20200526_salvini_mentelmi_jog_orban_gratulal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c81e67a-7dc8-4b70-af01-a47c683ff446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca858a0-6fb0-446b-a31d-e14b19334fce","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_salvini_mentelmi_jog_orban_gratulal","timestamp":"2020. május. 26. 16:36","title":"Orbán gratulált Salvininek, mert nem vették el a mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csőzik László polgármester szerint tömeges elbocsátások jöhetnek a városban.","shortLead":"Csőzik László polgármester szerint tömeges elbocsátások jöhetnek a városban.","id":"20200528_Erden_is_tomeges_elbocsatasok_lehetnek_a_koltsegvetesi_megszoritasok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc62a281-a833-4a0c-9d3b-3a48ae035c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Erden_is_tomeges_elbocsatasok_lehetnek_a_koltsegvetesi_megszoritasok_miatt","timestamp":"2020. május. 28. 10:35","title":"Érd csődbe mehet a költségvetési megszorítások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint 144 ezren felgyógyultak a betegségből.","shortLead":"Már több mint 144 ezren felgyógyultak a betegségből.","id":"20200526_Az_olaszorszagi_tartomanyok_egynegyedeben_nem_diagnosztizaltak_uj_fertozottet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c726b2-1fa1-4a99-b96f-4c0307318552","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_Az_olaszorszagi_tartomanyok_egynegyedeben_nem_diagnosztizaltak_uj_fertozottet","timestamp":"2020. május. 26. 20:29","title":"Az olaszországi tartományok egynegyedében nem diagnosztizáltak új fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már két beadvány is az Alkotmánybíróság előtt van a gödi különleges gazdasági övezet kijelöléséről.","shortLead":"Már két beadvány is az Alkotmánybíróság előtt van a gödi különleges gazdasági övezet kijelöléséről.","id":"20200527_alkotmanybirosag_szel_bernadett_god","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f844f7-2c8e-4998-91fd-980086a8b0c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_alkotmanybirosag_szel_bernadett_god","timestamp":"2020. május. 27. 13:14","title":"Alkotmánybírósághoz fordult Szél Bernadett a gödi einstand miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]