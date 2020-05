Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kezdődik az előszezon, sűrűsödnek a járatok. ","shortLead":"Kezdődik az előszezon, sűrűsödnek a járatok. ","id":"20200530_Szombattol_valtozik_a_balatoni_vonatok_menetrendje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ec8078-0832-4f14-b1c1-460e93d40643","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Szombattol_valtozik_a_balatoni_vonatok_menetrendje","timestamp":"2020. május. 30. 08:07","title":"Szombattól változik a balatoni vonatok menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Floyd halála után egy ismerős gesztus jelent meg a közösségi oldalakon.","shortLead":"George Floyd halála után egy ismerős gesztus jelent meg a közösségi oldalakon.","id":"20200529_Most_mar_ertitek_Megrazo_kep_ad_ertelmet_Colin_Kaepernick_terdelesenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caefdaa1-4be6-4672-ae5c-3ee58cd354e4","keywords":null,"link":"/elet/20200529_Most_mar_ertitek_Megrazo_kep_ad_ertelmet_Colin_Kaepernick_terdelesenek","timestamp":"2020. május. 29. 12:41","title":"„Most már értitek?!” Megrázó kép ad értelmet Colin Kaepernick térdelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b7f12f-68da-40f4-8245-0f2cb5a9c827","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éppen a zavargásról jelentett, amely egy fekete férfi halála miatt tört ki. A riportert azóta elengedték.","shortLead":"Éppen a zavargásról jelentett, amely egy fekete férfi halála miatt tört ki. A riportert azóta elengedték.","id":"20200529_minneapolis_george_floyd_tuntetes_cnn_tudositas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36b7f12f-68da-40f4-8245-0f2cb5a9c827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a62b2b-2b6e-4451-af54-73eb11055161","keywords":null,"link":"/vilag/20200529_minneapolis_george_floyd_tuntetes_cnn_tudositas_rendorseg","timestamp":"2020. május. 29. 13:48","title":"Élőben bilincselték meg a CNN színes bőrű tudósítóját Minneapolisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200530_Nyugodtan_lehet_mar_maszk_nelkul_idegenekkel_is_olelkezni_Orban_Viktor_fotoja_alapjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283e2189-e0a8-4559-b0c9-ba7f62dd6e7f","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Nyugodtan_lehet_mar_maszk_nelkul_idegenekkel_is_olelkezni_Orban_Viktor_fotoja_alapjan","timestamp":"2020. május. 30. 08:43","title":"Orbán Viktor fotója alapján már egész nyugodtan ölelkezhetünk idegenekkel, maszk nélkül is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3099e5ca-e18f-4784-8aa1-3c566445c037","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Éles szemmel kivehető.","shortLead":"Éles szemmel kivehető.","id":"20200531_Salgotarjanban_is_lefotoztak_a_Crew_Dragon_urhajot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3099e5ca-e18f-4784-8aa1-3c566445c037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f419a5c0-b3ec-43b6-9c0a-cb383443b632","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_Salgotarjanban_is_lefotoztak_a_Crew_Dragon_urhajot","timestamp":"2020. május. 31. 09:48","title":"Salgótarjánból is lefotózták a Crew Dragon űrhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57628cd-b780-4f60-a035-54d58836b0b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kifejezetten szemrevaló optikai tuningot kapott.","shortLead":"Kifejezetten szemrevaló optikai tuningot kapott.","id":"20200529_MercedesAMG_E53_Coupe_Vossen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f57628cd-b780-4f60-a035-54d58836b0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f710f7e-b055-4bd3-9b5c-0c34d9cd18a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_MercedesAMG_E53_Coupe_Vossen","timestamp":"2020. május. 29. 17:27","title":"Ennél a tuningolt Mercedes-AMG E53 Coupénál összejött az elegancia is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bcf62fb-f634-42c3-93d2-05c641b039a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple évekkel korábban benyújtott, de csak idén nyilvánosságra került szabadalma is bizonyítja, komolyan foglalkozik az Apple az összehajtható telefon gondolatával. Ötlete egy komoly problémát orvosolhat, már amennyiben meg is valósul.","shortLead":"Az Apple évekkel korábban benyújtott, de csak idén nyilvánosságra került szabadalma is bizonyítja, komolyan foglalkozik...","id":"20200530_apple_szabadalom_csuklomechanizmus_osszehajthato_telefon_pantja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bcf62fb-f634-42c3-93d2-05c641b039a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b506244-de4c-407d-8c84-ccdc67a1ac09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_apple_szabadalom_csuklomechanizmus_osszehajthato_telefon_pantja","timestamp":"2020. május. 30. 14:03","title":"Az Apple kezében ott a megoldás az összehajtható telefonok nagy problémájára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245da12d-772d-4d88-8456-0f683d6bf740","c_author":"Bauer Tamás ","category":"360","description":"Karácsony Gergely Orbán Trianon-szemléletét erősíti, ahelyett, hogy szembeszállna vele.","shortLead":"Karácsony Gergely Orbán Trianon-szemléletét erősíti, ahelyett, hogy szembeszállna vele.","id":"20200529_Bauer_Emlekperc_amely_nem_kellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=245da12d-772d-4d88-8456-0f683d6bf740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feb0bfb-9192-4f84-81f0-71a0732626a7","keywords":null,"link":"/360/20200529_Bauer_Emlekperc_amely_nem_kellene","timestamp":"2020. május. 29. 14:30","title":"Bauer: Emlékperc, amely nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]