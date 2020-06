Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d370a250-5235-4d80-8811-989979404d5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Embert gázolt a HÉV hétfő délután a Pest megyei Kistarcsán, a kórházi megállóban.","shortLead":"Embert gázolt a HÉV hétfő délután a Pest megyei Kistarcsán, a kórházi megállóban.","id":"20200601_Ismet_gazolt_a_HEV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d370a250-5235-4d80-8811-989979404d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d92f23-a549-4e04-8334-ba1ef8553d52","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Ismet_gazolt_a_HEV","timestamp":"2020. június. 01. 16:43","title":"Ismét gázolt a HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában negyedik, Horvátországban második napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzöttet - hangzott el a válságstábok hétfői sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Szlovéniában negyedik, Horvátországban második napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzöttet - hangzott el...","id":"20200601_Javulo_jarvanyhelyzet_a_szomszedban_fertozesmentes_Szlovenia_es_Horvatorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057cc68b-6693-4a96-a850-d4c5b1c796f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Javulo_jarvanyhelyzet_a_szomszedban_fertozesmentes_Szlovenia_es_Horvatorszag","timestamp":"2020. június. 01. 17:41","title":"Javuló járványhelyzet a szomszédban: fertőzésmentes Szlovénia és Horvátország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megkétszerezik a rendőrök számát is a George Floyd halála után kitört zavargások miatt. Közben új halottkémi jelentés készült a Minneapolisban rendőri intézkedés közben meghalt férfiról, ami szerint Floyd már akkor halott lehetett, amikor a mentőautóba tették. Az orvosok gyilkosságnak minősítették az esetet.\r

\r

","shortLead":"Megkétszerezik a rendőrök számát is a George Floyd halála után kitört zavargások miatt. Közben új halottkémi jelentés...","id":"20200602_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_New_Yorkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5efbb29-af3d-4726-b9ad-8aa59872ba64","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_New_Yorkban","timestamp":"2020. június. 02. 05:59","title":"Kijárási tilalmat rendeltek el New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82287740-a002-4482-acac-74acb009f39f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A divatcég 460 millió forintos nyereséggel zárta 2019-et. ","shortLead":"A divatcég 460 millió forintos nyereséggel zárta 2019-et. ","id":"20200602_Majdnem_megharomszorozta_az_exportbeveteleit_a_Nanushka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82287740-a002-4482-acac-74acb009f39f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34df697a-0774-4a3e-99d9-1c8a82196e77","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Majdnem_megharomszorozta_az_exportbeveteleit_a_Nanushka","timestamp":"2020. június. 02. 18:10","title":"Majdnem megháromszorozta exportbevételeit a Nanushka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e474eaea-48ed-4ee4-b053-16e622a6c994","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok kétmillió adag hidroxiklorokint küldött Brazíliának koronavírus-fertőzöttek gyógyítására a fertőzés megelőzésére - jelentette be a Fehér Ház vasárnap.","shortLead":"Az Egyesült Államok kétmillió adag hidroxiklorokint küldött Brazíliának koronavírus-fertőzöttek gyógyítására a fertőzés...","id":"20200601_Olyan_gyogyszert_kuld_az_USA_Brazilianak_amit_kifejezetten_nem_ajanl_a_WHO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e474eaea-48ed-4ee4-b053-16e622a6c994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9323bc-aaba-4b84-89ec-0a8dd01cd8fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Olyan_gyogyszert_kuld_az_USA_Brazilianak_amit_kifejezetten_nem_ajanl_a_WHO","timestamp":"2020. június. 01. 08:19","title":"Olyan gyógyszert küld az USA Brazíliának, amit kifejezetten nem ajánl a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e170e7a7-0e7a-4b77-bf12-d25028697775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március előtt nem volt az országban a vírus, a járvány lecsengő szakaszban van, a fertőzöttek 58 százaléka nő, minden ötödik 80 év feletti, és a tánciskolák működhetnek, de csak egészségesen látogassuk az órákat – derült ki a az operatív törzs keddi tájékoztatóján.\r

\r

","shortLead":"Március előtt nem volt az országban a vírus, a járvány lecsengő szakaszban van, a fertőzöttek 58 százaléka nő, minden...","id":"20200602_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato_Minden_otodik_hazai_koronavirusos_80_ev_feletti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e170e7a7-0e7a-4b77-bf12-d25028697775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6406189-7145-4bfa-8ce0-b43053d71ec5","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato_Minden_otodik_hazai_koronavirusos_80_ev_feletti","timestamp":"2020. június. 02. 11:36","title":"Operatív törzs: Minden ötödik hazai koronavírusos 80 év feletti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ca7219-b372-45ff-841c-ba0a3cfc382e","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A németek jelképes megleckéztetésében kiélték bosszúvágyukat a franciák, a Párizs-környéki békék többi aláírási ceremóniája – köztük a trianoni – inkább egyforma szenvtelenségével tűnt ki. A nagyhatalmak vezetői a versailles-i aláírás után még ünnepeltek is, a másik négy szerződéskötést viszont néhány perc alatt elintézték.","shortLead":"A németek jelképes megleckéztetésében kiélték bosszúvágyukat a franciák, a Párizs-környéki békék többi aláírási...","id":"202022__bekekotesek_szimbolikaja__tukortermi_visszavago__keselyuk_karogasa__szegyen_alazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ca7219-b372-45ff-841c-ba0a3cfc382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7042da-a297-4a74-b99e-aa34a1801fba","keywords":null,"link":"/360/202022__bekekotesek_szimbolikaja__tukortermi_visszavago__keselyuk_karogasa__szegyen_alazat","timestamp":"2020. június. 02. 14:00","title":"Nem csak Trianonban érezhették magukat megalázva a világháború vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bevételek nem tudták követni a kiadásokat.","shortLead":"A bevételek nem tudták követni a kiadásokat.","id":"20200602_Nyeli_a_veszteseget_Meszarosek_gasztrocege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbbbada-bc71-4abe-9b16-70fb3c834658","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Nyeli_a_veszteseget_Meszarosek_gasztrocege","timestamp":"2020. június. 02. 16:07","title":"Nyeli a veszteséget Mészárosék gasztrocége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]