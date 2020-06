Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95642b9f-46dd-4a9a-a873-3900fa42b5f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg korábban a OnePlus jó ár-érték arányú telefonjairól volt ismert, addig az utóbbi időben kezdtek elszabadulni az árak csúcstelefonjainál. Úgy tűnik, ezen változtatna most a gyártó.","shortLead":"Míg korábban a OnePlus jó ár-érték arányú telefonjairól volt ismert, addig az utóbbi időben kezdtek elszabadulni...","id":"20200602_pete_lau_interju_oneplus_strategia_olcso_okostelefonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95642b9f-46dd-4a9a-a873-3900fa42b5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdfddac-5913-4ad5-95ab-e7e36c7c6f0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_pete_lau_interju_oneplus_strategia_olcso_okostelefonok","timestamp":"2020. június. 02. 10:03","title":"Stratégiát vált a OnePlus: visszajönnek az olcsón erős telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e658313-c075-4465-9389-046c892274c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindent egy jó fotóért.","shortLead":"Mindent egy jó fotóért.","id":"20200602_donald_trump_biblia_george_floyd_templom_biblia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e658313-c075-4465-9389-046c892274c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb88ecf8-b8fd-4597-99d3-9adf48852050","keywords":null,"link":"/elet/20200602_donald_trump_biblia_george_floyd_templom_biblia","timestamp":"2020. június. 02. 08:52","title":"Donald Trump Bibliával pózolt, miközben könnygázzal oszlatták a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e170e7a7-0e7a-4b77-bf12-d25028697775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március előtt nem volt az országban a vírus, a járvány lecsengő szakaszban van, a fertőzöttek 58 százaléka nő, minden ötödik 80 év feletti, és a tánciskolák működhetnek, de csak egészségesen látogassuk az órákat – derült ki a az operatív törzs keddi tájékoztatóján.\r

\r

","shortLead":"Március előtt nem volt az országban a vírus, a járvány lecsengő szakaszban van, a fertőzöttek 58 százaléka nő, minden...","id":"20200602_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato_Minden_otodik_hazai_koronavirusos_80_ev_feletti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e170e7a7-0e7a-4b77-bf12-d25028697775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6406189-7145-4bfa-8ce0-b43053d71ec5","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato_Minden_otodik_hazai_koronavirusos_80_ev_feletti","timestamp":"2020. június. 02. 11:36","title":"Operatív törzs: Minden ötödik hazai koronavírusos 80 év feletti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Békés cselekvésre szólított fel Barack Obama, az Egyesült Államok volt és első afroamerikai elnöke hétfőn kiadott közleményében.","shortLead":"Békés cselekvésre szólított fel Barack Obama, az Egyesült Államok volt és első afroamerikai elnöke hétfőn kiadott...","id":"20200601_Bekesen_de_cselekedni_kell__uzente_Obama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22d1cb3-9fbe-4992-9fb2-519bc9e10614","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Bekesen_de_cselekedni_kell__uzente_Obama","timestamp":"2020. június. 01. 19:49","title":"Békésen, de cselekedni kell - üzente Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik cég veszteséget termelt és hibernálták, a másik valamennyit javított az egy évvel korábbi eredményén, de a milliárdos nyereség már a múlté.","shortLead":"Az egyik cég veszteséget termelt és hibernálták, a másik valamennyit javított az egy évvel korábbi eredményén, de...","id":"20200601_gyurcsany_Altus_2019_eredmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33677a31-59c4-47cc-95fe-512e9a80eca3","keywords":null,"link":"/kkv/20200601_gyurcsany_Altus_2019_eredmeny","timestamp":"2020. június. 01. 09:50","title":"Már csak egy emlék a milliárdos nyereség a Gyurcsány-család cégeinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19593937-894f-466a-ae65-9d2dd981e77a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak márciusban 50 kapcsolati erőszakot jelentettek a rendőrségen, ez a korábbi adatok másfélszerese.","shortLead":"Csak márciusban 50 kapcsolati erőszakot jelentettek a rendőrségen, ez a korábbi adatok másfélszerese.","id":"20200602_Valas_Csaladon_beluli_bantalmazas_jarvany_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19593937-894f-466a-ae65-9d2dd981e77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d93edd-fe9a-4896-834f-39b3baeb8829","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Valas_Csaladon_beluli_bantalmazas_jarvany_Magyarorszag","timestamp":"2020. június. 02. 19:19","title":"Megnőtt a válóperek száma a járvány idején Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f5e41e-efe1-49f6-9c46-beb28b801b6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX Crew Dragon szombati startjáról közzétett fényképek azokat is lenyűgözhetik, akik egyébként nem érdeklődnek az űrutazás iránt.","shortLead":"A SpaceX Crew Dragon szombati startjáról közzétett fényképek azokat is lenyűgözhetik, akik egyébként nem érdeklődnek...","id":"20200601_spacex_demo2_felloves_crew_dragon_start_fotok_kepek_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09f5e41e-efe1-49f6-9c46-beb28b801b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1180870b-9c89-4f1f-8a31-4634bac4c1ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_spacex_demo2_felloves_crew_dragon_start_fotok_kepek_nasa","timestamp":"2020. június. 01. 08:03","title":"Lenyűgöző fotókat tett közzé a NASA a SpaceX űrhajó szombati startjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elnök-vezérigazgató 700 ezer dollárt kapott, a pénzügyi vezető pedig 600 ezret.","shortLead":"Az elnök-vezérigazgató 700 ezer dollárt kapott, a pénzügyi vezető pedig 600 ezret.","id":"20200601_hertz_jutalom_csodvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6077ff7-baee-4ad3-86e8-dbe0759b99b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200601_hertz_jutalom_csodvedelem","timestamp":"2020. június. 01. 13:27","title":"Mielőtt csődvédelmet kért volna a Hertz, hatalmas jutalmakat osztottak ki a vezetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]