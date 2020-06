Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e916f284-84af-42be-904e-5f635fc32149","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bár a 73. cannes-i filmfesztivált a koronavírus-járvány miatt a megszokott formájában nem tartják meg, a hivatalos versenyprogramba beválogatott 56 alkotás listáját már közzétették a szervezők.","shortLead":"Bár a 73. cannes-i filmfesztivált a koronavírus-járvány miatt a megszokott formájában nem tartják meg, a hivatalos...","id":"20200604_Cannes_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e916f284-84af-42be-904e-5f635fc32149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1002554-b912-423d-8a8b-8c4d5f84fc43","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Cannes_2020","timestamp":"2020. június. 04. 10:19","title":"Wes Anderson filmje is az idei furcsa cannes-i filmfesztiválon debütál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5a316d-1d1f-4a19-bf3a-d8b9fe675dd7","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Az elmúlt években egyre többet beszélünk arról, milyen környezetszennyező is a divatipar. A koronavírus-járvány azonban az ágazat egyéb problémáira is keményen rávilágított.","shortLead":"Az elmúlt években egyre többet beszélünk arról, milyen környezetszennyező is a divatipar. A koronavírus-járvány azonban...","id":"20200605_divatipar_koronavirus_fast_fashion_ruhagyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b5a316d-1d1f-4a19-bf3a-d8b9fe675dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3308da96-9bd6-454b-9789-8fba48e75d2a","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_divatipar_koronavirus_fast_fashion_ruhagyartas","timestamp":"2020. június. 05. 17:00","title":"Elbúcsúzhatunk a szuperolcsó ruháktól a járvány miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ottani áfa mértékét pedig jelentősen csökkentik, és más kedvezmények is jönnek.","shortLead":"Az ottani áfa mértékét pedig jelentősen csökkentik, és más kedvezmények is jönnek.","id":"20200604_angela_merkel_koronavirus_mentocsomag_gazdasagi_karok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b38049-9ce3-485b-ab26-c56b19dcd466","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_angela_merkel_koronavirus_mentocsomag_gazdasagi_karok","timestamp":"2020. június. 04. 05:19","title":"Gigantikus mentőcsomaggal enyhítenék a vírus okozta károkat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 43 éves, jelenleg is börtönbüntetését töltő német férfit gyanúsít a rendőrség a 2007-ben eltűnt kislány meggyilkolásával.","shortLead":"Egy 43 éves, jelenleg is börtönbüntetését töltő német férfit gyanúsít a rendőrség a 2007-ben eltűnt kislány...","id":"20200604_madeleine_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516c67dc-98c6-4fd7-8f59-7cfd51d98279","keywords":null,"link":"/elet/20200604_madeleine_gyilkossag","timestamp":"2020. június. 04. 16:02","title":"A német hatóságok szerint meggyilkolhatták Madeleine McCannt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c092f93a-889f-4900-9aaf-e6aafe39e19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor június 6-án beszédet mond és szobrot is avat. Június közepén nyitnak a mozik, színházak és múzeumok is. Kormányinfó.","shortLead":"Orbán Viktor június 6-án beszédet mond és szobrot is avat. Június közepén nyitnak a mozik, színházak és múzeumok is...","id":"20200604_Koronavirus_590_milliardot_koltott_a_kormany_a_vedekezesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c092f93a-889f-4900-9aaf-e6aafe39e19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c4fe21-49fe-4a81-adba-ad84d295db93","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_Koronavirus_590_milliardot_koltott_a_kormany_a_vedekezesre","timestamp":"2020. június. 04. 09:35","title":"Koronavírus: 590 milliárdot költött a kormány a védekezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f63ec8-603f-4e3c-8ba1-97ca86bbbf5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétféle módja is van annak, hogy a felhasználók kiiktassák a billentyűzetükről a véletlen lenyomódás esetén zavaró Windows gombot. A kényelmesebb mód még csak korlátozottan érhető el, a bonyolultabb metódus viszont már most is elvégezhető.","shortLead":"Kétféle módja is van annak, hogy a felhasználók kiiktassák a billentyűzetükről a véletlen lenyomódás esetén zavaró...","id":"20200604_windows_billentyuzet_windows_billentyu_kikapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f63ec8-603f-4e3c-8ba1-97ca86bbbf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28159f36-cb84-4856-8dfe-2a3865908029","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_windows_billentyuzet_windows_billentyu_kikapcsolasa","timestamp":"2020. június. 04. 19:03","title":"Zavarja a Windows billentyű? Így szabadulhat meg tőle örökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincezren szegték meg a veszélyhelyzetben hozott szabályokat.","shortLead":"Harmincezren szegték meg a veszélyhelyzetben hozott szabályokat.","id":"20200605_koronavirus_jarvany_rendorseg_szabalysertes_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ffd54d-9621-451e-8a3c-e69a3b02f4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_koronavirus_jarvany_rendorseg_szabalysertes_buntetes","timestamp":"2020. június. 05. 14:33","title":"Több mint egymilliárd forint büntetést szabott ki a rendőrség a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Minneapolisban, rendőri intézkedés közben meghalt férfi pozitív, de tünetmentes hordozó volt. ","shortLead":"A Minneapolisban, rendőri intézkedés közben meghalt férfi pozitív, de tünetmentes hordozó volt. ","id":"20200604_george_floyd_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb96bd71-2a5f-46f6-b83e-1754c8f0aaad","keywords":null,"link":"/vilag/20200604_george_floyd_koronavirus","timestamp":"2020. június. 04. 09:28","title":"Koronavírusos volt George Floyd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]