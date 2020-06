Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mivel ott is enyhítik a vonatkozó korlátozásokat. Eleinte csak heti egy járat indulhat.","shortLead":"Mivel ott is enyhítik a vonatkozó korlátozásokat. Eleinte csak heti egy járat indulhat.","id":"20200604_kina_legitarsag_korlatozas_enyhites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3c651c-4af6-4663-97af-e1d19d377f29","keywords":null,"link":"/kkv/20200604_kina_legitarsag_korlatozas_enyhites","timestamp":"2020. június. 04. 06:10","title":"Rövidesen minden légitársaság gépet indíthat Kínába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd520075-91e6-45f3-8d6d-287fed2af35b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oláh Lajos egy manipulált Time címlapot tett közzé.","shortLead":"Oláh Lajos egy manipulált Time címlapot tett közzé.","id":"20200603_A_Facebook_kamufoto_posztolason_kapott_egy_DKs_politikust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd520075-91e6-45f3-8d6d-287fed2af35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02999c99-507c-41c6-9f5f-3a326cf5adb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_A_Facebook_kamufoto_posztolason_kapott_egy_DKs_politikust","timestamp":"2020. június. 03. 18:48","title":"A Facebook kamufotó posztolásán kapott egy DK-s politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor a szakembert javasolja az államfőnek.","shortLead":"Orbán Viktor a szakembert javasolja az államfőnek.","id":"20200605_Virag_Barnabas_mnb_nagy_marton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b929b9-c14e-41d3-a480-71f9763bf82e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_Virag_Barnabas_mnb_nagy_marton","timestamp":"2020. június. 05. 13:16","title":"Virág Barnabás lehet az MNB új alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91a32c8-9158-4190-9934-77f3e2756fc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset még hetekkel George Floyd halála előtt történt.","shortLead":"Az eset még hetekkel George Floyd halála előtt történt.","id":"20200604_Florida_rendor_afroamerikai_terdeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e91a32c8-9158-4190-9934-77f3e2756fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033bde49-6ba1-445c-8e20-4140b198e901","keywords":null,"link":"/vilag/20200604_Florida_rendor_afroamerikai_terdeles","timestamp":"2020. június. 04. 14:38","title":"Floridában is rátérdeltek egy afroamerikai férfi nyakára a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Orbán Balázs államtitkár szerint az elmúlt két hónapban meghozott rendeletek háromnegyedét nem lehetett volna meghozni a veszélyhelyzetről szóló törvény nélkül. A Fidesz vezérszónoka a baloldalt hibáztatta, akik szerint hátráltatták a védekezést. Az ellenzéki pártok a kormányt bírálták, amiért olyan rendeletekre használta a koronavírus-törvényt, aminek nem volt köze a védekezéshez.","shortLead":"Orbán Balázs államtitkár szerint az elmúlt két hónapban meghozott rendeletek háromnegyedét nem lehetett volna meghozni...","id":"20200603_felhatalmazasi_torveny_altalanos_vitaja_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccb76a0-528e-4729-b122-82c2008774a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_felhatalmazasi_torveny_altalanos_vitaja_parlament","timestamp":"2020. június. 03. 17:26","title":"\"Milyen diktatúra ez?\" – vita a veszélyhelyzet megszüntetéséről a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63792afb-93d6-428d-97f9-78e8899e151f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 4. rész.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200603_Trianon_Kimondva__Teleki_Pal_nemzetgyulesi_beszede","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63792afb-93d6-428d-97f9-78e8899e151f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c5f1c0-97ad-4cd5-a5f4-22c2e7b2f07b","keywords":null,"link":"/360/20200603_Trianon_Kimondva__Teleki_Pal_nemzetgyulesi_beszede","timestamp":"2020. június. 03. 19:00","title":"Trianon. Kimondva – Teleki Pál nemzetgyűlési beszédét megidézi Gálffi László ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Balajti László megbízására az Emmi frissen feltöltött szerződéslistájából derült fény. Bár a felkérésről az AH volt vezetője készséggel beszélt a hvg.hu-nak, az nem derült ki, hogy miért kellett külön ember a logikailag az operatív törzshöz tartozó feladatra.","shortLead":"Balajti László megbízására az Emmi frissen feltöltött szerződéslistájából derült fény. Bár a felkérésről az AH volt...","id":"20200605_Havi_12_millio_forintert_ad_tanacsokat_Kasler_Miklosnak_az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_volt_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db478cf-a572-4426-bc69-e4ef2604e589","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Havi_12_millio_forintert_ad_tanacsokat_Kasler_Miklosnak_az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_volt_vezetoje","timestamp":"2020. június. 05. 06:00","title":"Havi 1,2 millió forintért ad tanácsokat Kásler Miklósnak az Alkotmányvédelmi Hivatal volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7bb3e1b-19ad-4606-8c41-f23f21d33782","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konzorcium egy harmadik generációs koronavírus-oltás kifejlesztésén dolgozik.","shortLead":"A konzorcium egy harmadik generációs koronavírus-oltás kifejlesztésén dolgozik.","id":"20200604_osztrak_magyar_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7bb3e1b-19ad-4606-8c41-f23f21d33782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b78958f-6f53-421c-9c1f-d09f23c97507","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_osztrak_magyar_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. június. 04. 09:33","title":"Osztrák-magyar koronavírusvakcina-fejlesztés indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]