Trianon miatt 70 év után nevet váltott Csongrád megye: mától Csongrád-Csanádnak hívják. Beszéltünk olyannal, aki egészen elérzékenyült, mást viszont hidegen hagy a gyakorlati következményekkel nem járó változás. Beszéltünk olyannal, aki egészen elérzékenyült, mást viszont hidegen hagy a gyakorlati következményekkel nem járó változás. "Legalább a szabadság emlékét visszahozza" – Így lett Csongrád Csanád is A Facebook mostantól felhívja a felhasználók figyelmét arra, ha a kormányzati médiumok híroldalára tévednek a közösségi oldalon. Az orosz Sputnik és a kínai China Daily már meg is kapta a címkéjét. A Facebook elkezdte megjelölni a kormányzati médiumok oldalait Nyitott a magyar-osztrák-cseh-szlovák négyes, Soros örökkötvényéről kérdezik a magyarokat, súlyos bizonyítékok Aján Tamás ellen, Trump izgulhat. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Radar360: Szabad menni, szabad jönni, se teszt, se karantén Száznál több vidéki településen található idehaza Trianon-emlékműnek számító köztéri alkotás. Méretük, szimbolikájuk alapján a kompozíciók elég nagy szórást mutatnak, még ha az alkotók aránylag gyakran használják is jelképként a széthullott Nagy-Magyarország-térképet vagy éppen a kiterjesztett szárnyú turult. Méretük, szimbolikájuk alapján a kompozíciók elég nagy szórást mutatnak, még ha az alkotók aránylag gyakran használják is jelképként a széthullott Nagy-Magyarország-térképet vagy éppen a kiterjesztett szárnyú turult. Trianon-emlékművek vidéken: női torzók, néma harangok, csonka hajók Az internet egy varázslatos hely, hiszen kis túlzással bármi elérhető és megvásárolható rajta. Még egy atomerőmű leselejtezett gépparkja is. Még egy atomerőmű leselejtezett gépparkja is. Felkerült a netre egy nukleáris reaktor vezérlőpanelja, valaki már le is csapott rá A Mac Otakar nevű YouTube-csatorna videósa az eddigi pletykák alapján 3D-nyomtatással készítette el az Apple 2021-ben érkező telefonjának, az iPhone 13-nak a prototípusát. Mit szólna, ha ilyen lenne az iPhone 13? A kórházban ápolt hozzátartozókhoz viszont még nem lehet bemenni. Már meglátogathatók az idősotthonban élők