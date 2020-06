Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A világjárvány miatt kialakult piaci körülményeket mérlegelve úgy döntöttek, hogy nem újítják meg az ajánlatot.","shortLead":"A világjárvány miatt kialakult piaci körülményeket mérlegelve úgy döntöttek, hogy nem újítják meg az ajánlatot.","id":"20200605_meszaros_lorinc_eon_opus_global","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbda58d-f388-4a91-a07f-10816584e4f1","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_meszaros_lorinc_eon_opus_global","timestamp":"2020. június. 05. 13:48","title":"Mészáros cége mégsem veszi meg az E.On energiakereskedő vállalatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényelmetlenebbé teszi a Play áruházon kívüli alkalmazások telepítését az Android operációs rendszer hamarosan érkező új verziójában a Google.","shortLead":"Kényelmetlenebbé teszi a Play áruházon kívüli alkalmazások telepítését az Android operációs rendszer hamarosan érkező...","id":"20200605_android_11_funkciok_ismeretlen_forrasok_alkalmazasok_telepitese_apk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ae4490-f0fd-4d2e-a51c-1580ca61fdeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_android_11_funkciok_ismeretlen_forrasok_alkalmazasok_telepitese_apk","timestamp":"2020. június. 05. 09:03","title":"Készüljön rá: az Android 11-ben mindig összeomlanak majd bizonyos appok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint a közös agrárpolitikának (KAP) nem sikerült visszafordítania a biológiai sokféleség évtizedek óta tartó romlását, aminek egyik fő oka továbbra is az intenzív gazdálkodás. ","shortLead":"Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint a közös agrárpolitikának (KAP) nem sikerült visszafordítania a biológiai...","id":"20200605_Eddig_kudarcot_vallott_az_EU_agrarpolitikaja_a_biologiai_sokfeleseg_megorzeseben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe4a667-9a9a-47f4-8b84-f86373e34028","keywords":null,"link":"/zhvg/20200605_Eddig_kudarcot_vallott_az_EU_agrarpolitikaja_a_biologiai_sokfeleseg_megorzeseben","timestamp":"2020. június. 05. 15:15","title":"Eddig kudarcot vallott az EU agrárpolitikája a biológiai sokféleség megőrzésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ac7d8f-0a20-4305-aab3-2401e3cc392c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fokozatosan tenyerel rá a diktatúra a városállamra.","shortLead":"Fokozatosan tenyerel rá a diktatúra a városállamra.","id":"20200605_Hongkongban_mar_torveny_vedi_a_kinai_himnuszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94ac7d8f-0a20-4305-aab3-2401e3cc392c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564ecd84-2bb9-4d0d-bd07-bb411f1110a9","keywords":null,"link":"/vilag/20200605_Hongkongban_mar_torveny_vedi_a_kinai_himnuszt","timestamp":"2020. június. 05. 09:21","title":"Hongkongban már törvény védi a kínai himnuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323acb48-1c57-4665-b06e-c78a58628bb9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újra felmerült, hogy az uniós közös értékek és a demokrácia betartásához kössék a kifizetéseket a közös kasszából. A kérdés elsősorban Magyarországot és Lengyelországot érintheti.","shortLead":"Újra felmerült, hogy az uniós közös értékek és a demokrácia betartásához kössék a kifizetéseket a közös kasszából...","id":"20200605_gulyas_gergely_europai_unio_magyarorszag_lengyelorszag_nemetorszag_tamogatasok_jogallam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323acb48-1c57-4665-b06e-c78a58628bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384ddd36-1b25-4152-b45f-1fae514771fa","keywords":null,"link":"/360/20200605_gulyas_gergely_europai_unio_magyarorszag_lengyelorszag_nemetorszag_tamogatasok_jogallam","timestamp":"2020. június. 05. 12:30","title":"Támogatások és jogállam: a németek lépnének, Gulyás Gergely mást gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba98c73a-dea1-4fc2-80d6-2cdb20f6ed6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak a megkérdezettek 11 százaléka mondta azt, hogy több alkoholt fogyasztott a korlátozások alatt.","shortLead":"Csak a megkérdezettek 11 százaléka mondta azt, hogy több alkoholt fogyasztott a korlátozások alatt.","id":"20200605_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_karanten_alkohol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba98c73a-dea1-4fc2-80d6-2cdb20f6ed6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ea4112-3a7f-47c7-a4fc-a5a4aa165e83","keywords":null,"link":"/elet/20200605_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_karanten_alkohol","timestamp":"2020. június. 05. 10:43","title":"Nem ittuk meg otthon, amit a kocsmában hagytunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26d6b09-ff1c-4d67-82a1-87683cfb466d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Trump politikájának egyetlen célja a novemberi újraválasztása, aminek esélyét jelentősen rontja a világjárvány rossz menedzselése és a nyomában gyorsan zuhanó gazdaság. Megosztásra építő kampánya George Floyd halálával vált életveszélyessé.","shortLead":"Donald Trump politikájának egyetlen célja a novemberi újraválasztása, aminek esélyét jelentősen rontja a világjárvány...","id":"202023__amerikai_zavargasok__trump_fenyegetesei__biden_tetlensege__sok_millio_duhos_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a26d6b09-ff1c-4d67-82a1-87683cfb466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8671abdb-e611-4d07-b302-04d3b4e67b5a","keywords":null,"link":"/360/202023__amerikai_zavargasok__trump_fenyegetesei__biden_tetlensege__sok_millio_duhos_ember","timestamp":"2020. június. 05. 07:00","title":"Sok millió dühös ember Donald Trump jövőjét is eldöntheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két lépcsős csere első részén már túl is vagyunk, az új érme már 2019. október 1-től törvényes fizetőeszköz.","shortLead":"A két lépcsős csere első részén már túl is vagyunk, az új érme már 2019. október 1-től törvényes fizetőeszköz.","id":"20200604_Lecsereli_a_100_forintos_ermeket_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc741b8-c1ff-4f30-afe9-6d5bd20627be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Lecsereli_a_100_forintos_ermeket_az_MNB","timestamp":"2020. június. 04. 14:22","title":"Lecseréli a 100 forintos érméket az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]