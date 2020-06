Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszerész- és az orvosi kamara is tiltakozott, miután kiderült, hogy sok egészségügyi dolgozónak nem jár az Orbán Viktor által beígért 500 ezer forint plusz juttatás.","shortLead":"A gyógyszerész- és az orvosi kamara is tiltakozott, miután kiderült, hogy sok egészségügyi dolgozónak nem jár az Orbán...","id":"20200606_Sok_egeszsegugyis_lehuzasra_kerult_a_jarvany_miatt_brutto_500_ezret_kapok_listajarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5784179-5b6e-4048-b4ab-4a1c9396c3d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Sok_egeszsegugyis_lehuzasra_kerult_a_jarvany_miatt_brutto_500_ezret_kapok_listajarol","timestamp":"2020. június. 06. 15:43","title":"Sok egészségügyis „lehúzásra került” a járvány miatt bruttó 500 ezret kapók listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky friss jelentése a kiberbiztonsági incidensek „emberi oldalára” világít rá, és megvizsgálja, hogy milyen kényelmetlenségekkel és veszteségekkel szembesülnek a dolgozók az adatsérüléseket követően. A jelentés szerint az incidensek elhárításában részt vevő nagyvállalati alkalmazottak nagyjából egyharmada fontos személyes eseményekről maradt le, egész éjjel dolgoznia kellett, vagy a szokásosnál jóval több stressznek volt kitéve. Egynegyedüknek még a nyaralását is le kellett mondania.","shortLead":"A Kaspersky friss jelentése a kiberbiztonsági incidensek „emberi oldalára” világít rá, és megvizsgálja, hogy milyen...","id":"20200607_kaspersky_kiberbiztonsagi_incidesek_kezeloi_it_vezetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d2c968-bf7a-4eb0-9e00-2d4bb6fc705e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_kaspersky_kiberbiztonsagi_incidesek_kezeloi_it_vezetok","timestamp":"2020. június. 07. 09:03","title":"Az emberi oldal is fontos: majd' beleőrülnek a vállalati IT-sek, amikor beüt a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nincs a világnak egy nemzete sem, amely kibírt volna ilyen száz évet, de mi nemcsak kibírtuk, hanem ismét győzelemre állunk - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Sátoraljaújhelyen.","shortLead":"Nincs a világnak egy nemzete sem, amely kibírt volna ilyen száz évet, de mi nemcsak kibírtuk, hanem ismét győzelemre...","id":"20200606_Orban_Sokan_osszekapaszkodtak_hogy_eltuntessenek_minket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0032700a-61e4-4826-8d54-03aeb5adc6d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200606_Orban_Sokan_osszekapaszkodtak_hogy_eltuntessenek_minket","timestamp":"2020. június. 06. 16:19","title":"Orbán: Sokan összekapaszkodtak, hogy eltüntessenek minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva halasztják a tisztújítást.","shortLead":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva...","id":"20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7856368-b335-4978-9a37-c55edcf3b824","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 09:04","title":"Egy ideig nem lesz új elnöke a nagy bajban lévő teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e922675-243c-4b0f-8d90-fa80e4065c0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Ez egy fehér probléma. Csak a fehérek oldhatják meg\" - fűzi magyarázatként az amerikai zászlót felgyújtó emlékgyertyát ábrázoló kép alá a művész.\r

","shortLead":"\"Ez egy fehér probléma. Csak a fehérek oldhatják meg\" - fűzi magyarázatként az amerikai zászlót felgyújtó emlékgyertyát...","id":"20200606_Banksy_megrendito_alkotassal_refelektal_George_Floyd_halalara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e922675-243c-4b0f-8d90-fa80e4065c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2dc5dee-ab88-416f-a954-0ed1e7bfa7df","keywords":null,"link":"/kultura/20200606_Banksy_megrendito_alkotassal_refelektal_George_Floyd_halalara","timestamp":"2020. június. 06. 21:41","title":"Banksy megrendítő alkotással reflektál George Floyd halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b7fde8-809b-4cf6-850f-0ea3aadc8f86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi maszkot.\r

","shortLead":"Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi...","id":"20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0b7fde8-809b-4cf6-850f-0ea3aadc8f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e3a0c8-19ca-4615-8c0f-0e8947970c66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","timestamp":"2020. június. 06. 14:30","title":"WHO: Viseljünk maszkot a nyilvános helyeken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónapig sem lehetett autózni a hídon.\r

","shortLead":"Egy hónapig sem lehetett autózni a hídon.\r

","id":"20200606_Nemreg_ujitottak_fel_az_M0as_Harosi_Dunahidjat_maris_lezeartak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3cd81c-4350-439e-bb9b-7e0abc0c19ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Nemreg_ujitottak_fel_az_M0as_Harosi_Dunahidjat_maris_lezeartak","timestamp":"2020. június. 06. 21:54","title":"Nemrég újították fel az M0-ás Hárosi Duna-hídját, máris lezárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f79d57-20c9-4137-9953-e245a104b541","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Belgium gyarmati múltja mély sebeket hagyott, a demonstrálók II. Lipót egykori uralkodó számos szobrát megrongálták. Az egész országban voltak megmozdulások a hétvégén.","shortLead":"Belgium gyarmati múltja mély sebeket hagyott, a demonstrálók II. Lipót egykori uralkodó számos szobrát megrongálták...","id":"20200607_brusszel_tuntetes_george_floyd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f79d57-20c9-4137-9953-e245a104b541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f749cf9-1a79-4959-8d73-79f2514ba4ab","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_brusszel_tuntetes_george_floyd","timestamp":"2020. június. 07. 22:15","title":"Tízezren emlékeztek George Floydra Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]