[{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepte a Semmelweis Egyetem rektorát, hogy a válogatott több tagja is elkapta a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"Meglepte a Semmelweis Egyetem rektorát, hogy a válogatott több tagja is elkapta a koronavírus-fertőzést.","id":"20200613_Dr_Merkely_Bela_egy_honapos_kihagyast_harom_honapos_munkaval_lehet_potolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fc2002-af5f-4fd1-b2f4-c54a80dad8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_Dr_Merkely_Bela_egy_honapos_kihagyast_harom_honapos_munkaval_lehet_potolni","timestamp":"2020. június. 13. 21:31","title":"Merkely szerint szuperfertőző lehetett az úszók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem árulták el a hatóságok, hogy a műsorvezető a vádlottak között van-e a költségvetési csalás miatt indított ügyben.","shortLead":"Azt nem árulták el a hatóságok, hogy a műsorvezető a vádlottak között van-e a költségvetési csalás miatt indított...","id":"20200612_vademeles_nyomozas_hajdu_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f436845d-a08f-408f-9374-c84f9658456b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_vademeles_nyomozas_hajdu_peter","timestamp":"2020. június. 12. 18:05","title":"Vádemelésig jutott a nyomozás Hajdú Péter volt cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magatehetetlen volt, amikor hazaküldték a kórházi ágyak kiürítése idején, lánya nem kapott tájékoztatást az ápolásához, alig egy hét múlva meghalt egy idős nő még áprilisban. Ügyét most a strasbourgi emberi jogi bíróságra viszik, hogy kiderüljön: sérült-e a nő élethez és emberhez méltó bánásmódhoz való joga.","shortLead":"Magatehetetlen volt, amikor hazaküldték a kórházi ágyak kiürítése idején, lánya nem kapott tájékoztatást az ápolásához...","id":"20200613_korhazi_agykiurites_helsinki_bizottsag_Strasbourgba_viszik_egy_korhazbol_hazakuldott_majd_elhunyt_no_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b464a73d-9451-4b16-9328-5a72a44b6209","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_korhazi_agykiurites_helsinki_bizottsag_Strasbourgba_viszik_egy_korhazbol_hazakuldott_majd_elhunyt_no_ugyet","timestamp":"2020. június. 13. 10:06","title":"Strasbourgba viszik egy kórházból hazaküldött, majd elhunyt nő ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb338d60-0f4e-475a-b76c-524acc5d061c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"London megerősítette a döntését.","shortLead":"London megerősítette a döntését.","id":"20200612_brexit_atmeneti_idoszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb338d60-0f4e-475a-b76c-524acc5d061c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982ea984-b6b0-4176-9d1c-f644b1be1713","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_brexit_atmeneti_idoszak","timestamp":"2020. június. 12. 15:42","title":"Brexit: nem hosszabbítja meg az átmeneti időszakot a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is gyorsuló ütemet mutat a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, méghozzá főként az ország nyugati részén. Most egy nap alatt az eddigi legtöbb, 753 új esetet regisztráltak.","shortLead":"Továbbra is gyorsuló ütemet mutat a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, méghozzá főként az ország nyugati...","id":"20200613_Ukrajnaban_ismet_rekordot_dontott_a_fertozottek_napi_novekmenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085461a0-61b7-4d64-9d84-2a5909c25839","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Ukrajnaban_ismet_rekordot_dontott_a_fertozottek_napi_novekmenye","timestamp":"2020. június. 13. 15:12","title":"Ukrajnában ismét rekordot döntött a fertőzöttek napi növekménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8113c18d-e8bb-483a-a017-999aa76c4104","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lámpákat programoztak át, sávok használatát módosították, felszedték a beton terelőelemeket az Üllői úton kialakított bringasávoknál.","shortLead":"Lámpákat programoztak át, sávok használatát módosították, felszedték a beton terelőelemeket az Üllői úton kialakított...","id":"20200613_Karacsony_Konnyitettuk_az_autos_kozlekedest_Budapesten_lampaprogram_savvaltas_kerekparsav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8113c18d-e8bb-483a-a017-999aa76c4104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f8dc30-48ac-4cbc-bd8f-e54f87c4f44a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_Karacsony_Konnyitettuk_az_autos_kozlekedest_Budapesten_lampaprogram_savvaltas_kerekparsav","timestamp":"2020. június. 13. 13:33","title":"Karácsony: Könnyítettünk az autós közlekedésen Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók az egerek és a patkányok szervezetében is jelen lévő Q idegsejtet stimulálták, ami után az állatok téli álomba zuhantak. Ha ezt sikerülne megismételni az embereknél, azzal nagyon közel kerülnénk a hibernációhoz.","shortLead":"A kutatók az egerek és a patkányok szervezetében is jelen lévő Q idegsejtet stimulálták, ami után az állatok téli...","id":"20200612_hibernacio_hibernalas_kiserlet_eger_ragcsalo_patkany_idegrendszer_q_idegsejt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4b4235-e31a-417c-959a-091148433e76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_hibernacio_hibernalas_kiserlet_eger_ragcsalo_patkany_idegrendszer_q_idegsejt","timestamp":"2020. június. 12. 15:33","title":"Egereket már sikerült hibernálni, most megnézik, hogy embereknél is működik-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó ütközött össze a 47-es főúton. ","shortLead":"Három autó ütközött össze a 47-es főúton. ","id":"20200613_bekescsaba_baleset_47es_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261b78e4-23ee-4490-a11e-2da2a22bf9c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_bekescsaba_baleset_47es_ut","timestamp":"2020. június. 13. 19:55","title":"Öt sérültje van egy békéscsabai balesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]