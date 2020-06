Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 14 ezren igényelték a szabad felhasználású diákhitelt, amit a kormány a diákmunka-lehetőségek elapadása miatt vezetett be.","shortLead":"Már 14 ezren igényelték a szabad felhasználású diákhitelt, amit a kormány a diákmunka-lehetőségek elapadása miatt...","id":"20200618_Sikeres_a_gazdasagvedelmi_diakhitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff19082-fc3e-45c9-9ea6-eaed2ca0826b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Sikeres_a_gazdasagvedelmi_diakhitel","timestamp":"2020. június. 18. 16:02","title":"Sok diák igényelte a kormány nyújtotta új hitellehetőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszel ugyan „nem küld” pénzt, de azért még mindig sikerül többet kifacsarni a meglévő programokból.","shortLead":"Brüsszel ugyan „nem küld” pénzt, de azért még mindig sikerül többet kifacsarni a meglévő programokból.","id":"20200618_A_kormany_talalt_meg_50_milliard_forint_unios_tamogatast_a_gazdasag_ujrainditasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b53005-cfc5-4f59-b5a7-588ca4406336","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_A_kormany_talalt_meg_50_milliard_forint_unios_tamogatast_a_gazdasag_ujrainditasara","timestamp":"2020. június. 18. 12:10","title":"A kormány talált még 50 milliárd forint uniós támogatást a gazdaság újraindítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Comey Rule-t ősszel láthatjuk. ","shortLead":"A The Comey Rule-t ősszel láthatjuk. ","id":"20200617_Trump_The_Comey_Rule_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3baae5-d9c7-4802-88e3-2691b454b68b","keywords":null,"link":"/kultura/20200617_Trump_The_Comey_Rule_sorozat","timestamp":"2020. június. 17. 15:12","title":"Kijött egy fotó a Trumpról készült sorozatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP videójában szereplő, magát mentőnek nevező nő a kihallgatása után panaszt tett, szerinte nem követett el jogsértést.","shortLead":"Az MSZP videójában szereplő, magát mentőnek nevező nő a kihallgatása után panaszt tett, szerinte nem követett el...","id":"20200617_panaszt_gyanusitas_n_athina_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac5ebda-0ce7-41e6-b0e6-eb332151414f","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_panaszt_gyanusitas_n_athina_ugyeszseg","timestamp":"2020. június. 17. 10:52","title":"Panaszt tett a gyanúsítás miatt N. Athina az ügyészségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó kompakt villanyautóját hamarosan még ritkábban kell majd töltőre dugni.","shortLead":"Az amerikai gyártó kompakt villanyautóját hamarosan még ritkábban kell majd töltőre dugni.","id":"20200618_kozel_700_kilometeres_hatotav_nagyobb_aksit_kaphat_a_kis_tesla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7328b110-26ed-4d9c-a3c8-551127a4010f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_kozel_700_kilometeres_hatotav_nagyobb_aksit_kaphat_a_kis_tesla","timestamp":"2020. június. 18. 11:21","title":"Közel 700 kilométeres hatótáv: nagyobb aksit kaphat a kis Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f89aae-4c92-46f8-8aa1-80dd97f65de6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet képviselője tiltakozott a Nápolyban tartott tömeges ünneplés miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet képviselője tiltakozott a Nápolyban tartott tömeges ünneplés miatt.","id":"20200619_who_koronavirus_napoli_juventus_olasz_kupa_unneples","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61f89aae-4c92-46f8-8aa1-80dd97f65de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89ef9cc-d0bc-422b-b54a-df11c2e7c29e","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_who_koronavirus_napoli_juventus_olasz_kupa_unneples","timestamp":"2020. június. 19. 05:29","title":"Gyalázatnak nevezte a WHO képviselője, ahogy a Napoli-drukkerek a kupagyőzelmet ünnepelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84033f46-a83f-4a86-9ed0-dde981422110","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A cég összes termékét karboncímkével látják el, így tudni fogjuk, mekkora üvegházhatásúgáz-kibocsátással járt az előállítása és a szállítása annak, amit megveszünk.","shortLead":"A cég összes termékét karboncímkével látják el, így tudni fogjuk, mekkora üvegházhatásúgáz-kibocsátással járt...","id":"20200615_Tudni_fogjuk_mekkora_labnyoma_van_az_Unilevertermekeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84033f46-a83f-4a86-9ed0-dde981422110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072dba31-c6e2-444c-817c-841575c1d854","keywords":null,"link":"/zhvg/20200615_Tudni_fogjuk_mekkora_labnyoma_van_az_Unilevertermekeknek","timestamp":"2020. június. 17. 12:34","title":"Minden termékén megjeleníti az Unilever, hogy mekkora az ökolábnyoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Spencer című filmet a virtuális cannes-i filmfesztiválon mutatják be 2021-ben.\r

\r

","shortLead":"A Spencer című filmet a virtuális cannes-i filmfesztiválon mutatják be 2021-ben.\r

\r

","id":"20200618_Megvan_ki_fogja_alakitani_Diana_hercegnot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9356d72f-395e-4ad1-af18-6faee83b5a21","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Megvan_ki_fogja_alakitani_Diana_hercegnot","timestamp":"2020. június. 18. 08:30","title":"Megvan, ki fogja alakítani Diana hercegnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]