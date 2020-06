Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó kompakt villanyautóját hamarosan még ritkábban kell majd töltőre dugni.","shortLead":"Az amerikai gyártó kompakt villanyautóját hamarosan még ritkábban kell majd töltőre dugni.","id":"20200618_kozel_700_kilometeres_hatotav_nagyobb_aksit_kaphat_a_kis_tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7328b110-26ed-4d9c-a3c8-551127a4010f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_kozel_700_kilometeres_hatotav_nagyobb_aksit_kaphat_a_kis_tesla","timestamp":"2020. június. 18. 11:21","title":"Közel 700 kilométeres hatótáv: nagyobb aksit kaphat a kis Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész kiborult az elnök járványügyi teljesítményén.","shortLead":"A zenész kiborult az elnök járványügyi teljesítményén.","id":"20200618_Bruce_Springsteen_Donald_Trumpnak_Tegyen_fel_egy_kibtt_maszkot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88e194b-dd43-4c86-a751-7e5cee9083fa","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Bruce_Springsteen_Donald_Trumpnak_Tegyen_fel_egy_kibtt_maszkot","timestamp":"2020. június. 18. 11:36","title":"Bruce Springsteen Donald Trumpnak: Tegyen fel egy kib…tt maszkot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón friss fejleményről számolt be Gulyás Gergely.","shortLead":"A kormányinfón friss fejleményről számolt be Gulyás Gergely.","id":"20200618_koronavirus_jarvany_pesti_uti_idosotthon_birosag_fovaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ebbcb4-ceaa-4224-a569-6a9c32ac9357","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_koronavirus_jarvany_pesti_uti_idosotthon_birosag_fovaros","timestamp":"2020. június. 18. 12:18","title":"Pesti úti idősotthon: bíróságon támadta meg a felelősségét megállapító határozatot a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a62674-d0f9-41af-9366-1411e8363d0a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ma már optimista Franciaország pénzügyminisztere, aki a Der Spiegelnek úgy nyilatkozott, hogy áprilisban még egészen más volt a helyzet. A francia–német páros azonban olyan javaslatokkal állt elő, melyek biztosíthatják a válságkezelést. \"Az idő sürget\" – hangsúlyozza Bruno LeMaire. Pénteken tanácskoznak az uniós vezetők a 750 milliárd eurós alapról.","shortLead":"Ma már optimista Franciaország pénzügyminisztere, aki a Der Spiegelnek úgy nyilatkozott, hogy áprilisban még egészen...","id":"20200618_Europa_egy_hajszallal_kerulte_el_a_katasztrofat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8a62674-d0f9-41af-9366-1411e8363d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11855c54-9a0b-4d95-8f22-f4da87b09000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Europa_egy_hajszallal_kerulte_el_a_katasztrofat","timestamp":"2020. június. 18. 16:20","title":"\"Európa egy hajszállal kerülte el a katasztrófát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megidézzük a régi-dicső Angliát, sörözünk egy cseh kisváros menzeli kocsmájában és egy szimfóniamaratonnal ünnepeljük Ludwig van Beethoven születésének 250. évfordulóját. ","shortLead":"Megidézzük a régi-dicső Angliát, sörözünk egy cseh kisváros menzeli kocsmájában és egy szimfóniamaratonnal ünnepeljük...","id":"202025_hazi_palya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c31f292-941c-4f7a-8751-4ec2c65a6e1c","keywords":null,"link":"/360/202025_hazi_palya","timestamp":"2020. június. 19. 14:00","title":"„Csavargó vagy barátom, Beethoven nem így néz ki”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy Ervin csak a társulati tagságát szakítja meg, szerepeit megtartja a színházban.","shortLead":"Nagy Ervin csak a társulati tagságát szakítja meg, szerepeit megtartja a színházban.","id":"20200618_Harom_szinesz_es_a_muveszeti_titkar_is_otthagyja_a_Katona_Jozsef_Szinhazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf8c70c-ec09-44c2-8bdd-835ecca21303","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Harom_szinesz_es_a_muveszeti_titkar_is_otthagyja_a_Katona_Jozsef_Szinhazat","timestamp":"2020. június. 18. 16:05","title":"Többen felmondtak a Katona József Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezérigazgatója, Váradi József szerint átrendeződés várható a légitársaságok piacán.","shortLead":"A cég vezérigazgatója, Váradi József szerint átrendeződés várható a légitársaságok piacán.","id":"20200619_Elad_es_vesz_is_uj_gepeket_a_Wizz_Air","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5f47d1-9ef9-4973-8bc5-dd149d85f710","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_Elad_es_vesz_is_uj_gepeket_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. június. 19. 08:08","title":"Új gépeket vesz a Wizz Air, több munkatársat is visszavesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482e5f61-5bea-4d2c-b5c9-3941235b624b","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Nem szereti, hogy „vasalódeszkás tanárként” híresült el, ha visszamehetne az időben, nem is csinálná meg a „digitális úszásóra” videót, ami miatt az azóta lemondott tankerületvezető meghurcolta. Felsejlik azért az ügy mögött némi politikai leszámolás is, noha erről végképp nem szeretne beszélni. Vezsenyi László nem akar népi hős lenni. Harminc éve a pályán van, szeretik a diákjai, a kollégái, most viszont az sem biztos, hogy pedagógus marad. Meglátogattuk a pedagógust, és kiderítettük a masszív vasalódeszka titkát is.\r

\r

","shortLead":"Nem szereti, hogy „vasalódeszkás tanárként” híresült el, ha visszamehetne az időben, nem is csinálná meg a „digitális...","id":"20200619_Egy_fel_orszag_rohogott_a_videomon_harom_honapig_kozben_az_en_eletembol_eltunt_a_humor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=482e5f61-5bea-4d2c-b5c9-3941235b624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8716b243-845d-48ea-b6e9-729f0a462d63","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Egy_fel_orszag_rohogott_a_videomon_harom_honapig_kozben_az_en_eletembol_eltunt_a_humor","timestamp":"2020. június. 19. 06:30","title":"„Egy fél ország röhögött a videómon három hónapig, közben az én életemből eltűnt a humor”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]