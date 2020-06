Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75ee6df5-31bf-4776-955c-bffdeb6a432d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaságnál négy igazolt koronavírusos megbetegedés volt.","shortLead":"A társaságnál négy igazolt koronavírusos megbetegedés volt.","id":"20200618_homolya_robert_mav_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ee6df5-31bf-4776-955c-bffdeb6a432d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4139b39d-9500-44cb-acce-1b61c9e781f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200618_homolya_robert_mav_koronavirus","timestamp":"2020. június. 18. 07:00","title":"Homolya: Havi 400-500 millióba került a MÁV-nak a vírus elleni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár jelentősen nőtt a megújuló energiaforrások aránya az elmúlt években, az eredmény több szempontból sem elég.","shortLead":"Bár jelentősen nőtt a megújuló energiaforrások aránya az elmúlt években, az eredmény több szempontból sem elég.","id":"20200616_megujuloenergia_fosszilistuzeloanyagok_energia_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83e743a-a5d1-45bd-90ab-17eadb0019aa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_megujuloenergia_fosszilistuzeloanyagok_energia_klimavaltozas","timestamp":"2020. június. 16. 16:07","title":"Még mindig fényévekre vagyunk attól, hogy elég megújuló energiát használjunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f5a6e9-d761-4d64-8939-3c475a81d371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bostoni emlékmű száz éve áll a városban, de sokan gondolják úgy, hogy a következő generációnak nem ezt kellene látnia.","shortLead":"A bostoni emlékmű száz éve áll a városban, de sokan gondolják úgy, hogy a következő generációnak nem ezt kellene látnia.","id":"20200617_Abraham_Lincoln_szobra_a_kovetkezo_celpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f5a6e9-d761-4d64-8939-3c475a81d371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7b1712-9767-4655-a952-48fe17b6cc6c","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Abraham_Lincoln_szobra_a_kovetkezo_celpont","timestamp":"2020. június. 17. 09:17","title":"Abraham Lincoln szobra a következő célpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Video Speed Controller nevű bővítménnyel a felhasználók és a tartalomgyártók is jól járnak. 