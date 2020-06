Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bérek stagnálhatnak, a nyugdíjak reálértéke csökkenhet idén - írja friss prognózisában a gazdaságkutató.","shortLead":"A bérek stagnálhatnak, a nyugdíjak reálértéke csökkenhet idén - írja friss prognózisában a gazdaságkutató.","id":"20200625_Elvetette_optmista_forgatokonyvet_a_GKI_sulyos_visszaesesre_szamit_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d729159-2b2e-4100-b521-25d4c4cfe1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_Elvetette_optmista_forgatokonyvet_a_GKI_sulyos_visszaesesre_szamit_iden","timestamp":"2020. június. 25. 05:31","title":"Elvetette optimista forgatókönyvét a GKI, súlyos visszaesésre számít idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c905ff-1394-4317-872d-e85450545dd9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművészetiseknek nincsenek illúzióik. ","shortLead":"A színművészetiseknek nincsenek illúzióik. ","id":"20200623_Rovid_videoban_magyarazzak_a_Szinmuveszetisek_miert_tiltakoznak_az_egyetemi_modellvaltas_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c905ff-1394-4317-872d-e85450545dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ee4ed5-4f83-4f2e-b432-798223a781d8","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Rovid_videoban_magyarazzak_a_Szinmuveszetisek_miert_tiltakoznak_az_egyetemi_modellvaltas_ellen","timestamp":"2020. június. 23. 16:15","title":"Mi is a baj a Színművészeti átalakításával? – itt egy percben megtudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester be akarja vasalni a kormány ígéreteit a Lánchíd ügyében.","shortLead":"A főpolgármester be akarja vasalni a kormány ígéreteit a Lánchíd ügyében.","id":"20200625_Karacsony_lanchid_tuntetes_iparuzesi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c37e87f-ffce-4cb7-b835-eb3fc77b8f09","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Karacsony_lanchid_tuntetes_iparuzesi","timestamp":"2020. június. 25. 12:38","title":"Karácsony: Tarlós 9 éve alatt egy közbeszerzés kiírásáig jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az NB II.-ben már augusztus elején elindulnak a következő bajnokság küzdelmei, az első osztályban két héttel később kezdenek.","shortLead":"Az NB II.-ben már augusztus elején elindulnak a következő bajnokság küzdelmei, az első osztályban két héttel később...","id":"20200623_nb_i_mlsz_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96c4ee3-5033-4228-9a07-858e9658283c","keywords":null,"link":"/sport/20200623_nb_i_mlsz_bajnoksag","timestamp":"2020. június. 23. 18:13","title":"Augusztus közepén indulnak a küzdelmek az NB I.-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amire más közműszolgáltatónak kétmillió forint is elég volt, arra közel 15 millió kellett az akkor még Mitnyan György által vezetett FŐTÁV-nak.","shortLead":"Amire más közműszolgáltatónak kétmillió forint is elég volt, arra közel 15 millió kellett az akkor még Mitnyan György...","id":"20200624_tularazott_kozvelemenykutatas_tutto_mitnyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef99f70-db9b-4151-babc-d132e3a704c0","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_tularazott_kozvelemenykutatas_tutto_mitnyan","timestamp":"2020. június. 24. 11:58","title":"Nyolcszorosan túlárazott közvélemény-kutatás miatt indul vizsgálat a Főtávnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2d1adf-5103-4a80-82e2-4845ea72798d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilenc embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést egy nap alatt, 22-en meggyógyultak.","shortLead":"Kilenc embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést egy nap alatt, 22-en meggyógyultak.","id":"20200625_koronavirus_covid_fertozottek_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a2d1adf-5103-4a80-82e2-4845ea72798d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea966ed7-3348-4a22-8a25-673a8247c7a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_koronavirus_covid_fertozottek_szamok","timestamp":"2020. június. 25. 08:31","title":"Egy 39 éves férfi meghalt koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jogtalan számítógépes behatolással és hackerek toborzásával bővültek a Wikileaks-alapító elleni vádak.","shortLead":"Jogtalan számítógépes behatolással és hackerek toborzásával bővültek a Wikileaks-alapító elleni vádak.","id":"20200625_Julian_Assange_vad_usa_wikileaks","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e6beb1-f1f9-4e52-9d0e-790b761a7d73","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_Julian_Assange_vad_usa_wikileaks","timestamp":"2020. június. 25. 06:23","title":"Bővítették a vádat Julian Assange ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kormány tervei szerint jövő januártól szigorítanak, mert sok nagyvállalat visszaél az adónemmel. A veszélyhelyzet megszűnése után második alkalommal tartott élőben kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. ","shortLead":"A kormány tervei szerint jövő januártól szigorítanak, mert sok nagyvállalat visszaél az adónemmel. A veszélyhelyzet...","id":"20200625_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce190797-f200-4cfb-9390-fd473657fecb","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_kormanyinfo","timestamp":"2020. június. 25. 08:31","title":"Gulyás Gergely: Változnak a kata szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]