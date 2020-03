Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eeef1ad8-83cc-4d77-9817-970a84b449c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég bemutatta éves eredményeit, mi is ott voltunk.","shortLead":"A cég bemutatta éves eredményeit, mi is ott voltunk.","id":"20200304_Nem_fel_a_koronavirustol_a_Lego_es_jo_oka_van_ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeef1ad8-83cc-4d77-9817-970a84b449c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea744a3-48da-45cb-a519-18e966bb82a2","keywords":null,"link":"/kkv/20200304_Nem_fel_a_koronavirustol_a_Lego_es_jo_oka_van_ra","timestamp":"2020. március. 04. 13:15","title":"Nem fél a koronavírustól a Lego, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b36f3ab-9c20-483a-8613-c2afba141104","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok 14 tagállamában a szuperkeddi előválasztásokon több millióan járulnak az urnákhoz.","shortLead":"Az Egyesült Államok 14 tagállamában a szuperkeddi előválasztásokon több millióan járulnak az urnákhoz.","id":"20200303_Milliok_szavaznak_Amerikaban_a_szuperkedden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b36f3ab-9c20-483a-8613-c2afba141104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13096a3b-eaa1-47f0-a552-b988a5bb2162","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Milliok_szavaznak_Amerikaban_a_szuperkedden","timestamp":"2020. március. 03. 21:39","title":"Milliók szavaznak Amerikában a szuperkedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey Júlia gyerekei lelkesen számoltak be leveleikben és az ajándékba készített újságukban a korabeli történésekről. A zömében most először kiadott levelezésekből nemcsak egy 19. századi értelmiségi család mindennapjai rajzolódnak ki, hanem a tragikusan fiatalon elhunyt Petőfi Zoltán személyiségét is árnyaltabban ismerhetjük meg, mint ahogy azt a kritikusai megörökítették az utókornak.","shortLead":"Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey...","id":"20200203_szendrey_julia_horvat_csalad_horvat_arpad_horvat_attila_petofi_zoltan_tarka_muvek_gyimesi_emese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfc125c-0d42-40e5-b247-da974d99d3cc","keywords":null,"link":"/elet/20200203_szendrey_julia_horvat_csalad_horvat_arpad_horvat_attila_petofi_zoltan_tarka_muvek_gyimesi_emese","timestamp":"2020. március. 03. 20:00","title":"A forradalmárok gyerekeinek is határozott véleménye volt a politikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40121ed3-bb51-4bfe-bb20-e434af3094c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szentendrei Ferenczy Múzeumban látható a gobelinművész Teremtés című főműve és egy különleges, \"kétoldalas\" alkotása is.","shortLead":"A szentendrei Ferenczy Múzeumban látható a gobelinművész Teremtés című főműve és egy különleges, \"kétoldalas\" alkotása...","id":"202009_tarlat__dekoraktiv_hatas_teremtes__ferenczy_noemi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40121ed3-bb51-4bfe-bb20-e434af3094c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b73358a-c9a9-415d-8170-6972f055bb84","keywords":null,"link":"/360/202009_tarlat__dekoraktiv_hatas_teremtes__ferenczy_noemi","timestamp":"2020. március. 04. 10:00","title":"Ferenczy Noémi eddig lappangó művei is ott vannak életmű-kiállításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50be4c83-06af-4703-ad7d-37a830f20703","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy galéria létrehozására kértek a Magyar Turisztikai Ügynökségtől 300 milliót, Paár Attila gyűjteményét állítanák ki.","shortLead":"Egy galéria létrehozására kértek a Magyar Turisztikai Ügynökségtől 300 milliót, Paár Attila gyűjteményét állítanák ki.","id":"20200305_300_milliot_igenyelt_Tiborcz_egykori_uzlettarsa_hogy_kiallitsa_Gyorben_a_festmenygyujtemenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50be4c83-06af-4703-ad7d-37a830f20703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bf40ba-7312-4dab-aa1a-d901e5b4f6d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_300_milliot_igenyelt_Tiborcz_egykori_uzlettarsa_hogy_kiallitsa_Gyorben_a_festmenygyujtemenyet","timestamp":"2020. március. 05. 06:54","title":"300 milliót igényelt Tiborcz egykori üzlettársa, hogy kiállítsa Győrben a festménygyűjteményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a8e4ff-9c8d-4cfe-bd1e-04684eba0110","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha a szükséges források rendelkezésre állnak, a 3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításának tervezése még az idén lezárható.\r

\r

","shortLead":"Ha a szükséges források rendelkezésre állnak, a 3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításának tervezése még az idén...","id":"20200305_1718_milliardba_kerulne_a_3as_metro_aluljaroinak_akadalymentesitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a8e4ff-9c8d-4cfe-bd1e-04684eba0110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5d0e5c-76d4-461e-a320-fda550cf037d","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_1718_milliardba_kerulne_a_3as_metro_aluljaroinak_akadalymentesitese","timestamp":"2020. március. 05. 07:46","title":"17-18 milliárdba kerülne a 3-as metró aluljáróinak akadálymentesítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a65c39d-039f-434c-bfc1-bdb3d3e3b02b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-tengeren Skócia és Norvégia közötti 476 kilométer hosszú és egy Franciaország és Délnyugat-Anglia közötti 161 kilométeres gát védhetné meg Európa több mint 25 millió lakóját a várhatóan több méteres tengerszint-emelkedés következményeitől holland kutatók szerint.","shortLead":"Az Északi-tengeren Skócia és Norvégia közötti 476 kilométer hosszú és egy Franciaország és Délnyugat-Anglia közötti 161...","id":"20200304_emelkedo_tengerszint_europa_tengeri_gatrendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a65c39d-039f-434c-bfc1-bdb3d3e3b02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2b14de-63ed-4f4f-bc99-ba64214eae03","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_emelkedo_tengerszint_europa_tengeri_gatrendszer","timestamp":"2020. március. 04. 11:03","title":"637 km hosszú, monumentális kerítésgátat húznának fel az Északi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google a felhasználókra bízná a döntést, hogy milyen megjelenítéssel szeretnék használni a Play áruházat.","shortLead":"A jelek szerint a Google a felhasználókra bízná a döntést, hogy milyen megjelenítéssel szeretnék használni a Play...","id":"20200303_google_play_aruhaz_sotet_mod_bekapcsolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fbca45-8065-4a59-9423-c8d552104749","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_google_play_aruhaz_sotet_mod_bekapcsolas","timestamp":"2020. március. 03. 17:03","title":"Jött egy új gomb a Play áruházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]