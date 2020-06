Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden korábbinál nagyobb kerékpárforgalmat mérnek a város több pontján.","shortLead":"Minden korábbinál nagyobb kerékpárforgalmat mérnek a város több pontján.","id":"20200628_kerekparos_forgalmi_rekordok_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e61ffa7-c9c1-4ecf-b7fe-b1ba76a8a282","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_kerekparos_forgalmi_rekordok_Budapest","timestamp":"2020. június. 28. 10:41","title":"Sorra dőlnek a kerékpáros forgalmi rekordok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elképzelhető, hogy a hamvasztás árát akarta eltenni.","shortLead":"Elképzelhető, hogy a hamvasztás árát akarta eltenni.","id":"20200626_paty_emberi_testreszek_sikkasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e5c742-c8a2-4be5-a2ca-601fff9a831d","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_paty_emberi_testreszek_sikkasztas","timestamp":"2020. június. 26. 14:15","title":"Sikkaszthatott a pátyi boncsegéd, aki emberi maradványokat hordott haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csodás jelenet a magyar fociból. ","shortLead":"Csodás jelenet a magyar fociból. ","id":"20200627_Igy_mentek_neki_a_debreceni_szurkolok_sajat_jatekosaiknak_a_kieses_utan__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853e565f-af5a-4440-afe0-a920bed39e6b","keywords":null,"link":"/sport/20200627_Igy_mentek_neki_a_debreceni_szurkolok_sajat_jatekosaiknak_a_kieses_utan__video","timestamp":"2020. június. 27. 21:55","title":"Így mentek neki a debreceni szurkolók saját játékosaiknak a kiesés után - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07579915-b68f-4173-803e-3cc09029e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlan baleset Pesten.","shortLead":"Szokatlan baleset Pesten.","id":"20200626_pesti_also_rakpart_audi_lepcso_lezuhant_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07579915-b68f-4173-803e-3cc09029e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dd4665-965c-48d9-ada4-e1a046fe8ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_pesti_also_rakpart_audi_lepcso_lezuhant_auto","timestamp":"2020. június. 26. 19:51","title":"Ilyet se látni mindennap: a Duna lépcsőire zuhant egy Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882ff95b-ff1e-4c55-b52f-ea607a9d27b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az unió nevében 4,9 milliárd eurót ajánlott fel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Az unió nevében 4,9 milliárd eurót ajánlott fel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.","id":"20200627_Ujabb_euromilliardok_a_koronavirus_elleni_kuzdelemre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=882ff95b-ff1e-4c55-b52f-ea607a9d27b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5164029a-f2b1-426a-a11e-c7ac7a48fff4","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Ujabb_euromilliardok_a_koronavirus_elleni_kuzdelemre","timestamp":"2020. június. 27. 17:45","title":"Újabb eurómilliárdok a koronavírus elleni küzdelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két százalék viszont 150 ezer forint alatti nettó fizetéssel is beérné. ","shortLead":"Két százalék viszont 150 ezer forint alatti nettó fizetéssel is beérné. ","id":"20200627_tisztes_megelhetes_ber_kozvelemenykutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c7315a-50ab-4bd4-a2e7-19bd463f3830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_tisztes_megelhetes_ber_kozvelemenykutatas","timestamp":"2020. június. 27. 13:25","title":"A magyarok 39 százaléka havi 250-350 ezer forinttal már boldog lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3a9a6b-7681-4853-850e-fc3ae7eae600","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Önkéntes megalázkodások, önmarcangolások, rituális önkritika. Turbófokozatra kapcsolt az amerikai politikai korrektség. És kiknek jön mindez jól? Vélemény.","shortLead":"Önkéntes megalázkodások, önmarcangolások, rituális önkritika. Turbófokozatra kapcsolt az amerikai politikai korrektség...","id":"202026_terdre_amerika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3a9a6b-7681-4853-850e-fc3ae7eae600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ae9362-2b85-4ac8-965b-399b82ffa8bc","keywords":null,"link":"/360/202026_terdre_amerika","timestamp":"2020. június. 26. 15:00","title":"Seres László: Térdre, Amerika!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3","c_author":"Biró Péter","category":"elet","description":"A rasszizmus elleni tüntetések címoldalakra röpítették a rendőri erőszak és az intézményesített faji diszkrimináció kérdését, de a téma jó ideje visszaköszön már a zenében. Olyan nevek erősítették fel a Black Lives Matter üzenetét, mint Beyoncé vagy Kendrick Lamar. És nem mellesleg a politikai aktivizmusból több rendhagyó és bátor zenei kísérlet is született. ","shortLead":"A rasszizmus elleni tüntetések címoldalakra röpítették a rendőri erőszak és az intézményesített faji diszkrimináció...","id":"20200627_Black_Lives_Matter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33358248-79ee-4016-b9eb-f2be661efeea","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Black_Lives_Matter","timestamp":"2020. június. 27. 20:00","title":"Ha Beyoncé mondja, akkor elhisszük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]