[{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök vasárnap újraposztolt egy olyan Twitter-üzenetet, amelyben egyik híve azt kiabálja oda az ellene tüntetőknek, hogy „fehér hatalom”.","shortLead":"Az elnök vasárnap újraposztolt egy olyan Twitter-üzenetet, amelyben egyik híve azt kiabálja oda az ellene tüntetőknek...","id":"20200628_Itt_van_Trump_ujabb_botranya__retweetelt_video_a_feher_hatalomrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ceb07-e9d1-42e7-81c1-da1b6eed38a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Itt_van_Trump_ujabb_botranya__retweetelt_video_a_feher_hatalomrol","timestamp":"2020. június. 28. 17:21","title":"Itt van Trump újabb botránya – retweetelt videó a „fehér hatalomról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8d1caf-3948-4b69-aab9-88f48e107ce7","c_author":"","category":"vilag","description":"Moszkva szerint nem igaz az a vád, hogy az orosz titkosszolgálatok fejpénzt fizettek volna a megölt amerikai katonákért az afganisztáni tálibokhoz közelálló milíciák tagjainak.","shortLead":"Moszkva szerint nem igaz az a vád, hogy az orosz titkosszolgálatok fejpénzt fizettek volna a megölt amerikai katonákért...","id":"20200628_Oroszorszag_cafolta_hogy_fejpenzt_fizetett_volna_a_megolt_amerikaiakert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb8d1caf-3948-4b69-aab9-88f48e107ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41b3097-926e-4899-8171-2157171a3a37","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Oroszorszag_cafolta_hogy_fejpenzt_fizetett_volna_a_megolt_amerikaiakert","timestamp":"2020. június. 28. 15:36","title":"Oroszország cáfolta, hogy fejpénzt fizetett volna a megölt amerikaiakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4cfa04-d8ed-4067-a116-ecf689dce892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár rábólintott a mártélyi iskola tovább működésére, erről egyelőre nincs hivatalos papír, csak ígéret. A mártélyi szülők vasárnap délután indítottak figyelemfelhívó váltófutást, hétfőn délelőtt érkeztek a minisztériumhoz, ahol beszélhettek is az államtitkárral. ","shortLead":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár rábólintott a mártélyi iskola tovább működésére, erről egyelőre nincs hivatalos...","id":"20200629_Megmenekulhet_a_martelyi_iskola_nem_hiaba_futottak_a_helyiek_Maruzsa_Zoltan_irodajaig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4cfa04-d8ed-4067-a116-ecf689dce892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ad2e84-47cc-4d30-8744-d0f76014b712","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Megmenekulhet_a_martelyi_iskola_nem_hiaba_futottak_a_helyiek_Maruzsa_Zoltan_irodajaig","timestamp":"2020. június. 29. 14:00","title":"Maruzsáig futottak a mártélyi szülők és megmentették az iskolájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heller Ágnes filozófus halálának első évfordulója alkalmából emlékkövet állítanak fel a balatonfüredi zsidó temetőben és emlékparkot avatnak a tiszteletére. ","shortLead":"Heller Ágnes filozófus halálának első évfordulója alkalmából emlékkövet állítanak fel a balatonfüredi zsidó temetőben...","id":"20200628_Heller_Agnes_emlekpark_nyilik_a_balatonfuredi_zsidotemetoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1a2e53-db49-4730-9dd9-84ef6559807e","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Heller_Agnes_emlekpark_nyilik_a_balatonfuredi_zsidotemetoben","timestamp":"2020. június. 28. 17:29","title":"Heller Ágnes emlékpark nyílik a balatonfüredi zsidó temetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c492863a-94cf-46a5-960d-89252cad8041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi intézményben végigsöpört a koronavírus-járvány.","shortLead":"A fővárosi intézményben végigsöpört a koronavírus-járvány.","id":"20200627_Nyomozast_rendeltek_el_a_Pesti_ut_idosotthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c492863a-94cf-46a5-960d-89252cad8041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf8095e-fd96-4c04-9c9a-fd0846b05775","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Nyomozast_rendeltek_el_a_Pesti_ut_idosotthonban","timestamp":"2020. június. 27. 16:54","title":"Nyomozást rendeltek el a Pesti út idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A cseheknél szombaton 260, az ukránoknál 917 embernél igazolták a fertőzést.","shortLead":"A cseheknél szombaton 260, az ukránoknál 917 embernél igazolták a fertőzést.","id":"20200628_koronavirus_jarvany_fertozes_csehorszag_ukrajna_szerbia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2209e0-14df-4dc6-a668-15b2c06fcf9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_koronavirus_jarvany_fertozes_csehorszag_ukrajna_szerbia","timestamp":"2020. június. 28. 13:47","title":"Csehországban meglódult, Ukrajnában nem csitul a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc178d77-273a-4ce5-9699-eb51e2b5d3f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kábítószer mellett 7 millió forint készpénzt is találtak a rendőrök.","shortLead":"A kábítószer mellett 7 millió forint készpénzt is találtak a rendőrök.","id":"20200628_drog_kabitoszer_hazkutatas_nemzeti_nyomozo_iroda_tek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc178d77-273a-4ce5-9699-eb51e2b5d3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29085ab-18ca-4635-a87b-919eb8a7c094","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_drog_kabitoszer_hazkutatas_nemzeti_nyomozo_iroda_tek","timestamp":"2020. június. 28. 12:38","title":"Fél kiló kokaint és 138 kiló marihuánát találtak dílereknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f3f17-ebaa-4381-93d7-5d01553ceee5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A legtöbb szervezetben az emberek megfogalmaznak egy véleményt, majd arra áldozzák az energiájukat, hogy kiálljanak mellette, ez pedig a tanulási folyamat kárára megy. Ennek egy alternatívája az értelmező szemlélet, amihez azonban bátorság kell.","shortLead":"A legtöbb szervezetben az emberek megfogalmaznak egy véleményt, majd arra áldozzák az energiájukat, hogy kiálljanak...","id":"20200628_Ezert_erdemes_tobbfele_elmeletet_felallitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34f3f17-ebaa-4381-93d7-5d01553ceee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a2986e-8cdb-4c52-acd9-0bae1e88fde4","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200628_Ezert_erdemes_tobbfele_elmeletet_felallitani","timestamp":"2020. június. 28. 19:15","title":"Ezt érdemes mindenkinek megtanulnia Sherlock Holmestól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]