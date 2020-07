Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tienven-1 nevű műhold, és a rajta lévő távirányítású eszköz legalább hét hónapig utazik majd. Az Emírségek űrhivatala is júliusban küld szondát a Marsra.","shortLead":"A Tienven-1 nevű műhold, és a rajta lévő távirányítású eszköz legalább hét hónapig utazik majd. Az Emírségek űrhivatala...","id":"20200701_kina_muhold_tienven_1_mars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed62e14-14b1-4349-a8e6-1c3bdd5c2ffe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_kina_muhold_tienven_1_mars","timestamp":"2020. július. 01. 21:33","title":"Kína néhány hét múlva útnak indítja a Marsra tartó robotját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedd reggelre a 65 ezer érintett közül 40 ezernél már visszaállította az E.On a szolgáltatást, szerda éjszakára már sehol nem maradt áramszünet.","shortLead":"Kedd reggelre a 65 ezer érintett közül 40 ezernél már visszaállította az E.On a szolgáltatást, szerda éjszakára már...","id":"20200701_debrecen_aram_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041c78df-44f2-42aa-b477-7b60186d00da","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_debrecen_aram_vihar","timestamp":"2020. július. 01. 13:32","title":"Újra van áram egész Debrecenben, miután 65 ezer embert vágott le róla a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szerdától bizonyos korlátozásokkal újból látogatható az emlékhely, amelyet március 12. óta zárva tartottak a koronavírus-járvány miatt.\r

\r

","shortLead":"Szerdától bizonyos korlátozásokkal újból látogatható az emlékhely, amelyet március 12. óta zárva tartottak...","id":"20200702_Ujbol_Megnyilt_az_auschwitzi_muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ee7bab-1886-457b-aa84-c0ccf4a148b5","keywords":null,"link":"/kultura/20200702_Ujbol_Megnyilt_az_auschwitzi_muzeum","timestamp":"2020. július. 02. 09:58","title":"Az auschwitzi múzeumban speciális útvonalakon terelgetik a látogatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar származású termékekre trikolór jelölés kerül.","shortLead":"A magyar származású termékekre trikolór jelölés kerül.","id":"20200702_Zoldseg_gyumolcs_zaszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11090b5-7b89-46c1-896d-95780c03f4ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Zoldseg_gyumolcs_zaszlo","timestamp":"2020. július. 02. 08:25","title":"A zöldségeket és a gyümölcsöket is fel kell majd zászlózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely nem a maga ura, mások irányítják – nyilatkozta Tarlós István.","shortLead":"Karácsony Gergely nem a maga ura, mások irányítják – nyilatkozta Tarlós István.","id":"20200701_Tarlos_Istvan_budapest_korrupcio_lanchid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88c5ef9-f1fc-4389-b765-e233228d67a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Tarlos_Istvan_budapest_korrupcio_lanchid","timestamp":"2020. július. 01. 07:46","title":"Tarlós István feljelentést tett a fővárosi korrupciógyanús ügyek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98299dc3-91cd-41fa-b2b9-16ded4803adb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A távozó polgármester szerint óriási a feszültség Balatonszemesen, ő azonban nem akar harcolni, ezért inkább lemond. Szerinte egyesek csak le akarták őt járatni. Megpróbáltuk kideríteni, mi folyik a Balaton déli partján. Riport Balatonszemesről.","shortLead":"A távozó polgármester szerint óriási a feszültség Balatonszemesen, ő azonban nem akar harcolni, ezért inkább lemond...","id":"20200702_Rejtelyes_ero_buktatta_meg_a_fideszes_polgarmestert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98299dc3-91cd-41fa-b2b9-16ded4803adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9f4660-2615-4f32-a48d-16d38dea1791","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Rejtelyes_ero_buktatta_meg_a_fideszes_polgarmestert","timestamp":"2020. július. 02. 06:30","title":"Rejtélyes erő buktatta meg a fideszes polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Rektori Konferencia elnöki székébe egy ELTE-s akadémikust választottak, a társelnöke a korábbi kézilabdaedző lett.","shortLead":"A Magyar Rektori Konferencia elnöki székébe egy ELTE-s akadémikust választottak, a társelnöke a korábbi kézilabdaedző...","id":"20200701_mocsai_lajos_magyar_rektori_konferencia_tarselnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5b5a36-abef-4e39-b230-4dc08c3421e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_mocsai_lajos_magyar_rektori_konferencia_tarselnok","timestamp":"2020. július. 01. 18:03","title":"Mocsai Lajos lett a Magyar Rektori Konferencia társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9215ea-2c3c-4432-9a3f-e47008c83ef6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem teljesíti az Európai Unió kérését Magyarország, Szerbia kivételével nem nyitjuk meg a határokat 14 EU-n kívüli ország állampolgárai számára – jelentette be Orbán Viktor. ","shortLead":"Nem teljesíti az Európai Unió kérését Magyarország, Szerbia kivételével nem nyitjuk meg a határokat 14 EU-n kívüli...","id":"20200702_orban_hatarzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa9215ea-2c3c-4432-9a3f-e47008c83ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd6316d-e1b4-49ce-83ef-802cf0ad844a","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_orban_hatarzar","timestamp":"2020. július. 02. 08:55","title":"Orbán: Hiába kéri az EU, nem nyitjuk meg a határainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]