Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja szerint muszáj lenne megerősíteni a közoktatást, hogy többen jussanak be az egyetemekre. Idén a tanári, ápolói szakokra jelentkeztek a legkevesebben.","shortLead":"Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja szerint muszáj lenne megerősíteni a közoktatást, hogy többen...","id":"20200705_SZTE_kancellajra_rekordkevesen_jelentkeztek_az_egyetemekre_az_emelt_szintu_kovetelmenyek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e5b6d6-09ba-41a5-92b3-36b65d99e132","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_SZTE_kancellajra_rekordkevesen_jelentkeztek_az_egyetemekre_az_emelt_szintu_kovetelmenyek_miatt","timestamp":"2020. július. 05. 11:59","title":"Rekordkevesen jelentkeztek az egyetemekre az emelt szintű követelmények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96a0d50-98b3-46b4-8b3d-69384b80da4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legrégebbi bányáját találhatták meg búvárok Mexikó partjainál. ","shortLead":"A világ egyik legrégebbi bányáját találhatták meg búvárok Mexikó partjainál. ","id":"20200705_Tobb_mint_tizezer_eves_okkerbanyara_bukkantak_a_viz_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f96a0d50-98b3-46b4-8b3d-69384b80da4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c255eb1b-52b7-4d40-be33-f32b954abe22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_Tobb_mint_tizezer_eves_okkerbanyara_bukkantak_a_viz_alatt","timestamp":"2020. július. 05. 16:10","title":"Több mint tízezer éves okkerbányára bukkantak a víz alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3c27d7-da39-4657-888b-048f26ea8a94","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem ment könnyen, mire a XIX. században is átlátták, a Dunán az ideiglenes hajóhíd helyére épülő Lánchíd nem Pest és Buda, hanem az ország ügye. Hiányzott a pénz és a szakértelem is, ellendrukker pedig akadt bőven.","shortLead":"Nem ment könnyen, mire a XIX. században is átlátták, a Dunán az ideiglenes hajóhíd helyére épülő Lánchíd nem Pest és...","id":"202027__hitek_es_hitelek__szechenyi_istvan_es_sina_gyorgy__intrikak__lanchidi_csatak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa3c27d7-da39-4657-888b-048f26ea8a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5319b04-9966-4de7-b3b6-9c4f76e209ff","keywords":null,"link":"/360/202027__hitek_es_hitelek__szechenyi_istvan_es_sina_gyorgy__intrikak__lanchidi_csatak","timestamp":"2020. július. 05. 12:00","title":"Intrika és pénztelenség hátráltatta a Lánchíd építését Széchenyi idejében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két embernek életveszélyes, súlyos sérüléseket okozott. ","shortLead":"Két embernek életveszélyes, súlyos sérüléseket okozott. ","id":"20200705_Tuntetok_koze_hajtott_egy_auto_Seattleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a172300-2582-43c4-b2aa-50f53fcb80f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Tuntetok_koze_hajtott_egy_auto_Seattleben","timestamp":"2020. július. 05. 10:34","title":"Tüntetők közé hajtott egy autó Seattle-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincsenek miniszterelnöki ambíciói Budapest főpolgármesterének, nem készül elindulni a két év múlva esedékes választáson.","shortLead":"Nincsenek miniszterelnöki ambíciói Budapest főpolgármesterének, nem készül elindulni a két év múlva esedékes...","id":"20200703_Karacsony_Nem_keszulok_miniszterelnokjeloltnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d16c6e-2e59-4c02-855e-9c5fbb7093a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_Karacsony_Nem_keszulok_miniszterelnokjeloltnek","timestamp":"2020. július. 03. 21:10","title":"Karácsony: Nem készülök miniszterelnök-jelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15468ed-b691-4803-ab57-f30907a0dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eszméletlen beteg magas lázát kellett sürgősen csillapítani. ","shortLead":"Az eszméletlen beteg magas lázát kellett sürgősen csillapítani. ","id":"20200705_80_kilogramm_jeggel_mentettek_meg_egy_ember_eletet_Erden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b15468ed-b691-4803-ab57-f30907a0dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8464f6c2-d35c-4600-a3aa-772c437c5f6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_80_kilogramm_jeggel_mentettek_meg_egy_ember_eletet_Erden","timestamp":"2020. július. 05. 15:05","title":"80 kilogramm jéggel mentették meg egy ember életét Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tucatnyian eltűntek Japán déli részén szombaton a heves esőzések okozta földcsuszamlások és árvizek következtében, sokan a háztetőkön várták a mentőket.","shortLead":"Tucatnyian eltűntek Japán déli részén szombaton a heves esőzések okozta földcsuszamlások és árvizek következtében...","id":"20200704_Foldcsuszamlasok_arvizek_pusztitanak_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152fc46-17cd-4ece-9f01-0730fa402e56","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Foldcsuszamlasok_arvizek_pusztitanak_Japanban","timestamp":"2020. július. 04. 13:24","title":"Földcsuszamlások, árvízek pusztítanak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57c9fd0-09d0-4f55-be96-e319ac66d831","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kaliforniából hozták át rendbe tenni, de most értékesítené a tulajdonosa. ","shortLead":"Kaliforniából hozták át rendbe tenni, de most értékesítené a tulajdonosa. ","id":"20200703_Magyarorszagon_ujitottak_fel_ezt_a_60_eves_remek_Alfa_Romeo_Spidert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a57c9fd0-09d0-4f55-be96-e319ac66d831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4091089-0ccb-4677-aa77-f3cf9ce4082f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Magyarorszagon_ujitottak_fel_ezt_a_60_eves_remek_Alfa_Romeo_Spidert","timestamp":"2020. július. 04. 04:57","title":"Magyarországon újították fel ezt a 60 éves remek Alfa Romeo Spidert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]