[{"available":true,"c_guid":"d806667c-e339-4493-b5f5-78396b53be2e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elhunyt 102 éves korában Earl Cameron, filmtörténet egyik úttörő fekete brit színésze, aki az elsők között szerepelt olyan mainstream filmekben, mint a James Bond, vagy a Ki vagy Doki?, de az Eredet vagy A tolmács című produkciókból is ismerhetik a nézők. ","shortLead":"Elhunyt 102 éves korában Earl Cameron, filmtörténet egyik úttörő fekete brit színésze, aki az elsők között szerepelt...","id":"20200705_Meghalt_Earl_Cameron_az_egyik_elso_fekete_szinesz_aki_szerepet_kapott_szuperprodukciokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d806667c-e339-4493-b5f5-78396b53be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3439c985-e070-43a9-b7c1-9d306e1d0f8d","keywords":null,"link":"/kultura/20200705_Meghalt_Earl_Cameron_az_egyik_elso_fekete_szinesz_aki_szerepet_kapott_szuperprodukciokban","timestamp":"2020. július. 05. 14:45","title":"Meghalt Earl Cameron, az egyik első fekete színész, aki szerepet kapott szuperprodukciókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint kétszázezren megfertőződtek Törökországban és ötezren meghaltak. ","shortLead":"Már több mint kétszázezren megfertőződtek Törökországban és ötezren meghaltak. ","id":"20200703_Torokorszagban_tombol_a_jarvany_alig_merseklodott_a_fertozodes_uteme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f2ed5d-dfe8-43d4-aaae-d4637238e260","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_Torokorszagban_tombol_a_jarvany_alig_merseklodott_a_fertozodes_uteme","timestamp":"2020. július. 03. 21:51","title":"Törökországban tombol a járvány, alig mérséklődött a fertőződés üteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f30bf2-9f1f-4342-af05-05fac0a94a0d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Évek óta beszélnek arról, hogy a gyerekek ritmusához alkalmazkodva kezdődhetne később a tanítás. Lehet, hogy a járvány – és a BKK zsúfoltságának csökkentése – miatt ezzel is kísérleteznek majd az iskolák. ","shortLead":"Évek óta beszélnek arról, hogy a gyerekek ritmusához alkalmazkodva kezdődhetne később a tanítás. Lehet, hogy a járvány...","id":"20200703_9_oras_iskolakezdes_karacsony_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89f30bf2-9f1f-4342-af05-05fac0a94a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddee897a-6004-40a3-971a-c002c7981cef","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_9_oras_iskolakezdes_karacsony_kormany","timestamp":"2020. július. 03. 20:00","title":"Egy gyors tesztelésre jó lehet Karácsonyék ötlete a csúsztatott iskolakezdésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e82610-eefd-473e-bdc3-0fe2114d3f41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök ellenáll a szobordöntéseknek, és új szoborparkot hoz létre.","shortLead":"Az elnök ellenáll a szobordöntéseknek, és új szoborparkot hoz létre.","id":"20200704_Trump_nem_hagyjuk_az_amerikai_forradalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8e82610-eefd-473e-bdc3-0fe2114d3f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4236e15-b4be-4af6-969f-0aa2b5675cbd","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Trump_nem_hagyjuk_az_amerikai_forradalmat","timestamp":"2020. július. 04. 08:33","title":"Trump: nem hagyjuk az amerikai forradalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harminc fok körüli maximumokra lehet számítani.","shortLead":"Harminc fok körüli maximumokra lehet számítani.","id":"20200703_kanikula_szel_zivatar_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37fa83e-2ead-428a-ab78-f4838e63023f","keywords":null,"link":"/elet/20200703_kanikula_szel_zivatar_idojaras","timestamp":"2020. július. 03. 17:06","title":"Csak a szokásos: kánikula, szél és zivatar várható a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vásárlás pedig 300 milliárd volt.","shortLead":"A vásárlás pedig 300 milliárd volt.","id":"20200704_Nepszava_otmilliardba_kerult_a_kinai_legihid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147c229a-bbf4-4b26-a740-858caf0fff32","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Nepszava_otmilliardba_kerult_a_kinai_legihid","timestamp":"2020. július. 04. 08:40","title":"Népszava: ötmilliárdba került a kínai légihíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton lép életbe az alkotmánymódosítás.","shortLead":"Szombaton lép életbe az alkotmánymódosítás.","id":"20200703_vlagyimir_putyin_alkotmany_modositas_orosz_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb3adb5-73ef-43df-84e1-48d09db51df8","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_vlagyimir_putyin_alkotmany_modositas_orosz_elnok","timestamp":"2020. július. 03. 18:19","title":"Putyin aláírta az elnöki rendeletet, már nincs akadálya, hogy 2036-ig álljon Oroszország élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bc88a6-6015-40d2-acd2-e44e12160c04","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Érdekes kísérlet a dalfesztiválról szóló, néhány napja bemutatott Fire Saga története: európai jelenség amerikai sziruppal nyakon öntve, nem is komoly, nem is vicces reklámfilm, mégsem bánjuk, hogy megnéztük. Kritika.","shortLead":"Érdekes kísérlet a dalfesztiválról szóló, néhány napja bemutatott Fire Saga története: európai jelenség amerikai...","id":"20200704_Fire_Saga_Eurovizios_Dalfesztival_Netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23bc88a6-6015-40d2-acd2-e44e12160c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1503d44-7fc2-4b6f-9b17-81c27807ebe7","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Fire_Saga_Eurovizios_Dalfesztival_Netflix","timestamp":"2020. július. 04. 20:00","title":"Az Eurovízió idén nem is maradt el, Will Ferrell megcsinálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]