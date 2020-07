Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff4b27ad-2e36-49df-bf1e-334616a0b0e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Anthony Mmesoma Madu produkcióját Viola Davis osztotta meg először.","shortLead":"Anthony Mmesoma Madu produkcióját Viola Davis osztotta meg először.","id":"20200711_Megorulnek_a_celebek_a_balettozo_11_eves_nigeriai_fiuert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff4b27ad-2e36-49df-bf1e-334616a0b0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a65cee-f492-4525-87c0-004c92c6d969","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Megorulnek_a_celebek_a_balettozo_11_eves_nigeriai_fiuert","timestamp":"2020. július. 11. 15:32","title":"Megőrülnek a celebek az esőben balettozó 11 éves nigériai fiúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit áruházlánc vállalkozásait a Schwarz-csoport veheti át, jöhet a Kaufland, és több Lidl lehet.\r

","shortLead":"A brit áruházlánc vállalkozásait a Schwarz-csoport veheti át, jöhet a Kaufland, és több Lidl lehet.\r

","id":"20200713_Kivonulhat_a_Tesco_Magyarorszagrol_is_a_londoni_tozsde_elemzoi_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f0cd19-7440-4e75-8a28-78992baa3093","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_Kivonulhat_a_Tesco_Magyarorszagrol_is_a_londoni_tozsde_elemzoi_szerint","timestamp":"2020. július. 13. 06:41","title":"Kivonulhat a Tesco Magyarországról is a londoni tőzsde elemzői szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed08d9-d2bf-4d72-bdcf-8b56953d6285","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Eddig 20 millió forintért szerződött le az Emmi egy olyan sorozat „elkészítésére”, amit a Life TV vetít. Az epizódok a minisztérium YouTube-csatornáján is elérhetőek, az első rész az előtt került fel oda, hogy a minisztérium szerződése hatályba lépett. A csatornát Mészáros Beatrix cége 2019-ben szerezte meg a fideszes médiaalapítványból, a vállalat rögtön 1,2 milliárdos bevételt csinált, igaz, ebből 900 millió forint szponzoráció volt.","shortLead":"Eddig 20 millió forintért szerződött le az Emmi egy olyan sorozat „elkészítésére”, amit a Life TV vetít. Az epizódok...","id":"20200711_A_mi_kis_csaladunk_a_kormany_gyartat_musort_Meszaros_Beatrix_tevejere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daed08d9-d2bf-4d72-bdcf-8b56953d6285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7bd542-4498-44ae-a6e2-2994b1ba55f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200711_A_mi_kis_csaladunk_a_kormany_gyartat_musort_Meszaros_Beatrix_tevejere","timestamp":"2020. július. 11. 19:00","title":"A mi kis családunk: a kormány gyártat műsort Mészáros Beatrix tévéjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229","c_author":"HVG","category":"360","description":"A benzinből már száműzték, a vízvezetékekben nemkívánatos, és most a sörét következhet az ólomtilalmak sorában. ","shortLead":"A benzinből már száműzték, a vízvezetékekben nemkívánatos, és most a sörét következhet az ólomtilalmak sorában. ","id":"202028_az_olomsoret_kara_madarvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2c2279-cd0f-493d-9dc9-e4b3753483d1","keywords":null,"link":"/360/202028_az_olomsoret_kara_madarvesz","timestamp":"2020. július. 12. 16:15","title":"Az otthoni vacsoránál is baj lehet belőle, ha az olcsóbb lövedéket használja a vadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744e7981-fe20-4c47-9b97-c2ab5fed5630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombat esti viharban gyulladt ki egy villámcsapás következtében a fenyves Piliscsabánál.","shortLead":"A szombat esti viharban gyulladt ki egy villámcsapás következtében a fenyves Piliscsabánál.","id":"20200712_piliscsaba_erdotuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=744e7981-fe20-4c47-9b97-c2ab5fed5630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1825f4c7-b096-4e70-b4f9-301f990d8e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_piliscsaba_erdotuz","timestamp":"2020. július. 12. 08:27","title":"Égett az erdő Piliscsabánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","id":"20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8876426-01fa-48c2-afe9-511ebd4245c0","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","timestamp":"2020. július. 12. 20:19","title":"Egy 104 éves brit asszony is kigyógyult a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb81640-fd00-4ab3-adf3-9c0970a91267","c_author":"","category":"kultura","description":"A Szajna ideális környezet filmnézéshez is. ","shortLead":"A Szajna ideális környezet filmnézéshez is. ","id":"20200711_Ha_tul_sablonos_az_autosmozi_akkor_jon_a_csonakos_mozi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eb81640-fd00-4ab3-adf3-9c0970a91267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a302d9-6754-42be-85f7-564df0e9fce1","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Ha_tul_sablonos_az_autosmozi_akkor_jon_a_csonakos_mozi","timestamp":"2020. július. 11. 19:15","title":"Ha túl sablonos az autósmozi, akkor jön a csónakos mozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beee2a55-1b73-4665-b32a-0cd8ded8aedc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nyári forróság könnyebb elviselése érdekében új rendeletet hoztak: az új építésű házak legalább ötödét növényeknek kell borítania, hogy hűtsék a város mikroklímáját.","shortLead":"A nyári forróság könnyebb elviselése érdekében új rendeletet hoztak: az új építésű házak legalább ötödét növényeknek...","id":"20200713_Kotelezo_lesz_Becsben_novenyekkel_beultetni_az_epuletek_homlokzatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beee2a55-1b73-4665-b32a-0cd8ded8aedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb63969-ac3f-4aea-9fb7-58f703556a74","keywords":null,"link":"/zhvg/20200713_Kotelezo_lesz_Becsben_novenyekkel_beultetni_az_epuletek_homlokzatat","timestamp":"2020. július. 13. 10:52","title":"Bécsben kötelező lesz növényekkel beültetni az épületek homlokzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]