Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96e9b801-caf5-4a3e-8247-5ee8545e5a7e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Visszahívta a Lidl a Freshona egyik termékét, aminek a konzervdoboza nem zár megfelelően.","shortLead":"Visszahívta a Lidl a Freshona egyik termékét, aminek a konzervdoboza nem zár megfelelően.","id":"20200713_Lidl_babkonzerv_visszahivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96e9b801-caf5-4a3e-8247-5ee8545e5a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af8ef14-5231-4542-a433-08e8b1722187","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_Lidl_babkonzerv_visszahivas","timestamp":"2020. július. 13. 14:06","title":"A Lidl visszahívott egy penészedésre hajlamos kukoricás babkonzervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok lesz a napsütés a héten, de többször is várható elszórtan csapadék. Nagy hőségre nem kell készülni, a maximumok jellemzően 30 Celsius-fok alatt maradnak.","shortLead":"Sok lesz a napsütés a héten, de többször is várható elszórtan csapadék. Nagy hőségre nem kell készülni, a maximumok...","id":"20200713_Ujabb_hidegfront_jon_a_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27beb0be-7caa-473d-bc77-2876da04653c","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Ujabb_hidegfront_jon_a_heten","timestamp":"2020. július. 13. 05:35","title":"Újabb hidegfront jön a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs új elhunyt a hivatalos koronavírus-tájékoztató szerint.","shortLead":"Nincs új elhunyt a hivatalos koronavírus-tájékoztató szerint.","id":"20200714_Koronavirus_11_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9e8423-4662-4c25-9474-064029916bf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Koronavirus_11_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","timestamp":"2020. július. 14. 09:28","title":"Koronavírus: 11 új fertőzöttet találtak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c16359-c5fb-4cdd-b9c1-aa13d03578c4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy György még gazdagabb partnere kiszállt a Panor Informatikából.","shortLead":"Nagy György még gazdagabb partnere kiszállt a Panor Informatikából.","id":"202028_panor_informatika_milliardosok_uzlete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63c16359-c5fb-4cdd-b9c1-aa13d03578c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030f3a31-753c-4dc1-b7be-8a122b54b451","keywords":null,"link":"/360/202028_panor_informatika_milliardosok_uzlete","timestamp":"2020. július. 13. 12:00","title":"Két milliárdos helyett már csak egy viszi a milliárdos céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f14f33a-3f60-47ff-a23d-85a93ff49032","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GR Yarisnak alaposan megkérik az árát, aminek persze meg is van az oka.","shortLead":"A GR Yarisnak alaposan megkérik az árát, aminek persze meg is van az oka.","id":"20200713_minimum_1165_millio_forint_a_toyota_legujabb_3_hengeres_kisautoja_gr_yaris","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f14f33a-3f60-47ff-a23d-85a93ff49032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f6ce16-f1f3-46a3-a8d2-2629a906ea46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_minimum_1165_millio_forint_a_toyota_legujabb_3_hengeres_kisautoja_gr_yaris","timestamp":"2020. július. 13. 09:21","title":"Minimum 11,65 millió forint itthon a Toyota legújabb 3 hengeres kisautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megállíthatatlanul közeledik az űrkutatás új korszaka, melyből az oroszok és Kína sem szeretne kimaradni.","shortLead":"Megállíthatatlanul közeledik az űrkutatás új korszaka, melyből az oroszok és Kína sem szeretne kimaradni.","id":"20200714_oroszorszag_kina_holdbazis_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97c2e62-afe5-4eee-8bf1-b10e6430a57e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_oroszorszag_kina_holdbazis_urkutatas","timestamp":"2020. július. 14. 08:33","title":"Oroszország és Kína közös bázist építene a Holdon, hogy onnan repüljenek más bolygókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Banki kölcsönökre szorulhatnak az önkormányzatok, mert az állami hitelkeret lehetősége kikerült a jövő évi büdzséből. Azok a települések járhatnak rosszul, ahol egy nagy cég fizeti az iparűzési adó nagy részét.","shortLead":"Banki kölcsönökre szorulhatnak az önkormányzatok, mert az állami hitelkeret lehetősége kikerült a jövő évi büdzséből...","id":"20200713_hitelkeret_onkormanyzat_toosz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76bd903-ae63-498f-856d-09526768965b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_hitelkeret_onkormanyzat_toosz","timestamp":"2020. július. 13. 10:00","title":"Eltűnt a költségvetésből a 200 milliárdos önkormányzati hitelkeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Huszonöt éve kutatja a retinát, 15 éve dolgozik azon, hogy visszaadja a látást a vakoknak Roska Botond. Társaival 2018-ban kezdett kezelni néhány vak embert, ez év végén, jövő év elején derülhet ki, milyen eredményt sikerült elérniük. Interjú.","shortLead":"Huszonöt éve kutatja a retinát, 15 éve dolgozik azon, hogy visszaadja a látást a vakoknak Roska Botond. Társaival...","id":"20200714_roska_botond_neurobiologus_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc46b08-8115-47d8-bb10-438fb7f45bbf","keywords":null,"link":"/360/20200714_roska_botond_neurobiologus_interju","timestamp":"2020. július. 14. 06:30","title":"Hajszálnyira vagyunk attól, hogy megtudjuk, sikerült-e egy vak embernek visszaadni a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]