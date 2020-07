Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b17a6558-5fdf-4972-8e0a-c001c0df1c75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Facebookon terjedő kép szerint Barack Obama akkori amerikai elnök és Melinda Gates 2015-ben személyesen ellenőrizték a koronavírusos álhírekben rendre felbukkanó vuhani laboratóriumot és egyik projektjét. A fotóval két gond van: nem Vuhanban készült, és nem is a mostani járványt okozó vírus kapcsán. A rajta látható két nő közül pedig egyik sem Bill Gates felesége.","shortLead":"Egy Facebookon terjedő kép szerint Barack Obama akkori amerikai elnök és Melinda Gates 2015-ben személyesen...","id":"20200715_koronavirus_vuhan_viruslabor_alhir_barack_obama_melinda_gates_anthony_fauci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17a6558-5fdf-4972-8e0a-c001c0df1c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09574a5-6312-416e-9e04-f506168bc681","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_vuhan_viruslabor_alhir_barack_obama_melinda_gates_anthony_fauci","timestamp":"2020. július. 15. 09:03","title":"Terjed a \"hír\", hogy Obama, Fauci és Gates Kínával összefogva találták ki a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d346d5c9-25a3-4735-872c-3f9a61c8f76f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július 18-ig döntenek róla, hogy mi legyen a korábban őrizetbe vett személyekkel.","shortLead":"Július 18-ig döntenek róla, hogy mi legyen a korábban őrizetbe vett személyekkel.","id":"20200715_szechenyi_bank_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d346d5c9-25a3-4735-872c-3f9a61c8f76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7bcb83-c386-4ef8-ab71-6adc610efd33","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_szechenyi_bank_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 15. 10:26","title":"Meghosszabbítanák a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tíz- és a húszforintosra kerülnek a veszélyhelyzet hősei, ezzel az érmesorozattal emlékeznek meg róluk.","shortLead":"A tíz- és a húszforintosra kerülnek a veszélyhelyzet hősei, ezzel az érmesorozattal emlékeznek meg róluk.","id":"20200714_Apropenzre_nyomtatjak_az_apolokat_igy_tiszteleg_elottuk_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1337509-49a9-4371-8e86-8fbf86baef79","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Apropenzre_nyomtatjak_az_apolokat_igy_tiszteleg_elottuk_az_MNB","timestamp":"2020. július. 14. 05:30","title":"Aprópénzre nyomtatják az ápolókat, így tiszteleg előttük az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szerdától a MÁV gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Volánbusz felett.","shortLead":"Szerdától a MÁV gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Volánbusz felett.","id":"20200715_mav_volan_mager","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67420e6c-fd16-4faf-9512-d247de1cb53e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_mav_volan_mager","timestamp":"2020. július. 15. 11:52","title":"A MÁV alá rendelték a Volánbuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed09466c-215e-4f85-b3be-811a4d76acd5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egyik utolsó azték uralkodó palotáját találták meg egy épület alatt.","shortLead":"Az egyik utolsó azték uralkodó palotáját találták meg egy épület alatt.","id":"20200714_aztek_palota_Mexikovaros_foter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed09466c-215e-4f85-b3be-811a4d76acd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2f2dea-a055-4265-ac23-1c1be1368a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_aztek_palota_Mexikovaros_foter","timestamp":"2020. július. 14. 15:37","title":"Azték palota maradványaira bukkantak Mexikóváros főterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e712e9-2d73-4577-8472-32f4f4d12f97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán bemutatta legújabb töltési technológiáját az Oppo, ami 125W-on képes teletölteni az akkumulátort.","shortLead":"Szerdán bemutatta legújabb töltési technológiáját az Oppo, ami 125W-on képes teletölteni az akkumulátort.","id":"20200715_21_perc_alatt_csurig_tolti_a_mobilt_az_Oppo_uj_gyorstoltoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e712e9-2d73-4577-8472-32f4f4d12f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f0d736-3fef-4c3e-97d4-7e15613ecef9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_21_perc_alatt_csurig_tolti_a_mobilt_az_Oppo_uj_gyorstoltoje","timestamp":"2020. július. 15. 18:03","title":"21 perc alatt tölti fel a mobilt az Oppo 125W-os gyorstöltője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fe6ec5-fbef-4063-9afe-b3fc422291a6","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"Vége a vizsgáknak, hivatalosan is elkezdődött a nyári szünet, és a koronavírus okozta veszélyhelyzet is elmúlt. Végre együtt lehetünk a barátokkal, a távolabbi családdal, a rengeteg felgyülemlett energiánkat pedig különféle sporttevékenységekkel vezethetjük le. A lehetőségek tárháza végtelen, de ne féljünk kísérletezni akár a különlegesebb, újszerűbb mozgásformákkal sem. Mi most ezek közül mutatunk be közelebbről egy világszabadalommal rendelkező magyar találmányt, a Teqballt. ","shortLead":"Vége a vizsgáknak, hivatalosan is elkezdődött a nyári szünet, és a koronavírus okozta veszélyhelyzet is elmúlt. Végre...","id":"20200618_Trukkok_es_technikak_otthoni_es_szabadteri_mozgashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79fe6ec5-fbef-4063-9afe-b3fc422291a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90fe8fe-c920-4808-9334-e44843facc00","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200618_Trukkok_es_technikak_otthoni_es_szabadteri_mozgashoz","timestamp":"2020. július. 15. 12:30","title":"Ha valamit, akkor ezt a sportot érdemes kipróbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatalkorú prostituált és a barátja közösen fosztották ki a nő ügyfelét.","shortLead":"Egy fiatalkorú prostituált és a barátja közösen fosztották ki a nő ügyfelét.","id":"20200714_14_even_aluli_lany_futtatott_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0ff896-9a40-4f3a-9d22-4eade7544dd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_14_even_aluli_lany_futtatott_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2020. július. 14. 10:07","title":"Fejszenyéllel fenyegették és kirabolták a prostituált szexpartnerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]