[{"available":true,"c_guid":"ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"Amerikában élve a napokban több interjút adtam a magyar rádióadóknak az itt váratlanul berobbant társadalmi feszültségről és zavargásokról, amelyeket egyesek „színes forradalomnak”, Amerika „arab tavaszának” vagy „bimbózó polgárháborújának” is neveztek.","shortLead":"Amerikában élve a napokban több interjút adtam a magyar rádióadóknak az itt váratlanul berobbant társadalmi...","id":"202029_szamitanake_acigany_eletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d707e0c8-3bd7-4036-9eed-e921df40de57","keywords":null,"link":"/360/202029_szamitanake_acigany_eletek","timestamp":"2020. július. 20. 11:00","title":"Számítanak-e a cigány életek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ead1c1-65c5-4883-8177-23db433003d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bevezetés a retikül történelmébe, avagy, ahogy Karinthy mondja, van aki a revolverért, van aki a rúzsért nyúl.","shortLead":"Bevezetés a retikül történelmébe, avagy, ahogy Karinthy mondja, van aki a revolverért, van aki a rúzsért nyúl.","id":"202029_konyv__mi_van_benne_szepemleku_retikulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ead1c1-65c5-4883-8177-23db433003d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c510060-44af-41e8-87b8-a6134d165aa6","keywords":null,"link":"/360/202029_konyv__mi_van_benne_szepemleku_retikulok","timestamp":"2020. július. 20. 15:10","title":"Tartson velünk a női táskák csodálatos világába!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27613f1-ba30-43d0-b119-b47892a85993","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába csípnek meg egy fertőzöttet és szállnak rá egy másik emberre, a vírus attól még nem kerül át.","shortLead":"Hiába csípnek meg egy fertőzöttet és szállnak rá egy másik emberre, a vírus attól még nem kerül át.","id":"20200721_koronavirus_szunyogok_szunyogcsipes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d27613f1-ba30-43d0-b119-b47892a85993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df151c21-cc62-44f6-a9d2-540fb42b81ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_koronavirus_szunyogok_szunyogcsipes","timestamp":"2020. július. 21. 19:03","title":"Kutatás bizonyította, hogy a szúnyogok nem képesek terjeszteni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e821a329-3ce8-4b43-aa69-b3b52b38f7f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemrég magánkórházat nyitott, most állami tisztséget vállal. Az egyik leggazdagabb magyar havi közel 2 millióért lesz kormánybiztos.","shortLead":"Nemrég magánkórházat nyitott, most állami tisztséget vállal. Az egyik leggazdagabb magyar havi közel 2 millióért lesz...","id":"20200720_Kormanybiztos_lett_Waberer_Gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e821a329-3ce8-4b43-aa69-b3b52b38f7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29295f9-7201-49df-8601-d552103cb353","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Kormanybiztos_lett_Waberer_Gyorgy","timestamp":"2020. július. 20. 17:32","title":"Kormánybiztos lett Wáberer György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb3db1b-3f28-4843-b43b-47519a322257","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egyetlen játékos nyert Magyarországon fődíjat a klasszikus Legyen Ön is milliomos!-ban, ő pedig úgy látja, borzasztó egyszerű felkészülni egy műveltségi vetélkedőre, és a titkot is elárulja. A ma már nyugdíjas köztisztviselőt, Cserey Gábort kérdeztük, mit csinált a nyereménnyel, miért fontos a lexikális tudás, és hogy csalt-e az angol kollégája, akit a bíróság ítélt el, miután elvitte az ottani kvíz főnyereményét.","shortLead":"Egyetlen játékos nyert Magyarországon fődíjat a klasszikus Legyen Ön is milliomos!-ban, ő pedig úgy látja, borzasztó...","id":"20200720_legyen_on_is_milliomos_cserey_gabor_vago_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb3db1b-3f28-4843-b43b-47519a322257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3806e6bc-2106-412d-b236-f493391bd6ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_legyen_on_is_milliomos_cserey_gabor_vago_istvan","timestamp":"2020. július. 20. 12:00","title":"Két hónapig úgy járt dolgozni, hogy titkolta a Vágó Istvánnál nyert millióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01905c3b-8fc9-456e-901f-563ea454f29c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kormánytöbbség által szabott szempontok szerint értékeltük azt, valóban sikert ért-e el Orbán Viktor a maratoni EU-csúcson. A kép nem tragikus, de legalábbis felemás.","shortLead":"A kormánytöbbség által szabott szempontok szerint értékeltük azt, valóban sikert ért-e el Orbán Viktor a maratoni...","id":"20200721_mff_ngeu_orban_europai_unio_jogallamisag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01905c3b-8fc9-456e-901f-563ea454f29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0daebfd-0dec-4a60-b426-4acba25dd861","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_mff_ngeu_orban_europai_unio_jogallamisag","timestamp":"2020. július. 21. 14:40","title":"Tényleg letarolta Orbán Brüsszelt? Vagy valójában szégyenkeznie kell?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dedd11a-1e66-4e0c-9ed1-7dc8471e6d61","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Rémisztő, hogy az autonómiát feltétlenül megkívánó művészet után az oktatásra is megint rátelepszik a politika - nyilatkozta a HVG-nek a 81 éves Kossuth-díjas festőművész. Elmondta azt is, miért hagyta ott annak idején az Iparművészeti Főiskolát, és miért lépett ki a Magyar Művészeti Akadémiából. Portréinterjú Bak Imrével.","shortLead":"Rémisztő, hogy az autonómiát feltétlenül megkívánó művészet után az oktatásra is megint rátelepszik a politika...","id":"202029_bak_imre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dedd11a-1e66-4e0c-9ed1-7dc8471e6d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df657ba9-cd10-4e35-9616-3060cf1676f4","keywords":null,"link":"/360/202029_bak_imre","timestamp":"2020. július. 21. 16:30","title":"Bak Imre: \"Sajnos van olyan helyzet, amikor csak a menekülés marad\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester levélben fordul a tiszti főorvoshoz, a kormányhivatalhoz és az Emberi Erőforrások Minisztériumához, hogy megtudja, milyen intézkedésekkel védik meg az idősotthonok lakóit.","shortLead":"A főpolgármester levélben fordul a tiszti főorvoshoz, a kormányhivatalhoz és az Emberi Erőforrások Minisztériumához...","id":"20200720_nemeth_karacsony_pesti_uti_idosotthon_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985a01e8-2a2e-42a0-8826-68cdf036b676","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_nemeth_karacsony_pesti_uti_idosotthon_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 15:05","title":"Karácsony: A második hullám idején „a védekezés kulcsa a további kórházi fertőzések megelőzése”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]