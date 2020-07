Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c93b20d3-69c7-4d15-af42-abb701536b36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Esport1 Kft. tulajdonába kerülnek az egyik legismertebb magyar gamerújság, a PC Guru online és print kiadási jogai.","shortLead":"Az Esport1 Kft. tulajdonába kerülnek az egyik legismertebb magyar gamerújság, a PC Guru online és print kiadási jogai.","id":"20200721_pc_guru_eladas_esport1_kft_gamer_ujsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c93b20d3-69c7-4d15-af42-abb701536b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7edcceba-dfc8-42c5-823e-951c51ab7dd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_pc_guru_eladas_esport1_kft_gamer_ujsag","timestamp":"2020. július. 21. 17:04","title":"Eladták a PC Gurut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ha valakinél maradt még három éve bevont két- vagy ötezres, július végéig válthatja be ingyen.","shortLead":"Ha valakinél maradt még három éve bevont két- vagy ötezres, július végéig válthatja be ingyen.","id":"20200721_Tiz_nap_maradt_ingyen_bevaltani_a_regi_ket_es_otezreseket_a_bankokban_vagy_postakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77246475-326e-4b8a-b9fe-b2096d8feddb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_Tiz_nap_maradt_ingyen_bevaltani_a_regi_ket_es_otezreseket_a_bankokban_vagy_postakon","timestamp":"2020. július. 21. 20:32","title":"Tíz nap maradt ingyen beváltani a régi két- és ötezreseket a bankokban vagy postákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645d6a33-df77-4b6f-9821-14d6be5c6ff3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik legritkább zsiráfalfaj a recés zsiráf, ám az európai fajmegőrzési tenyészprogram keretében 153-ra nőtt a kontinensen az egyedszámuk.","shortLead":"Az egyik legritkább zsiráfalfaj a recés zsiráf, ám az európai fajmegőrzési tenyészprogram keretében 153-ra nőtt...","id":"20200721_Reces_zsiraf_szuletett_Debrecenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=645d6a33-df77-4b6f-9821-14d6be5c6ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9744d21c-b591-456b-8343-f761e51a744f","keywords":null,"link":"/elet/20200721_Reces_zsiraf_szuletett_Debrecenben","timestamp":"2020. július. 21. 18:32","title":"Recés zsiráf született Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d28a0c0-25eb-4aaa-9996-2335585f0e82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bar Refaeli adóelkerülés miatt került az igazságszolgáltatás hatókörébe.","shortLead":"Bar Refaeli adóelkerülés miatt került az igazságszolgáltatás hatókörébe.","id":"20200721_Eliteltek_a_legismertebb_izraeli_topmodellt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d28a0c0-25eb-4aaa-9996-2335585f0e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8104086-a45a-4aca-90e9-7de1b8f7ad6b","keywords":null,"link":"/elet/20200721_Eliteltek_a_legismertebb_izraeli_topmodellt","timestamp":"2020. július. 21. 09:46","title":"Elítélték a legismertebb izraeli topmodellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Újra beutazási korlátozásokat jelentett be tíz napja a kormány, a szabály életbe lépése azonban durván 48 mozgásteret hagyott – leleményeseknek és már úton lévőknek. Megjárható-e az Egyesült Királyság egy nap alatt oda-vissza? És ha igen, milyen érzéssel?","shortLead":"Újra beutazási korlátozásokat jelentett be tíz napja a kormány, a szabály életbe lépése azonban durván 48 mozgásteret...","id":"20200721_Szeretettel_NagyBritanniabol_Egy_returjegy_lesz_24_orara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7cdaf3-1d0a-41e2-a806-d1abf5f4adb1","keywords":null,"link":"/360/20200721_Szeretettel_NagyBritanniabol_Egy_returjegy_lesz_24_orara","timestamp":"2020. július. 21. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Menekülőjárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aventador SVJ Xago Editionből olyan kevés készül, hogy csak igen nagy szerencsével találkozhatunk majd vele az utakon.","shortLead":"Az Aventador SVJ Xago Editionből olyan kevés készül, hogy csak igen nagy szerencsével találkozhatunk majd vele...","id":"20200721_hatszogek_uraljak_a_lamborghini_limitalt_szerias_uj_sportkocsijat_aventador_svj_xago_edition","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d944f936-db38-4737-92cc-56b99d1ea6e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_hatszogek_uraljak_a_lamborghini_limitalt_szerias_uj_sportkocsijat_aventador_svj_xago_edition","timestamp":"2020. július. 21. 09:31","title":"Hatszögek uralják a Lamborghini limitált szériás új sportkocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mezőkövesdi 42 koronavírusos beteg közül 11-en meggyógyultak, míg a kontaktjaik közül 237-en elhagyhatták a karantént. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében azonban két újabb fertőzöttet találtak, július óta a számuk megduplázódott.","shortLead":"A mezőkövesdi 42 koronavírusos beteg közül 11-en meggyógyultak, míg a kontaktjaik közül 237-en elhagyhatták...","id":"20200722_Mezokovesd_koronavirus_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838da779-d3e6-49d8-ba55-d3089cc3a3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_Mezokovesd_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. július. 22. 10:47","title":"Jó hírek Mezőkövesdről: 11 koronavírusos meggyógyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a179a041-317e-42ca-ac56-53655df00525","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200721_Marabu_Feknyuz_Megvedtuk_nemzeti_buszkesegunket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a179a041-317e-42ca-ac56-53655df00525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e695db55-c054-45c4-89f3-82e3f491c65c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_Marabu_Feknyuz_Megvedtuk_nemzeti_buszkesegunket","timestamp":"2020. július. 21. 16:46","title":"Marabu Féknyúz: Megvédtük nemzeti büszkeségünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]