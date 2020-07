Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A fél életét edzőtáborokban és öltözőkben töltötte a miniszterelnök saját bevallása szerint, így voltak praktikái, hogyan kell egy maratoni EU-s költségvetési tárgyalást kibírni. De ellenfeleit nem győzte le, szerinte vannak, akik „gyűlölnek minket” és újra meg fogják támadni hazánkat.","shortLead":"A fél életét edzőtáborokban és öltözőkben töltötte a miniszterelnök saját bevallása szerint, így voltak praktikái...","id":"20200724_Orban_Ezeket_a_libernyakokat_elviszem_a_hatamon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc184e-dafe-449f-abc2-d8761a0b64a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Orban_Ezeket_a_libernyakokat_elviszem_a_hatamon","timestamp":"2020. július. 24. 07:44","title":"Orbán: Ezeket a libernyákokat elviszem a hátamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a4e252-a32d-4eff-bb38-55208e128bd7","c_author":"W. J.","category":"kultura","description":"Este nyolckor nyilvánosságra hozták a 2020-as felvételi ponthatárait. A legnépszerűbb szak idén is a gazdálkodási és menedzsment volt, amelyre a Corvinuson 427 pont kellett. Idén tarolt az ELTE, jogászképzésre 472 ponttal lehetett bejutni hozzájuk. Idén rekord kevés diák felvételizett, a rektorok és a diákszervezet szerint is az emelt szintű érettségi követelmény és az utolsó utáni pillanatban eltörölt kötelező nyelvvizsga is okolható mindezért. ","shortLead":"Este nyolckor nyilvánosságra hozták a 2020-as felvételi ponthatárait. A legnépszerűbb szak idén is a gazdálkodási és...","id":"20200723_felveteli_felsooktatas_ponthatar_egyetem_foiskola_diak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2a4e252-a32d-4eff-bb38-55208e128bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98102b7-6268-41e6-bd9e-2bc3ac8c58bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_felveteli_felsooktatas_ponthatar_egyetem_foiskola_diak","timestamp":"2020. július. 23. 20:00","title":"490 pont kellett az ELTE-re a matek-német tanári képzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e59b403-6b96-4f1c-9e9e-e9a895e02373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál Qantas légitársaság nyugdíjazza utolsó Boeing 747 típusú repülőjét.","shortLead":"Az ausztrál Qantas légitársaság nyugdíjazza utolsó Boeing 747 típusú repülőjét.","id":"20200723_Kengurut_rajzolt_az_egre_az_ausztral_legitarsasag_bucsuzo_747ese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e59b403-6b96-4f1c-9e9e-e9a895e02373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ebec2c-69ca-47d7-8a07-a3e156ec3517","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Kengurut_rajzolt_az_egre_az_ausztral_legitarsasag_bucsuzo_747ese","timestamp":"2020. július. 23. 12:14","title":"Kengurut rajzolt az égre az ausztrál légitársaság búcsúzó 747-ese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák alkotmánybíróság szerint a kijárási korlátozással kapcsolatos szabályozás részben alkotmányellenes.","shortLead":"Az osztrák alkotmánybíróság szerint a kijárási korlátozással kapcsolatos szabályozás részben alkotmányellenes.","id":"20200723_koronavirus_Ausztria_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec67fe0-897e-4fa5-963b-7fbc5c45bd68","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_koronavirus_Ausztria_fertozes","timestamp":"2020. július. 23. 20:42","title":"Már több mint 20 ezer koronavírusos esetet regisztráltak Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ab5110-63f2-463b-9407-1ea2137f3035","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tizenötezer órányi videófelvétel tanúskodik a cápák tragikus mértékű elvesztéséről.","shortLead":"Tizenötezer órányi videófelvétel tanúskodik a cápák tragikus mértékű elvesztéséről.","id":"20200722_capa_korallzatony_kihalas_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ab5110-63f2-463b-9407-1ea2137f3035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75277119-644e-430b-abbd-1476351b3f64","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_capa_korallzatony_kihalas_kutatas","timestamp":"2020. július. 22. 21:07","title":"Gyakorlatilag kihaltak a cápák a világ korallzátonyainak ötödén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aef59e7-31c3-45fc-9ede-0539b22a4b5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai űrparancsnokság szerint Oroszország július közepén már kipróbált egy műholdelhárító fegyvert.","shortLead":"Az amerikai űrparancsnokság szerint Oroszország július közepén már kipróbált egy műholdelhárító fegyvert.","id":"20200723_Urfegyverkezessel_vadolja_London_es_Washington_az_oroszokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aef59e7-31c3-45fc-9ede-0539b22a4b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a5d2ae-7883-49d1-aedd-c15dae92b928","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_Urfegyverkezessel_vadolja_London_es_Washington_az_oroszokat","timestamp":"2020. július. 23. 21:56","title":"Űrfegyverkezéssel vádolja London és Washington az oroszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895d87f2-0542-40f2-892d-337736c525cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többen felmondtak az Index szerkesztőségében, miután a lapot birtokló alapítvány elnöke, Bodolai László nemet mondott arra a kérésükre, hogy visszavegyék a szerdán kirúgott főszerkesztőt, Dull Szabolcsot. Ziegler Gábor, az Indamedia társtulajdonosa belső levélben indokolta Dull menesztését.","shortLead":"Többen felmondtak az Index szerkesztőségében, miután a lapot birtokló alapítvány elnöke, Bodolai László nemet mondott...","id":"20200723_index_bodolai_munk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=895d87f2-0542-40f2-892d-337736c525cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217d17ea-1715-4a1e-b95c-7fba904b84f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_index_bodolai_munk","timestamp":"2020. július. 23. 15:55","title":"Patthelyzet az Indexnél, több újságíró benyújtotta a felmondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple azt szeretné, ha az eddigieknél is biztonságosabb lenne az iPhone, ezért megengedi néhány kiberbiztonsági szakembernek, hogy belelássanak a rendszer működésébe.","shortLead":"Az Apple azt szeretné, ha az eddigieknél is biztonságosabb lenne az iPhone, ezért megengedi néhány kiberbiztonsági...","id":"20200723_apple_iphone_bug_hiba_etikus_hacker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d709e4de-232e-4042-b5a2-3a2d114db9a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_apple_iphone_bug_hiba_etikus_hacker","timestamp":"2020. július. 23. 15:03","title":"Speciális iPhone-okat oszt ki az Apple, csak néhányan kaphatnak belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]