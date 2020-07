Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93644773-fb03-47c7-8e09-128845cd903b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magyar–koreai alkotópáros készíti a terveket.","shortLead":"Egy magyar–koreai alkotópáros készíti a terveket.","id":"20200724_Emlekmu_Hableany_tragedia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93644773-fb03-47c7-8e09-128845cd903b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9f973d-7996-4c16-bc17-cb97276b0617","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Emlekmu_Hableany_tragedia","timestamp":"2020. július. 24. 08:11","title":"175 millió forintból épül emlékmű a Hableány-tragédia áldozatainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f539fc-9657-43a4-9139-e4cd0860430a","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Papíron szépen mutat a kormány új korrupcióellenes stratégiája, de a legbeszédesebb az, ami kimaradt belőle. Például a konkrét korrupciós botrányok és azok tanulságai.","shortLead":"Papíron szépen mutat a kormány új korrupcióellenes stratégiája, de a legbeszédesebb az, ami kimaradt belőle. Például...","id":"202030__korrupcioellenes_strategia__visszaeles__atlathatosag__zsebpenzugyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9f539fc-9657-43a4-9139-e4cd0860430a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b3b760-695a-4b42-a852-d1c1e228df93","keywords":null,"link":"/360/202030__korrupcioellenes_strategia__visszaeles__atlathatosag__zsebpenzugyek","timestamp":"2020. július. 24. 14:00","title":"Olyan rossz a korrupciós helyzet, hogy a kormány inkább máshogy mérné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Csatát nyert Mészáros Lőrinc érdekköreivel szemben Áder János. Bizakodásra még sincs ok, mert a felcsúti milliárdos teljes vértezetben készül arra, hogy kiaknázza a kormány klímavédelmi intézkedéseiben rejlő lehetőségeket.","shortLead":"Csatát nyert Mészáros Lőrinc érdekköreivel szemben Áder János. Bizakodásra még sincs ok, mert a felcsúti milliárdos...","id":"20200723_Hulladekudvarlas_Ader_Janos_Meszaros_Lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3768c9-f346-453e-9413-994a3dbe9168","keywords":null,"link":"/360/20200723_Hulladekudvarlas_Ader_Janos_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2020. július. 23. 07:00","title":"Amikor Áder kiverte Mészáros kezéből a palackot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e59b403-6b96-4f1c-9e9e-e9a895e02373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál Qantas légitársaság nyugdíjazza utolsó Boeing 747 típusú repülőjét.","shortLead":"Az ausztrál Qantas légitársaság nyugdíjazza utolsó Boeing 747 típusú repülőjét.","id":"20200723_Kengurut_rajzolt_az_egre_az_ausztral_legitarsasag_bucsuzo_747ese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e59b403-6b96-4f1c-9e9e-e9a895e02373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ebec2c-69ca-47d7-8a07-a3e156ec3517","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Kengurut_rajzolt_az_egre_az_ausztral_legitarsasag_bucsuzo_747ese","timestamp":"2020. július. 23. 12:14","title":"Kengurut rajzolt az égre az ausztrál légitársaság búcsúzó 747-ese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7869bec-685e-4e0d-a9d6-2efe60416e3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De azt nem tudni, mikor érkezik a második utalás. ","shortLead":"De azt nem tudni, mikor érkezik a második utalás. ","id":"20200724_Megkaptak_a_gyongyospataiak_a_penzuk_felet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7869bec-685e-4e0d-a9d6-2efe60416e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24dd1700-70f3-45f3-a80b-e56a1d1f1cab","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Megkaptak_a_gyongyospataiak_a_penzuk_felet","timestamp":"2020. július. 24. 12:55","title":"Megkapták a gyöngyöspatai szegregációs per érintettjei a kártérítés felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De az utcán is kötelező a száj és az orr eltakarása.","shortLead":"De az utcán is kötelező a száj és az orr eltakarása.","id":"20200723_amerika_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1820b44-1702-4b04-b49d-82a016c74877","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_amerika_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2020. július. 23. 06:16","title":"Több amerikai államban a munkahelyeken is viselni kell majd az arcmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1a6e0a-940e-4adc-80c5-482b7f021644","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az Indexet tulajdonló alapítvány vezetője szerint nincs külső befolyás, és nem zsarolta a kirúgott főszerkesztőt a függetlenségi barométer zöld zónába való visszaállítása miatt. Szerinte Dull Szabolcs nem tudta belátni, hogy egy cég működéséről van szó, a függetlenségjelző barométer sárga zónában tartása és a \"turbulenciák\" pedig üzletileg ártanak a cégnek.","shortLead":"Az Indexet tulajdonló alapítvány vezetője szerint nincs külső befolyás, és nem zsarolta a kirúgott főszerkesztőt...","id":"20200722_Bodolai_az_Indexrol_Ugy_erzem_magam_mint_a_pilota_aki_mogott_a_szemelyzet_szedi_szet_a_gepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1a6e0a-940e-4adc-80c5-482b7f021644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e37855e-917a-469c-ad6d-d587365f5a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_Bodolai_az_Indexrol_Ugy_erzem_magam_mint_a_pilota_aki_mogott_a_szemelyzet_szedi_szet_a_gepet","timestamp":"2020. július. 22. 20:00","title":"Bodolai az Indexről: Úgy érzem magam, mint a pilóta, aki mögött a legénység szedi szét a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint 24 elhunytnál nem tudnak meglévő társbetegségről.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint 24 elhunytnál nem tudnak meglévő társbetegségről.","id":"20200723_koronavirus_halal_magyar_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ada1a8-61e6-4709-8787-3a6171efd033","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_koronavirus_halal_magyar_megye","timestamp":"2020. július. 23. 19:02","title":"Három megyében nem szedett halálos áldozatot a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]