[{"available":true,"c_guid":"c2a4e252-a32d-4eff-bb38-55208e128bd7","c_author":"W. J.","category":"kultura","description":"Este nyolckor nyilvánosságra hozták a 2020-as felvételi ponthatárait. A legnépszerűbb szak idén is a gazdálkodási és menedzsment volt, amelyre a Corvinuson 427 pont kellett. Idén tarolt az ELTE, jogászképzésre 472 ponttal lehetett bejutni hozzájuk. Idén rekord kevés diák felvételizett, a rektorok és a diákszervezet szerint is az emelt szintű érettségi követelmény és az utolsó utáni pillanatban eltörölt kötelező nyelvvizsga is okolható mindezért. ","shortLead":"Este nyolckor nyilvánosságra hozták a 2020-as felvételi ponthatárait. A legnépszerűbb szak idén is a gazdálkodási és...","id":"20200723_felveteli_felsooktatas_ponthatar_egyetem_foiskola_diak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2a4e252-a32d-4eff-bb38-55208e128bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98102b7-6268-41e6-bd9e-2bc3ac8c58bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_felveteli_felsooktatas_ponthatar_egyetem_foiskola_diak","timestamp":"2020. július. 23. 20:00","title":"490 pont kellett az ELTE-re a matek-német tanári képzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c804edf3-2c11-436b-9b85-4025358efaa7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilvánosságra hozták a 0-ról 50-re 4 másodperc alatt gyorsuló környezettudatos apróság árát.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a 0-ról 50-re 4 másodperc alatt gyorsuló környezettudatos apróság árát.","id":"20200724_bearaztak_a_tisztan_elektromos_uj_renault_twingot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c804edf3-2c11-436b-9b85-4025358efaa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b4c7e0-1b7b-40c3-901c-644a1b3a5b01","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_bearaztak_a_tisztan_elektromos_uj_renault_twingot","timestamp":"2020. július. 24. 11:21","title":"Beárazták a tisztán elektromos új Renault Twingót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország különösen jó eredményt ért el a \"Veszélyhelyzeti felkészültségben\", itt a 3. legmagasabb pontszámot kapta a vizsgált 200 ország közül. ","shortLead":"Magyarország különösen jó eredményt ért el a \"Veszélyhelyzeti felkészültségben\", itt a 3. legmagasabb pontszámot kapta...","id":"20200724_Az_MNB_megallapitotta_hogy_a_magyar_jarvanykezeles_a_legjobb_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45f49b3-9efb-4e63-9b6f-cf43b0deade7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_Az_MNB_megallapitotta_hogy_a_magyar_jarvanykezeles_a_legjobb_az_EUban","timestamp":"2020. július. 24. 18:45","title":"Az MNB megállapította, hogy a magyar járványkezelés a legjobb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint 24 elhunytnál nem tudnak meglévő társbetegségről.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint 24 elhunytnál nem tudnak meglévő társbetegségről.","id":"20200723_koronavirus_halal_magyar_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ada1a8-61e6-4709-8787-3a6171efd033","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_koronavirus_halal_magyar_megye","timestamp":"2020. július. 23. 19:02","title":"Három megyében nem szedett halálos áldozatot a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3009837-b027-4ba4-a66c-2bbd0f4f9c7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sertéspestis és a koronavírus is libikókára tették a sertésárakat, a polcokra kitett hús árában a vevők vélhetően csak az emelkedést tapasztalták, a beszakadó felvásárlási árakat nem. A jó hír az, hogy valószínűleg drágább már nem lesz a sertéshús, igaz, olcsóbb sem.","shortLead":"A sertéspestis és a koronavírus is libikókára tették a sertésárakat, a polcokra kitett hús árában a vevők vélhetően...","id":"20200724_serteshus_covid_asp_sertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3009837-b027-4ba4-a66c-2bbd0f4f9c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a3096d-45ca-4a50-b230-76543d769e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_serteshus_covid_asp_sertes","timestamp":"2020. július. 24. 06:17","title":"Két járvány is ráncigálja a sertés árát, de olcsóbb aligha lesz a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce5339c-b153-410a-ba65-f57ca6e6cb62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak egy, rögtön két pályázata is nyert Simicska Lajos családjának az érdekeltsége, így 8 milliót költhetnek panziófejlesztésre.","shortLead":"Nem csak egy, rögtön két pályázata is nyert Simicska Lajos családjának az érdekeltsége, így 8 milliót költhetnek...","id":"20200724_simicska_mtu_allami_palyazat_kozpenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bce5339c-b153-410a-ba65-f57ca6e6cb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76021c87-783e-4b2f-8ea6-cfedad58a7b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_simicska_mtu_allami_palyazat_kozpenz","timestamp":"2020. július. 24. 15:10","title":"Beindult a szekér Simicskáéknál, két állami pályázaton is nyertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cfefd2-958e-4d13-b470-5774b0650f3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz hírt közölt az Intel: a cég 7 nanométeres gyártási technológiájával készülő lapkáinak gyártását újabb fél évvel kellett eltolni, így már egy év a lemaradás az eredeti tervhez képest.","shortLead":"Rossz hírt közölt az Intel: a cég 7 nanométeres gyártási technológiájával készülő lapkáinak gyártását újabb fél évvel...","id":"20200724_intel_7nm_processzor_gyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47cfefd2-958e-4d13-b470-5774b0650f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76c482a-aa6a-48b0-9bc3-24a01c7ac49b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_intel_7nm_processzor_gyartas","timestamp":"2020. július. 24. 13:03","title":"Egyre nagyobb lemaradásban az Intel, 2022 előtt nem jön a modernebb új processzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2b9b62-c310-43c8-bd55-e2279acc9dd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Arra lenne szükség főként, hogy jobban szabályozzák a vadállatok kereskedelmét és kevesebb erdőt irtsanak ki. ","shortLead":"Arra lenne szükség főként, hogy jobban szabályozzák a vadállatok kereskedelmét és kevesebb erdőt irtsanak ki. ","id":"20200724_A_koronavirus_okozta_gazdasagi_kar_2_szazalekabol_meg_lehetne_elozni_egy_kovetkezo_vilagjarvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c2b9b62-c310-43c8-bd55-e2279acc9dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67dd955-39ea-4d18-b92d-7474f3cb9bfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_A_koronavirus_okozta_gazdasagi_kar_2_szazalekabol_meg_lehetne_elozni_egy_kovetkezo_vilagjarvanyt","timestamp":"2020. július. 24. 10:06","title":"A koronavírus okozta gazdasági kárösszeg 2 százalékából meg lehetne előzni egy következő világjárványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]