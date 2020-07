Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sajnálják a pénzt a megalomán szobrokra.","shortLead":"Nem sajnálják a pénzt a megalomán szobrokra.","id":"20200728_mnb_szobor_csodaszarvas_arany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf57b893-e26a-4b13-b40f-fcd0e293d925","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_mnb_szobor_csodaszarvas_arany","timestamp":"2020. július. 28. 07:23","title":"326 millió forintot fizet az MNB cége a Csodaszarvas- és az Arany dinamikája-szoborért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9b4a8d-2926-4156-b3a2-e7d1ee627c40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges, környezetbarát drónnal álltak elő a malajziai állami egyetem, a Universiti Putra Malaysia (UPM) kutatói, ami kevésbé szennyezi a környezetet, mint a hagyományos társai.","shortLead":"Különleges, környezetbarát drónnal álltak elő a malajziai állami egyetem, a Universiti Putra Malaysia (UPM) kutatói...","id":"20200727_kornyezetbarat_dron_majalzia_ananaszlevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f9b4a8d-2926-4156-b3a2-e7d1ee627c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5279b21e-d800-411c-895d-7116d2f032f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_kornyezetbarat_dron_majalzia_ananaszlevel","timestamp":"2020. július. 27. 20:03","title":"Nem elírás: ananászlevélből készítettek drónt Malajziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7adc93-d09a-4ad9-8bbb-a33d65b05d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hetekkel hamarabb szüretelik a szőlőt, a bornak pedig magasabb lesz az alkoholtartalma.","shortLead":"Hetekkel hamarabb szüretelik a szőlőt, a bornak pedig magasabb lesz az alkoholtartalma.","id":"20200727_A_boraszatot_is_nagyon_ranyomja_a_belyeget_a_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db7adc93-d09a-4ad9-8bbb-a33d65b05d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f184f46-f492-4fd6-92c2-a5e88a7ffd73","keywords":null,"link":"/zhvg/20200727_A_boraszatot_is_nagyon_ranyomja_a_belyeget_a_klimavaltozas","timestamp":"2020. július. 27. 16:28","title":"A borászatra is rányomja a bélyegét a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b11277-65c8-47f2-8684-d5b1962ccd9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Peruban tavaly márciusban házkutatást tartottak Limában a volt perui nagykövet ügyében, Kaleta viszont még diplomataként, szabadon térhetett vissza Budapestre.\r

","shortLead":"Peruban tavaly márciusban házkutatást tartottak Limában a volt perui nagykövet ügyében, Kaleta viszont még...","id":"20200727_kaleta_index_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b11277-65c8-47f2-8684-d5b1962ccd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb804e5-fa1e-4796-b67e-c7d2722e0e51","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_kaleta_index_rendorseg","timestamp":"2020. július. 27. 21:46","title":"Index: Nem volt bőbeszédű a rendőrség a Kaleta-üggyel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902ee925-fd89-46bb-a665-9e161ab5c29f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egyedi fényezést is szeretnénk, az további 3 millió forintunkba kerül.","shortLead":"Ha egyedi fényezést is szeretnénk, az további 3 millió forintunkba kerül.","id":"20200729_extrak_nelkul_is_116_millio_forint_a_legujabb_mercedesamg_gt_black_series_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902ee925-fd89-46bb-a665-9e161ab5c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682c863d-ca18-4535-833f-0c57ff948794","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_extrak_nelkul_is_116_millio_forint_a_legujabb_mercedesamg_gt_black_series_ara","timestamp":"2020. július. 29. 06:41","title":"Extrák nélkül is 116 millió forint a legújabb Mercedes-AMG GT ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f04485b-ddf8-4cd8-a0b8-46cf70bb89fe","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Horthy- és a Kádár-korszakban is szinte ugyanazt a karriert futotta be Gorka Géza keramikusművész, felhasználta őt mindkét rendszer kulturális diplomáciája is.\r

","shortLead":"A Horthy- és a Kádár-korszakban is szinte ugyanazt a karriert futotta be Gorka Géza keramikusművész, felhasználta őt...","id":"202030__gorka_geza__art_deco_nepi_motivumok__zold_szamar__konnyu_kezzel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f04485b-ddf8-4cd8-a0b8-46cf70bb89fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252a58de-8326-452a-8eb1-625eb3f574e1","keywords":null,"link":"/360/202030__gorka_geza__art_deco_nepi_motivumok__zold_szamar__konnyu_kezzel","timestamp":"2020. július. 27. 16:30","title":"Mussolini vásárolt tőle, beszólt Picassónak, Kádáréktól Kossuth-díjat kapott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c0967d6-e072-49c9-a8b5-f32b86082681","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Észak-Korea koronavírus elleni harca bármilyen hatékonynak tűnik is a hivatalos közlések alapján, az eredményességét mégis sokan megkérdőjelezték, konkrétan hónapok óta keringenek feltételezések, hogy a járvány a kommunista államot sem kímélte, de mivel a társadalom és a sajtó is a diktatúra kontrollja alatt van, nehéz bizonyítékot szerezni erre.



","shortLead":"Észak-Korea koronavírus elleni harca bármilyen hatékonynak tűnik is a hivatalos közlések alapján, az eredményességét...","id":"20200728_Gyanusabb_nem_is_lehetne_az_elso_eszakkoreai_koronavirusfertozott_aki_nem_is_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c0967d6-e072-49c9-a8b5-f32b86082681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2209dee-5eed-49e0-a923-8010deecdf6f","keywords":null,"link":"/elet/20200728_Gyanusabb_nem_is_lehetne_az_elso_eszakkoreai_koronavirusfertozott_aki_nem_is_fertozott","timestamp":"2020. július. 28. 20:00","title":"Gyanúsabb nem is lehetne az első észak-koreai koronavírus-fertőzött, aki nem is fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181482d2-8d65-43ee-9e9b-a1daafa8940e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Lényegében mára minden állami támogatás elapadt és a turisták is alig-alig jönnek a járvány miatt. A szakmában dolgozók most megkongatták a vészharangot: ha az állam nem nyúl a hónuk alá, tömegestől mennek csődbe.","shortLead":"Lényegében mára minden állami támogatás elapadt és a turisták is alig-alig jönnek a járvány miatt. A szakmában dolgozók...","id":"20200728_Kivereztunk__csodkozeli_helyzetbe_kerultek_a_magyarorszagi_utazasi_irodak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181482d2-8d65-43ee-9e9b-a1daafa8940e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b141d594-e409-40dc-8fb9-5aaca6d5a5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_Kivereztunk__csodkozeli_helyzetbe_kerultek_a_magyarorszagi_utazasi_irodak","timestamp":"2020. július. 28. 14:00","title":"\"Kivéreztünk\" – sok utazási irodának esélye nincs a túlélésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]