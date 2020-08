Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98958155-509d-4ef8-a88f-3a06e8fd76b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a Mars egykor sokkal hidegebb lehetett, mint most, így valószínűleg nem folyékony víz volt a vörös bolygó felszínén.","shortLead":"A kutatók szerint a Mars egykor sokkal hidegebb lehetett, mint most, így valószínűleg nem folyékony víz volt a vörös...","id":"20200804_mars_felszine_gleccser","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98958155-509d-4ef8-a88f-3a06e8fd76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937b536c-b757-4115-98ac-2f9b2be2250d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_mars_felszine_gleccser","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:03","title":"Másként alakulhatott ki a Mars felszíne, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deecb24e-2d98-42cd-96f7-32e32b33f3d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hatalmas foltokat hagytak a jégen, így találtak rájuk a tudósok. ","shortLead":"Hatalmas foltokat hagytak a jégen, így találtak rájuk a tudósok. ","id":"20200805_Urulek_csaszarpingvin_muhold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deecb24e-2d98-42cd-96f7-32e32b33f3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6764a1-c56e-48ef-a7a4-3cad511d1678","keywords":null,"link":"/zhvg/20200805_Urulek_csaszarpingvin_muhold","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:01","title":"Ürülékük buktatta le a rejtőzködő császárpingvineket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig forralni kellett, most már újra iható a siófoki csapvíz.","shortLead":"Eddig forralni kellett, most már újra iható a siófoki csapvíz.","id":"20200805_siofok_viz_szennyezes_kiliti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2da43cb-62f6-4d76-a576-c71da9b87462","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_siofok_viz_szennyezes_kiliti","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:38","title":"Fertőzött víz Siófokon: három illegális rákötést találtak a szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Emmi szerint nem volt zaklatás az Operettszínházban, az áldozat azt állítja meg sem keresték. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Emmi szerint nem volt zaklatás az Operettszínházban, az áldozat azt állítja meg sem keresték. A hvg360 reggeli...","id":"20200805_Radar360_Tuntetest_igernek_a_szinmuveszetisek_oriasi_robbanas_Bejrutban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbcc1c8-34cb-42c1-9658-9ac7fcd42876","keywords":null,"link":"/360/20200805_Radar360_Tuntetest_igernek_a_szinmuveszetisek_oriasi_robbanas_Bejrutban","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:50","title":"Radar360: Tüntetést ígérnek a színművészetisek, óriási robbanás Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5032ecee-859d-4c75-b1a1-179c8f8456cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hatodik hónapjába lépett koronavírus-járványnál az utóbbi évek nagy influenzajárványai több halálos áldozatot szedtek Magyarországon – derül ki a KSH első félévi mortalitási adataiból. ","shortLead":"A hatodik hónapjába lépett koronavírus-járványnál az utóbbi évek nagy influenzajárványai több halálos áldozatot szedtek...","id":"20200805_Koronavirus_kontra_influenza_korabban_tobb_aldozatot_szedett_itthon_anathalaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5032ecee-859d-4c75-b1a1-179c8f8456cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e51fdc-b9ff-473d-9b8c-d4c7acc37a56","keywords":null,"link":"/360/20200805_Koronavirus_kontra_influenza_korabban_tobb_aldozatot_szedett_itthon_anathalaz","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:00","title":"Többen haltak meg a korábbi influenzajárványokban, mint most a koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80cbccb-8285-46ce-95ea-c254f8569477","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ma még Dél-Amerikában is a legszegényebbek közé tartozik az apró Guyana, ám ha az ölébe hullott olajkinccsel jól gazdálkodik, szinte egy csapásra a régió leggazdagabbjai közé emelkedhet. A két legnagyobb népcsoport máris egymást vádolja a másik kisemmizésével, ami viszályt és pazarlást vetít előre.","shortLead":"Ma még Dél-Amerikában is a legszegényebbek közé tartozik az apró Guyana, ám ha az ölébe hullott olajkinccsel jól...","id":"20200805_Egy_kis_orszag_amely_olajban_uszik_de_meg_nem_tudja_mit_kezdjen_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f80cbccb-8285-46ce-95ea-c254f8569477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bb6dd1-4ce9-43e4-9cc6-ccd5079a0faa","keywords":null,"link":"/360/20200805_Egy_kis_orszag_amely_olajban_uszik_de_meg_nem_tudja_mit_kezdjen_vele","timestamp":"2020. augusztus. 05. 13:00","title":"Egy kis ország, amely olajban úszik, de még nem tudja, mit kezdjen vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bc195b-88d7-4d08-a69d-13426f80cbe7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Járványüzenetet kaptak a brit trónörököstől.","shortLead":"Járványüzenetet kaptak a brit trónörököstől.","id":"20200805_Karoly_herceg_utazasi_tanacsokkal_latta_el_a_romaniaiakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39bc195b-88d7-4d08-a69d-13426f80cbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a3cda9-3486-4c1c-b9fb-15327f55b90c","keywords":null,"link":"/elet/20200805_Karoly_herceg_utazasi_tanacsokkal_latta_el_a_romaniaiakat","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:44","title":"Károly herceg utazási tanácsokkal látta el a romániaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4c3b86-25b8-45b2-a99a-485c1018019c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésével a kormány két legyet üt egy csapásra: kedvez a barátoknak és bünteti az ellenzéki fővárost – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"A rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésével a kormány két legyet üt egy csapásra: kedvez a barátoknak és bünteti...","id":"20200805_rozsdaovezet_budapest_kormany_orban_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a4c3b86-25b8-45b2-a99a-485c1018019c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977ae632-e212-46da-a90d-f0e555dad419","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_rozsdaovezet_budapest_kormany_orban_karacsony","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:26","title":"A fővárosnak nincs beleszólása abba, hogy mi történik az egyik legfontosabb jelképével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]