[{"available":true,"c_guid":"1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Időarányosan jelentősen több gyerek született, mint tavaly, de ez is messze van attól, amennyien a 2008-as válság előtt jöttek a világra. Pedig a magyarok fogyását az akkori mutató sem állítaná meg.","shortLead":"Időarányosan jelentősen több gyerek született, mint tavaly, de ez is messze van attól, amennyien a 2008-as válság előtt...","id":"202031_nepesedesi_krizis_tobb_gyerek__nehezen_javulo_demografiai_kilatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01221df2-a515-4953-a6ed-b642a2ecc0db","keywords":null,"link":"/360/202031_nepesedesi_krizis_tobb_gyerek__nehezen_javulo_demografiai_kilatasok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:00","title":"Működik a babavárós 10 millió, de a népességfogyás megállításához több kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Kormányhivatal szerint a szakápolók közel fele hiányzik az intézményből. ","shortLead":"A Fővárosi Kormányhivatal szerint a szakápolók közel fele hiányzik az intézményből. ","id":"20200803_pesti_uti_Idosotthon_budapest_kormanyhivatal_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ffdac9-162f-4888-8491-312b31a2f362","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_pesti_uti_Idosotthon_budapest_kormanyhivatal_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:24","title":"Nem vehet fel új lakót a Pesti úti idősotthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már 61,17 milliárd forintért vásároltak be saját részvényeikből.","shortLead":"Idén már 61,17 milliárd forintért vásároltak be saját részvényeikből.","id":"20200804_otp_rekord_sajatreszvenyvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c96ec1-a3c1-4124-9d2d-2ae6a4bfb31d","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_otp_rekord_sajatreszvenyvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:03","title":"Rekordot döntött az OTP, annyit vásárolt saját részvényeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b064367-2696-418c-b5e2-9e53dac00c60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négyfős család a tragédia napján szabadult a karanténból egy erdélyi út után.","shortLead":"A négyfős család a tragédia napján szabadult a karanténból egy erdélyi út után.","id":"20200804_kelenfold_hadak_utja_ongyilkossag_zuhanas_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b064367-2696-418c-b5e2-9e53dac00c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cfa488-5369-4676-9c33-182a9faef8a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_kelenfold_hadak_utja_ongyilkossag_zuhanas_karanten","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:25","title":"Játszótérre indult a kelenföldi család, amikor az ablakból kiugró férfi rázuhant az édesanyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német anyakonszern nem akar \"prémium márkát\" csinálni a Skodából.","shortLead":"A német anyakonszern nem akar \"prémium márkát\" csinálni a Skodából.","id":"20200804_Vezetovaltas_a_Skodanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efaccec-222e-4f27-8085-fc8736b77a67","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_Vezetovaltas_a_Skodanal","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:14","title":"Túl magasra tört a Skoda, tömegtermékekre koncentrál az új vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a Közbeszerzési Hatóság lényegében azt nem engedi, hogy megvizsgálják, a Lánchíd felújítására jelentkezők hogyan újítanak fel budapesti hidakat.","shortLead":"A főpolgármester szerint a Közbeszerzési Hatóság lényegében azt nem engedi, hogy megvizsgálják, a Lánchíd felújítására...","id":"20200804_lanchid_kozbeszerzes_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7563a4c3-cd8a-4cb9-bb4d-e22474378373","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_lanchid_kozbeszerzes_karacsony","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:58","title":"Karácsony: Nem volt baj a Lánchíd közbeszerzésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem sok jót remél egy volt kaposvári tanár az SZFE ügyében, elhalasztják a nagy visszhangot kiváltó arénakoncertet, pszichológia betegségek alakulhatnak ki a koronavírus után. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nem sok jót remél egy volt kaposvári tanár az SZFE ügyében, elhalasztják a nagy visszhangot kiváltó arénakoncertet...","id":"20200804_Radar360_Nem_megy_a_bevasarlokozpontoknak_Trump_a_TikTok_korul_kavar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4538e0-663f-4d8c-b6dd-1d46c188e4e7","keywords":null,"link":"/360/20200804_Radar360_Nem_megy_a_bevasarlokozpontoknak_Trump_a_TikTok_korul_kavar","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:00","title":"Radar360: Nem megy a bevásárlóközpontoknak, Trump a TikTok körül kavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75531a8-da41-4eaf-a750-12d72458b5cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrturistákat szállító VSS Unity után újabb fontos repülőgépről tett bejelentést a Virgin Galactic.","shortLead":"Az űrturistákat szállító VSS Unity után újabb fontos repülőgépről tett bejelentést a Virgin Galactic.","id":"20200803_szuperszonikus_repulo_utasszallito_virgin_galactic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d75531a8-da41-4eaf-a750-12d72458b5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc86195-f3c0-4be3-87e3-9ccc0abbd5e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_szuperszonikus_repulo_utasszallito_virgin_galactic","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:03","title":"Szuperszonikus utasszállító gyártásába kezd a Virgin Galactic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]