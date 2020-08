Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e534c78-c61d-47c4-88fe-eff766a399ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók 2022-re várták, hogy teljesen elolvadjon két, Kanada legészakibb részén található jégsapka, ám az esemény a vártnál sokkal hamarabb következett be.","shortLead":"A kutatók 2022-re várták, hogy teljesen elolvadjon két, Kanada legészakibb részén található jégsapka, ám az esemény...","id":"20200805_globalis_felmelegedes_olvadas_jegsapka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e534c78-c61d-47c4-88fe-eff766a399ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a32f9c2-6b15-4941-b1fa-d02f5666b0f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_globalis_felmelegedes_olvadas_jegsapka","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:33","title":"Olyan meleg a nyár Grönlandnál, hogy szőrén-szálán eltűnt két jégsapka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Álmennyezetek szakadtak le és betört több ablak is a bejrúti magyar nagykövetségen. Személyi sérülésről nem tudni.","shortLead":"Álmennyezetek szakadtak le és betört több ablak is a bejrúti magyar nagykövetségen. Személyi sérülésről nem tudni.","id":"20200805_magyar_nagykovetseg_bejruti_robbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172f07cb-8c39-44d4-8b59-13588923c2df","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_magyar_nagykovetseg_bejruti_robbanas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:39","title":"A magyar nagykövetség épületét is megtépázta a bejrúti robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyelőre csak néhány Pixel- és Samsung-telefon számára tette elérhetővé a Közeli megosztás nevű funkciót, de a következő hetekben tovább bővülhet majd a lista.","shortLead":"A Google egyelőre csak néhány Pixel- és Samsung-telefon számára tette elérhetővé a Közeli megosztás nevű funkciót, de...","id":"20200804_google_nearby_sharing_kozeli_megosztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83135402-68c9-438b-9593-3abf6838cd3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_google_nearby_sharing_kozeli_megosztas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 20:08","title":"Régóta várt funkció érkezett az Androidba, fájlokat oszthatunk meg vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3400-nál is többen gyógyultak fel a koronavírusból Magyarországon, közel kétezer tesztet végeztek el egy nap alatt. ","shortLead":"3400-nál is többen gyógyultak fel a koronavírusból Magyarországon, közel kétezer tesztet végeztek el egy nap alatt. ","id":"20200805_11el_nott_a_fertozottek_szama_elhunyt_egy_idos_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05b53ee-8a7a-449a-aa0f-ff5fda27f47a","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_11el_nott_a_fertozottek_szama_elhunyt_egy_idos_beteg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:08","title":"Tizenegy új koronavírus-fertőzöttet találtak, egy beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A taszári férfit máig „Milliomos Zsoltinak” becézik a helyiek.\r

