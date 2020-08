Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d701eb0-2046-43f8-aa19-4d3aa3a25509","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szerhij Bubka már dolgozik a megvalósíthatósági terveken.","shortLead":"Szerhij Bubka már dolgozik a megvalósíthatósági terveken.","id":"20200802_Ukrajna_olimpiat_rendezne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d701eb0-2046-43f8-aa19-4d3aa3a25509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecf7834-e247-468b-bda6-c1f4fb7c507d","keywords":null,"link":"/sport/20200802_Ukrajna_olimpiat_rendezne","timestamp":"2020. augusztus. 02. 18:21","title":"Ukrajna olimpiát rendezne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A ma vásárlója egyre inkább eltávolodik a tömegfogyasztástól, sokkal tudatosabban és felelősebben választ.

","shortLead":"A ma vásárlója egyre inkább eltávolodik a tömegfogyasztástól, sokkal tudatosabban és felelősebben választ.

","id":"20200804_koronavirus_fogyasztasi_szokasok_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8119fc-9858-4a21-b158-430b8cab5b21","keywords":null,"link":"/zhvg/20200804_koronavirus_fogyasztasi_szokasok_felmeres","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:13","title":"Kevesebb hús, magasabb minőség: a koronavírus a fogyasztási szokásainkat is befolyásolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma eggyel emelkedett.\r

","shortLead":"Az elhunytak száma eggyel emelkedett.\r

","id":"20200804_koronavirus_jarvany_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa09726-24ba-4f69-9646-754f4cd8057b","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_koronavirus_jarvany_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:33","title":"Ismét kilenc új koronavírus-fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hatóság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával nyomoz.\r

","shortLead":"A hatóság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával nyomoz.\r

","id":"20200802_Meghalt_egy_epulo_hazrol_lezuhano_ember_Gyomron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6bccbb-75d2-4479-9f31-ac076052eed0","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Meghalt_egy_epulo_hazrol_lezuhano_ember_Gyomron","timestamp":"2020. augusztus. 02. 19:47","title":"Meghalt egy épülő házról lezuhanó ember Gyömrőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz százalék kedvezményt ígért, de csak ötöt adott a légitársaság.","shortLead":"Tíz százalék kedvezményt ígért, de csak ötöt adott a légitársaság.","id":"20200803_gvh_wizz_air_elmarasztalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f2f3a2-4b8a-4720-bf09-94b556006bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20200803_gvh_wizz_air_elmarasztalas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:31","title":"Elmarasztalta a GVH a Wizz Airt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75531a8-da41-4eaf-a750-12d72458b5cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrturistákat szállító VSS Unity után újabb fontos repülőgépről tett bejelentést a Virgin Galactic.","shortLead":"Az űrturistákat szállító VSS Unity után újabb fontos repülőgépről tett bejelentést a Virgin Galactic.","id":"20200803_szuperszonikus_repulo_utasszallito_virgin_galactic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d75531a8-da41-4eaf-a750-12d72458b5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc86195-f3c0-4be3-87e3-9ccc0abbd5e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_szuperszonikus_repulo_utasszallito_virgin_galactic","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:03","title":"Szuperszonikus utasszállító gyártásába kezd a Virgin Galactic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3e6493-fd3b-4003-a02b-d880a6f5e0fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni céget a legtöbb riválisától eltérően relatíve kis mértékben vetette vissza a világjárvány.","shortLead":"A zuffenhauseni céget a legtöbb riválisától eltérően relatíve kis mértékben vetette vissza a világjárvány.","id":"20200803_a_koronavirus_ellenere_is_tobb_porsche_911_fogyott_mint_korabban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd3e6493-fd3b-4003-a02b-d880a6f5e0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd440d55-d565-44c7-88e3-5383cd9781a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_a_koronavirus_ellenere_is_tobb_porsche_911_fogyott_mint_korabban","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:59","title":"A koronavírus ellenére is több Porsche 911 fogyott, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most előkerült felvétel is megerősíti: Floyd nem állt ellen a rendőri intézkedésnek.



","shortLead":"A most előkerült felvétel is megerősíti: Floyd nem állt ellen a rendőri intézkedésnek.



","id":"20200804_testkamera_video_kerult_elo_George_Floyd_letartoztatasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450166ee-f4be-46ec-9d17-b722a7db734f","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_testkamera_video_kerult_elo_George_Floyd_letartoztatasarol","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:16","title":"Új testkamerás videó került elő George Floyd haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]