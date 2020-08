Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A korábbi brazil klasszis labdarúgó és testvére Paraguayban raboskodik, de hamarosan elhagyhatják az országot.","shortLead":"A korábbi brazil klasszis labdarúgó és testvére Paraguayban raboskodik, de hamarosan elhagyhatják az országot.","id":"20200808_Szabadulhatnak_Ronaldinhoek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b69164-f53c-4aa5-9d9f-a326b4df8da2","keywords":null,"link":"/sport/20200808_Szabadulhatnak_Ronaldinhoek","timestamp":"2020. augusztus. 08. 20:58","title":"Szabadulhatnak Ronaldinhóék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dcbec8-a617-4974-b630-1d7d741f90b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A motorbalesetben meghalt Koncz Ferenc parlamenti helyéért lányát, Koncz Zsófiát indítja a Fidesz. Koncz Zsófia volt még fidelitasos korában a „provokátorfigyelő” egyik kiötlője.","shortLead":"A motorbalesetben meghalt Koncz Ferenc parlamenti helyéért lányát, Koncz Zsófiát indítja a Fidesz. Koncz Zsófia volt...","id":"20200808_A_Fidesz_a_provokatorfigyelo_szellemi_anyjat_inditja_parlamenti_mandatumert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0dcbec8-a617-4974-b630-1d7d741f90b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3a2c95-51ff-4730-a448-4faf586338dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_A_Fidesz_a_provokatorfigyelo_szellemi_anyjat_inditja_parlamenti_mandatumert","timestamp":"2020. augusztus. 08. 11:15","title":"A Fidesz a „provokátorfigyelő” szellemi anyját indítja parlamenti mandátumért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump elnöki rendeletekkel próbálja talpra állítani a koronavírus-járvány által megtépázott amerikai gazdaságot, miután a kongresszussal folytatott párbeszéd félbeszakadt. A rendeletek hatása kétséges, az elnök gazdaságpolitikai jogköre erősen korlátozott, így intézkedéseit minden bizonnyal jogi úton fogják megtámadni.","shortLead":"Donald Trump elnöki rendeletekkel próbálja talpra állítani a koronavírus-járvány által megtépázott amerikai gazdaságot...","id":"20200809_Trump_ketseges_rendeletekkel_probalja_elenkiteni_a_gazdasagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9166297-fa06-409d-8a0f-87be371d02bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Trump_ketseges_rendeletekkel_probalja_elenkiteni_a_gazdasagot","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:52","title":"Trump kétséges rendeletekkel próbálja élénkíteni a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első exit pollok szerint Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő nagy fölénnyel diadalmaskodott a volt szovjet tagköztársaságban rendezett vasárnapi elnökválasztáson. A Központi Választási Bizottság elnöke felszólította az ellenjelölteket, ismerjék el vereségüket.","shortLead":"Az első exit pollok szerint Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő nagy fölénnyel diadalmaskodott a volt szovjet...","id":"20200809_Lukasenko_mediumai_szerint_Lukasenko_gyozott_a_feheroroszorszagi_elnokvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef5215b-2465-437d-9fc0-0d9e2b5fc312","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Lukasenko_mediumai_szerint_Lukasenko_gyozott_a_feheroroszorszagi_elnokvalasztason","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:58","title":"Lukasenko médiumai szerint Lukasenko győzött a fehéroroszországi elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb54891-3f46-4d93-8d5c-abff081b84d8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kiesett a csapat a Bajnokok Ligájából.","shortLead":"Kiesett a csapat a Bajnokok Ligájából.","id":"20200808_Kirugtak_a_Juventus_vezetoedzojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddb54891-3f46-4d93-8d5c-abff081b84d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f287e21-6bff-499f-a553-f7d79ab2eac1","keywords":null,"link":"/sport/20200808_Kirugtak_a_Juventus_vezetoedzojet","timestamp":"2020. augusztus. 08. 14:48","title":"Kirúgták a Juventus vezetőedzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Március óta tombol a világjárvány, több mint 725 ezren haltak meg, azonban már majdnem 12 millión meg is gyógyultak. ","shortLead":"Március óta tombol a világjárvány, több mint 725 ezren haltak meg, azonban már majdnem 12 millión meg is gyógyultak. ","id":"20200809_Csaknem_20_millio_koronavirusfertozott_van_a_vilagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d7555c-4524-4cb2-956d-4b5478b5a228","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Csaknem_20_millio_koronavirusfertozott_van_a_vilagon","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:49","title":"Eddig 20 millió koronavírus-fertőzöttet találtak a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8ce3-9a46-4365-b9e7-84439c22ca1b","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Egy évvel ezelőtt még azt hihettük volna, hogy a social distancing valami fura internetes kihívás, a maszk pedig egy poénos kiegészítő. Ma már tudjuk, hogy ez a valóság, és egyre kevesebb benne a poén. A koronavírus kilőtte az idei Szigetet, ott, ahol tavaly akkora volt a tömeg, hogy még a K-híd is beleremegett, idén csend és üresség van. Az emlékek azonban itt vannak velünk. Belelapoztunk a régi képeinkbe, hogy felidézzük a szigetes éveket, amikor még nem féltünk úgy igazán közel kerülni egymáshoz. ","shortLead":"Egy évvel ezelőtt még azt hihettük volna, hogy a social distancing valami fura internetes kihívás, a maszk pedig...","id":"20200809_Sziget_fesztival_nagyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754f8ce3-9a46-4365-b9e7-84439c22ca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d3787e-2075-4750-b519-4676fe53f6bf","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200809_Sziget_fesztival_nagyitas","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:00","title":"Amikor még önfeledten öleltünk a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amerikai Egyesült Államokban arra figyelmeztetnek a hatóságok, hogy ne igyanak az emberek kézfertőtlenítőt, mert vakságot okoz, de bele is lehet halni a mérgezésbe. Egyre több a halálos áldozat.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államokban arra figyelmeztetnek a hatóságok, hogy ne igyanak az emberek kézfertőtlenítőt, mert...","id":"20200809_Egyre_tobben_halnak_bele_az_USAban_hogy_kezfertotlenitot_isznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8681e9c-0aa9-49f6-a585-a895ce2f7125","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Egyre_tobben_halnak_bele_az_USAban_hogy_kezfertotlenitot_isznak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:11","title":"Egyre többen halnak bele az USA-ban abba, hogy kézfertőtlenítőt isznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]