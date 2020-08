A Ferencváros korábbi játékosára, Busai Attilára ismeretlenek támadtak rá egy szórakozóhelyen, az arccsontja több helyen is eltört.

Súlyos sérüléseket szenvedett Busai Attila, a Ferencváros korábbi labdarúgója, akire szerda éjszaka támadtak rá egy budapesti szórakozóhelyen. A sérülései olyan súlyosak, hogy meg kell műteni – írta a Népszava.

Az egyik szemtanú szerint egy pillanat alatt durvult el a konfliktus és többen is ütötték egyszerre a korábbi focistát. Az értesülések szerint az arccsontja több helyen is eltört. Az eset miatt a rendőrség is nyomozást indított.

Busai Attila bizonyára jó ideig nem térhet vissza a pályára, a játékosnak ráadásul nemrég hiúsult meg egy svédországi szerződése egy bundabotrány miatt és jelenleg nincs csapata.