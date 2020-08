Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bbfa588-587c-445e-9ec8-64da0ed6fc2e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 13 ezer növényfajával Új-Guinea világrekorder a szigetek között – derült ki a Zürichi Egyetem vezetésével készült tanulmányból.","shortLead":"Több mint 13 ezer növényfajával Új-Guinea világrekorder a szigetek között – derült ki a Zürichi Egyetem vezetésével...","id":"20200808_uj_guinea_vilagrekorder_13_ezer_novenyfaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bbfa588-587c-445e-9ec8-64da0ed6fc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba47d095-5281-4843-aa5f-5e3a129931cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200808_uj_guinea_vilagrekorder_13_ezer_novenyfaj","timestamp":"2020. augusztus. 08. 15:03","title":"99 tudós számolta össze, hányféle növény van Új-Guineán – az eredmény 13 634","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2e8db8-d1e5-4f5c-9b12-936498b606c7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Normális körülmények között ma a tévére tapadna az ország sportszerető része: az olimpia utolsó kajakdöntőit csak a férfi vízilabda elődöntője szakítaná meg, hátha lesz valami, ami egy pillanatra elhomályosítja a fociválogatottunk Európa-bajnokságon mutatott bravúros teljesítményét. De 2020 a sportban is az újratervezés éve: annak örülhetünk, hogy most egyáltalán folytatódik a Bajnokok Ligája, öt hónap kényszerszünet után.","shortLead":"Normális körülmények között ma a tévére tapadna az ország sportszerető része: az olimpia utolsó kajakdöntőit csak...","id":"20200807_bajnokok_ligaja_bl_sport_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc2e8db8-d1e5-4f5c-9b12-936498b606c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e620e4-4b80-4cdf-9315-108da10b2fdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_bajnokok_ligaja_bl_sport_foci","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:05","title":"Évekre biztosíthatja a jólétét, aki nagyot megy az idei Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új NAT-hoz és kerettantervekhez igazított tanmenetekkel lehet pályázni a minisztériumnál. Nem akármilyen nyereményért.\r

\r

","shortLead":"Az új NAT-hoz és kerettantervekhez igazított tanmenetekkel lehet pályázni a minisztériumnál. Nem akármilyen...","id":"20200808_Oriasi_nyeremenyakciot_hirdet_pedagogusoknak_az_EMMI_akar_elismero_oklevelet_is_nyerhetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8079fde-b97a-4712-9e0f-71dca3bbdfb9","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Oriasi_nyeremenyakciot_hirdet_pedagogusoknak_az_EMMI_akar_elismero_oklevelet_is_nyerhetnek","timestamp":"2020. augusztus. 08. 10:50","title":"Óriási nyereményakciót hirdet pedagógusoknak az Emmi: akár elismerő oklevelet is nyerhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd45e8b-1818-41b5-9db7-3e220915ba4e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Három szintű nyomozás zajlik a balesettel kapcsolatban, az USA szerint támadás miatt következett be a detonáció.","shortLead":"Három szintű nyomozás zajlik a balesettel kapcsolatban, az USA szerint támadás miatt következett be a detonáció.","id":"20200807_Bejrut_robbanas_Libanon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecd45e8b-1818-41b5-9db7-3e220915ba4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc195fa-89e2-4052-8392-a14705d21069","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_Bejrut_robbanas_Libanon","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:36","title":"Bejrúti robbanás: emelkedett a halottak száma, kritikus helyzetben a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Befejezte a a rendőrség a nyomozást a csantavéri sorozatgyilkos ügyében, és nyilvánosságra hoztak egy felvételt arról, amin D. Csaba elmondja hogyan ölte meg áldozatát.","shortLead":"Befejezte a a rendőrség a nyomozást a csantavéri sorozatgyilkos ügyében, és nyilvánosságra hoztak egy felvételt arról...","id":"20200807_d_csaba_gyilkossag_ugyeszsseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8271dc-90ec-46f2-8def-f088edd61085","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_d_csaba_gyilkossag_ugyeszsseg","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:19","title":"Videó: D. Csaba a gyilkosság helyszínen mutatta meg, hogyan ölte meg a gödöllői vállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a021793-72d0-4fcc-8086-dc01a000521d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gleccserek felét törmelék borítja világszerte. A svájci Erdő, Hó- és Tájkutatási Szövetségi Intézet (WSL) első alkalommal vizsgálta meg műholdak segítségével, milyen mértékben fedi kőtörmelék a gleccsereket.","shortLead":"A gleccserek felét törmelék borítja világszerte. A svájci Erdő, Hó- és Tájkutatási Szövetségi Intézet (WSL) első...","id":"20200809_gleccserek_tormelek_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a021793-72d0-4fcc-8086-dc01a000521d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb32dfb-acf1-47a3-8673-d9f69134e428","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_gleccserek_tormelek_terkep","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:03","title":"Ez a térkép nagyon jól fog jönni a tengerszint-emelkedés kiszámításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6103c4e-db94-4779-bdb2-9d1ad54366df","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Gyorsan megtalálták Sarri utódját.","shortLead":"Gyorsan megtalálták Sarri utódját.","id":"20200808_Pirlo_lett_a_Juventus_uj_vezetoedzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6103c4e-db94-4779-bdb2-9d1ad54366df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacfb732-5804-44f8-bda4-b8b2d0123b87","keywords":null,"link":"/sport/20200808_Pirlo_lett_a_Juventus_uj_vezetoedzoje","timestamp":"2020. augusztus. 08. 21:56","title":"Pirlo lett a Juventus új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352dbaef-6e92-47e5-a0c1-cbc29df31ec4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szent Korona se óv meg a koronavírustól, otthon csörömpölhetnek csak a tarsolylemezek.","shortLead":"A Szent Korona se óv meg a koronavírustól, otthon csörömpölhetnek csak a tarsolylemezek.","id":"20200807_Elmarad_iden_a_Kurultaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=352dbaef-6e92-47e5-a0c1-cbc29df31ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140d8d4e-ef25-431b-842e-5df9efdaadb1","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_Elmarad_iden_a_Kurultaj","timestamp":"2020. augusztus. 07. 13:52","title":"Elmarad idén a Kurultáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]