[{"available":true,"c_guid":"1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kezdődik a fővárosi 1-es villamos pályájának felújítása, a Hungária egy részén buszsáv segíti a pótlást.","shortLead":"Kezdődik a fővárosi 1-es villamos pályájának felújítása, a Hungária egy részén buszsáv segíti a pótlást.","id":"20200808_Ujabb_villamosfelujitas_kezdodik_Budapesten_most_nem_a_46os_vonalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b4ca4d-1e89-4411-99e1-0deb188872f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Ujabb_villamosfelujitas_kezdodik_Budapesten_most_nem_a_46os_vonalon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:29","title":"Újabb villamosfelújítás kezdődik Budapesten, most nem a 4-6-os vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb8a396-e3e8-4ac6-bb5f-d5790a436622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A busz felborult, egy ember meghalt, 34-en megsérültek. ","shortLead":"A busz felborult, egy ember meghalt, 34-en megsérültek. ","id":"20200809_Halalos_buszbaleset_tortent_az_M5oson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb8a396-e3e8-4ac6-bb5f-d5790a436622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca8685b-0d6f-4c82-a755-e12818621a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Halalos_buszbaleset_tortent_az_M5oson","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:47","title":"Halálos buszbaleset történt az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Amerikai Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legsúlyosabban a koronavírus-járvány. Csak az elmúlt nap majdnem ezren haltak meg.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legsúlyosabban a koronavírus-járvány. Csak az elmúlt nap majdnem...","id":"20200809_Braziliaban_meghaladta_a_harommilliot_a_fertozottek_es_a_szazezret_az_elhunytak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49df0bca-18ff-4749-945a-ca3356b2622a","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Braziliaban_meghaladta_a_harommilliot_a_fertozottek_es_a_szazezret_az_elhunytak_szama","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:36","title":"Brazíliában meghaladta a hárommilliót a fertőzöttek és a százezret az elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e85a078-1e69-4da4-9ef8-bca59c488252","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Badacsonytomajban adta volna elő az Én meg az Ének című előadását.\r

\r

","shortLead":"Badacsonytomajban adta volna elő az Én meg az Ének című előadását.\r

\r

","id":"20200808_Negy_szam_utan_le_kellett_allitani_Berczesi_Robert_koncertjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e85a078-1e69-4da4-9ef8-bca59c488252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4760f21d-1594-4b6d-ba0c-9ec34d10d88b","keywords":null,"link":"/kultura/20200808_Negy_szam_utan_le_kellett_allitani_Berczesi_Robert_koncertjet","timestamp":"2020. augusztus. 08. 11:35","title":"Négy szám után le kellett állítani Bérczesi Róbert koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15c11c5-d564-4800-a7f9-745321708d45","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-járvány első hullámának elültével a vártnál gyorsabban kezdődött meg a belföldi turizmus talpra állása, ám a kedvező folyamatok inkább a vidéki városokat jellemzik. Budapesten addig nem lesz látványos a javulás, amíg vissza nem térnek a külföldi turisták. ","shortLead":"A koronavírus-járvány első hullámának elültével a vártnál gyorsabban kezdődött meg a belföldi turizmus talpra állása...","id":"202032__eledezo_turizmus__felemas_kep__viharfelhok_ahorizonton__felig_telt_pohar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d15c11c5-d564-4800-a7f9-745321708d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4693a4f0-3808-4dda-8796-5323c745af12","keywords":null,"link":"/360/202032__eledezo_turizmus__felemas_kep__viharfelhok_ahorizonton__felig_telt_pohar","timestamp":"2020. augusztus. 09. 12:00","title":"Éledezik a hazai idegenforgalom, de külföldi turisták nélkül csak félig teli a pohár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben az arabica kávé jóval olcsóbb lett, a robusta azonban tartja az árát. Az ok? A koronavírus.","shortLead":"Miközben az arabica kávé jóval olcsóbb lett, a robusta azonban tartja az árát. Az ok? A koronavírus.","id":"20200809_Olcsobb_lett_kave_a_koronavirus_miatt_de_ezt_a_penztarcaja_sajnos_nem_fogja_megerezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa29b1c4-afdb-4e3b-8aa6-c65527b6cd37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Olcsobb_lett_kave_a_koronavirus_miatt_de_ezt_a_penztarcaja_sajnos_nem_fogja_megerezni","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:08","title":"Olcsóbb lett kávé a koronavírus miatt, de ezt a pénztárcája sajnos nem fogja megérezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b0a43f-3623-4ecc-86f0-0959942a3b8a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A bocsánatkérés az egyik legnehezebb kommunikációs helyzet. Szerencsére kutatók ebben is segítenek. ","shortLead":"A bocsánatkérés az egyik legnehezebb kommunikációs helyzet. Szerencsére kutatók ebben is segítenek. ","id":"20200807_Hogyan_erjuk_el_hogy_a_masik_megbocsassa_es_el_is_felejtse_a_serelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93b0a43f-3623-4ecc-86f0-0959942a3b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbbf9a6b-64b1-443d-b429-8403f560e612","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200807_Hogyan_erjuk_el_hogy_a_masik_megbocsassa_es_el_is_felejtse_a_serelmet","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:15","title":"Hogyan érjük el, hogy a másik megbocsássa, és el is felejtse a sérelmet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a3f20c-7e5b-4d25-bc73-4c4652b00238","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypropaganda folyamatosan arról szólt, hogy az unió nem ad pénzt határvédelemre, de a számok mást mutatnak.","shortLead":"A kormánypropaganda folyamatosan arról szólt, hogy az unió nem ad pénzt határvédelemre, de a számok mást mutatnak.","id":"20200808_Ot_es_fel_brusszeli_milliard_ment_el_a_deli_hatarzarnal_dolgozo_jarorok_fizetesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99a3f20c-7e5b-4d25-bc73-4c4652b00238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c728c026-2e52-4c18-ab09-0bf3f53ba389","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Ot_es_fel_brusszeli_milliard_ment_el_a_deli_hatarzarnal_dolgozo_jarorok_fizetesere","timestamp":"2020. augusztus. 08. 17:37","title":"Öt és fél brüsszeli milliárd ment el a déli határzárnál dolgozó járőrök fizetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]