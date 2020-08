Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem megduplázódott tíz év alatt azoknak a dollármilliárdosoknak az összvagyona, akik megfogadták, hogy a fele vagyonukat eljótékonykodják. Pedig jótékonykodnak, csak nem elég gyorsan.","shortLead":"Majdnem megduplázódott tíz év alatt azoknak a dollármilliárdosoknak az összvagyona, akik megfogadták, hogy a fele...","id":"20200808_A_gazdagok_olyan_gyorsan_gazdagszanak_hogy_nem_birjak_eljotekonykodni_a_penzuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af748381-34b1-488c-9bab-1d93f45ce8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_A_gazdagok_olyan_gyorsan_gazdagszanak_hogy_nem_birjak_eljotekonykodni_a_penzuket","timestamp":"2020. augusztus. 08. 14:24","title":"A gazdagok olyan gyorsan gazdagszanak, hogy nem bírják eljótékonykodni a pénzüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs orvosszakértői bizonyíték, így az ügyvéd szerint nem fogják bíróság elé állítani a kislány feltételezett gyilkosát. ","shortLead":"Nincs orvosszakértői bizonyíték, így az ügyvéd szerint nem fogják bíróság elé állítani a kislány feltételezett...","id":"20200809_Az_ugyvedje_szerint_nem_fog_a_birosag_ele_allni_a_Madeleine_McCannugy_gyanusitottja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c043b8-88be-4035-b652-224c1c52df42","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Az_ugyvedje_szerint_nem_fog_a_birosag_ele_allni_a_Madeleine_McCannugy_gyanusitottja","timestamp":"2020. augusztus. 09. 13:39","title":"Az ügyvédje szerint nem fogják bíróság elé állítani a Madeleine McCann megölésével gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fc7960-a929-4215-883a-8cb2a2a6303e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy lengyel busz borult árokba Kiskunfélegyháza közelében az M5-ös autópályán, a balesetben egy ember meghalt, hárman súlyosan megsérültek. ","shortLead":"Egy lengyel busz borult árokba Kiskunfélegyháza közelében az M5-ös autópályán, a balesetben egy ember meghalt, hárman...","id":"20200809_Halalos_buszbaleset_egy_kisgyerek_is_sulyosan_megserult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75fc7960-a929-4215-883a-8cb2a2a6303e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ed1510-0d97-43d5-bdc7-e0b4999666b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Halalos_buszbaleset_egy_kisgyerek_is_sulyosan_megserult","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:59","title":"Halálos buszbaleset: egy kisgyerek is súlyosan megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amerikai Egyesült Államokban arra figyelmeztetnek a hatóságok, hogy ne igyanak az emberek kézfertőtlenítőt, mert vakságot okoz, de bele is lehet halni a mérgezésbe. Egyre több a halálos áldozat.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államokban arra figyelmeztetnek a hatóságok, hogy ne igyanak az emberek kézfertőtlenítőt, mert...","id":"20200809_Egyre_tobben_halnak_bele_az_USAban_hogy_kezfertotlenitot_isznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8681e9c-0aa9-49f6-a585-a895ce2f7125","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Egyre_tobben_halnak_bele_az_USAban_hogy_kezfertotlenitot_isznak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:11","title":"Egyre többen halnak bele az USA-ban abba, hogy kézfertőtlenítőt isznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccb2db5-93b9-43c5-892b-0fe4a2853495","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla hajtásláncú kívül régimódi, belül szupermodern járgány alig több mint 2 másodperc alatt lő ki 0-ról 100-ra.","shortLead":"A Tesla hajtásláncú kívül régimódi, belül szupermodern járgány alig több mint 2 másodperc alatt lő ki 0-ról 100-ra.","id":"20200810_regi_ford_mustangkent_tamad_az_oroszok_uj_izomvillanyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ccb2db5-93b9-43c5-892b-0fe4a2853495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30365b70-892e-4e61-969a-d127eb8078b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_regi_ford_mustangkent_tamad_az_oroszok_uj_izomvillanyautoja","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:59","title":"Régi Ford Mustangként támad az oroszok új izom-villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autó ütközött vonattal.","shortLead":"Autó ütközött vonattal.","id":"20200808_Halalos_vasuti_baleset_tortent_Borsod_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37155d0d-90be-4e32-a26a-4dfcdf4e5776","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Halalos_vasuti_baleset_tortent_Borsod_megyeben","timestamp":"2020. augusztus. 08. 17:13","title":"Halálos vasúti baleset történt Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs új koronavírusos haláleset, de találtak 32 új fertőzöttet. ","shortLead":"Nincs új koronavírusos haláleset, de találtak 32 új fertőzöttet. ","id":"20200808_Kozel_harom_tucat_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bbb4a4-38ef-40b0-b0c0-3acd8950502e","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Kozel_harom_tucat_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 09:30","title":"Közel három tucat új koronavírusos embert találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember meghalt a csehországi Bohumínban kigyulladt lakóházban, köztük több gyerek is. Családi vita áll a tragikus lakóháztűz hátterében.","shortLead":"Tizenegy ember meghalt a csehországi Bohumínban kigyulladt lakóházban, köztük több gyerek is. Családi vita áll...","id":"20200809_Nem_hivtak_meg_a_buliba_ezert_gyujtotta_fel_a_hazat_a_Bohuminban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f417ec9d-cc9f-4b83-be4a-a214450520f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Nem_hivtak_meg_a_buliba_ezert_gyujtotta_fel_a_hazat_a_Bohuminban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:02","title":"Sok halott a csehországi lakóháztűzben: nem hívták meg a buliba, ezért gyújtogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]