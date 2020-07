Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3986d82-5517-4838-b034-912d8776c860","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem látszik, hogy a járvány visszaszorulna.","shortLead":"Nem látszik, hogy a járvány visszaszorulna.","id":"20200719_Ferenc_papa_Legalabb_a_jarvany_alatt_ne_oljuk_egymast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3986d82-5517-4838-b034-912d8776c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a607e203-dd7b-41f1-a951-4ad833c2ce95","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Ferenc_papa_Legalabb_a_jarvany_alatt_ne_oljuk_egymast","timestamp":"2020. július. 19. 15:55","title":"Ferenc pápa: Legalább a járvány alatt ne öljük egymást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859dca84-99ea-4dd6-90a5-c81a7b7a3932","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A debreceni zenekar volt az egyetlen, amely autós koncerteket tarthatott májusban, még a veszélyhelyzet ideje alatt, emiatt sokan kritizálták őket. Most kijött az új számuk, amelyről azt mondták: olyan cunamit indít majd el, mint a koncertek híre.","shortLead":"A debreceni zenekar volt az egyetlen, amely autós koncerteket tarthatott májusban, még a veszélyhelyzet ideje alatt...","id":"20200720_koronavirus_jarvany_tankcsapda_autos_koncert_dal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=859dca84-99ea-4dd6-90a5-c81a7b7a3932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211fa6eb-86eb-4731-bad9-06fc48f9b72d","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_koronavirus_jarvany_tankcsapda_autos_koncert_dal","timestamp":"2020. július. 20. 11:08","title":"Megjött a Tankcsapda új száma, amelyben „mindenki megkapja a magáét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2386b9ae-7e6b-4409-9489-94ee30baf498","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az emberszünet eddig sosem látott lehetőséget kínál az emberek és az egyéb élőlények kapcsolatának vizsgálatára.","shortLead":"Az emberszünet eddig sosem látott lehetőséget kínál az emberek és az egyéb élőlények kapcsolatának vizsgálatára.","id":"20200719_Szakszot_alkottak_arra_amikor_az_emberek_eltunnek_es_a_termeszet_fellelegzik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2386b9ae-7e6b-4409-9489-94ee30baf498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd00ecf7-6cc7-40dc-97d3-759e85f89168","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_Szakszot_alkottak_arra_amikor_az_emberek_eltunnek_es_a_termeszet_fellelegzik","timestamp":"2020. július. 19. 14:16","title":"Szakszót alkottak arra, amikor az emberek eltűnnek, és a természet fellélegzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37976251-b5bc-49de-9e82-1ece419a29f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bukaresti Dinamót a végén még a koronavírus fogja kiejteni. ","shortLead":"A bukaresti Dinamót a végén még a koronavírus fogja kiejteni. ","id":"20200718_Tiz_focista_lett_koronavirusos_a_Dinamo_Bucurestinel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37976251-b5bc-49de-9e82-1ece419a29f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33ea9d9-7aa3-4f8d-9b6e-11d1bdf3ec42","keywords":null,"link":"/sport/20200718_Tiz_focista_lett_koronavirusos_a_Dinamo_Bucurestinel","timestamp":"2020. július. 18. 19:59","title":"Tíz focista lett koronavírusos a Dinamo Bucurestinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65673080-23ec-4a0a-a8aa-ab4efc6a1b35","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt döntött úgy a France Football, hogy idén nem díjaznak senkit.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt döntött úgy a France Football, hogy idén nem díjaznak senkit.","id":"20200720_aranylabda_france_football_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65673080-23ec-4a0a-a8aa-ab4efc6a1b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9eb9197-5c93-4077-8c93-64f82fb1ddce","keywords":null,"link":"/sport/20200720_aranylabda_france_football_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 14:53","title":"Idén nem osztják ki az Aranylabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e43134e-a92f-4f1c-aa02-bd0e194289df","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy másfél évtized alatt 50 ezren települtek át Ukrajnából Magyarországra. Egy most készült tanulmány szerint azonban valójában csak 15 ezer kárpátaljai magyar távozott véglegesen a szülőföldjéről, a többiek inkább kétlaki életre rendezkedtek be a határ két oldalán, vagy eleve nem is magyar nemzetiségűek voltak.","shortLead":"A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy másfél évtized alatt 50 ezren települtek át Ukrajnából Magyarországra...","id":"202029_karpataljaiak_magyarorszagon_ideoda_vandorlas_aszegenyseg_elol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e43134e-a92f-4f1c-aa02-bd0e194289df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aee760f-91cd-457b-bd73-a2ecb55f100e","keywords":null,"link":"/360/202029_karpataljaiak_magyarorszagon_ideoda_vandorlas_aszegenyseg_elol","timestamp":"2020. július. 20. 14:00","title":"Kárpátaljaiak Magyarországon: ide-oda vándorlás a szegénység elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f63f910-bb30-43ab-bee1-5d7b0f91e1c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ország esetében enyhített a beutazási korlátozásokon az országos tisztifőorvos. \r

","shortLead":"Két ország esetében enyhített a beutazási korlátozásokon az országos tisztifőorvos. \r

","id":"20200718_Kanada_sarga_Portugalia_zold_besorolast_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f63f910-bb30-43ab-bee1-5d7b0f91e1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea4f146-3b6e-408e-b01e-cde31e25b62b","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Kanada_sarga_Portugalia_zold_besorolast_kapott","timestamp":"2020. július. 18. 16:23","title":"Kanada sárga, Portugália zöld besorolást kapott Müller Cecíliától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9915c9e5-192e-4623-8d94-e423de55a212","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A börtöntől mentette meg Donald Trump magyar gyökerekkel rendelkező korábbi tanácsadóját, Roger Stone-t, aki évtizedek óta a politikai trükkök nagymestere. Most minden felületen kampányt folytatott az amnesztiáért – és bejött.","shortLead":"A börtöntől mentette meg Donald Trump magyar gyökerekkel rendelkező korábbi tanácsadóját, Roger Stone-t, aki évtizedek...","id":"202029_roger_stone_piszkos_trukkok_mestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9915c9e5-192e-4623-8d94-e423de55a212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fa0192-e1bd-4f46-9174-84996477b160","keywords":null,"link":"/360/202029_roger_stone_piszkos_trukkok_mestere","timestamp":"2020. július. 19. 16:00","title":"Amnesztiát kapott Trumptól a gonosz Forrest Gump, aki Nixont tetováltatta a hátára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]