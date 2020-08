Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e8109a2-fd47-4ff2-aadd-4224d4c03816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlannak tartanak néhány kijelentést.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartanak néhány kijelentést.","id":"20200810_SZFE_Gyurcsany_Ferenc_Pesti_Sracok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8109a2-fd47-4ff2-aadd-4224d4c03816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a11edc-151a-41de-a9ba-13a1bdfda917","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_SZFE_Gyurcsany_Ferenc_Pesti_Sracok","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:42","title":"SZFE: Elítélünk minden szélsőséges megnyilvánulást, származzon az Gyurcsány Ferenctől vagy a Pesti Srácoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs orvosszakértői bizonyíték, így az ügyvéd szerint nem fogják bíróság elé állítani a kislány feltételezett gyilkosát. ","shortLead":"Nincs orvosszakértői bizonyíték, így az ügyvéd szerint nem fogják bíróság elé állítani a kislány feltételezett...","id":"20200809_Az_ugyvedje_szerint_nem_fog_a_birosag_ele_allni_a_Madeleine_McCannugy_gyanusitottja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c043b8-88be-4035-b652-224c1c52df42","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Az_ugyvedje_szerint_nem_fog_a_birosag_ele_allni_a_Madeleine_McCannugy_gyanusitottja","timestamp":"2020. augusztus. 09. 13:39","title":"Az ügyvédje szerint nem fogják bíróság elé állítani a Madeleine McCann megölésével gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9ab63f-2e00-413a-87b6-8d8c53be70b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szerettük volna megtudni az Operatív törzstől, hogy hol vannak jelenleg Magyarországon koronavírusos gócpontok, vagy hogy hol fertőzödnek meg az újabb betegek, a válaszban csak általános tanácsokat kaptunk. Igaz, az kiderült, hogy fertőzött miatt kialakult gócból könnyen lehet területi járvány.","shortLead":"Hiába szerettük volna megtudni az Operatív törzstől, hogy hol vannak jelenleg Magyarországon koronavírusos gócpontok...","id":"20200810_koronavirus_nnk_operativ_torzs_gocpontok_fertozesi_helyek_virusgazdak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e9ab63f-2e00-413a-87b6-8d8c53be70b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe42d04-f0ac-4596-a6f9-d45dc6383121","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_koronavirus_nnk_operativ_torzs_gocpontok_fertozesi_helyek_virusgazdak","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:50","title":"Megkérdeztük, hol vannak vírusos gócpontok, az NNK azt írta: továbbra is alaposan mossunk kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök előtt a kínai és a kazah államfő is kifejezte jókívánságait.

","shortLead":"Az orosz elnök előtt a kínai és a kazah államfő is kifejezte jókívánságait.

","id":"20200810_Putyin_gratulalt_Lukasenkanak_a_gyozelemhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e2501f-94e7-4f5d-be07-a9f86a4dc1d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Putyin_gratulalt_Lukasenkanak_a_gyozelemhez","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:59","title":"Putyin is gratulált Lukasenkának a győzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc87d8f7-900c-4c78-a248-d83cb5239c9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200809_bejruti_robbanas_raketa_nsa_gps_telefon_hirosima_atombomba_tortenete_ingyen_cod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc87d8f7-900c-4c78-a248-d83cb5239c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21466fe-2d36-442b-926f-1a4274ba2142","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_bejruti_robbanas_raketa_nsa_gps_telefon_hirosima_atombomba_tortenete_ingyen_cod","timestamp":"2020. augusztus. 09. 12:03","title":"Ez történt: az NSA megüzente, jobb kikapcsolni a GPS-t a telefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén az átlagosnál kevesebb tragédia és baleset történt a Balatonnál. ","shortLead":"Idén az átlagosnál kevesebb tragédia és baleset történt a Balatonnál. ","id":"20200809_A_Balaton_Europa_legbiztonsagosabb_tava","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff3fe6b-c938-47aa-822a-cc1fac8a39c7","keywords":null,"link":"/elet/20200809_A_Balaton_Europa_legbiztonsagosabb_tava","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:07","title":"A Balaton Európa legbiztonságosabb tava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a4e5e3-1ccb-42c7-ba26-aae1355dad77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aranyár megugrásának köszönhetően új üzletember, a dagesztáni Szulejman Kerimov vette át a vezetést a leggazdagabb oroszországi polgárokat felsorló listán. Kerimov vagyona 25 milliárd dollár körül van.","shortLead":"Az aranyár megugrásának köszönhetően új üzletember, a dagesztáni Szulejman Kerimov vette át a vezetést a leggazdagabb...","id":"20200809_Magyar_kapcsolatai_is_vannak_a_leggazdagabb_oroszorszagi_uzletembernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02a4e5e3-1ccb-42c7-ba26-aae1355dad77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d6fca7-d621-4cb9-b3f3-a557cbc0f13a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Magyar_kapcsolatai_is_vannak_a_leggazdagabb_oroszorszagi_uzletembernek","timestamp":"2020. augusztus. 09. 21:28","title":"Magyar kapcsolatai is vannak a leggazdagabb oroszországi üzletembernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassan eléri a 20 milliót a regisztrált fertőzöttek száma.","shortLead":"Lassan eléri a 20 milliót a regisztrált fertőzöttek száma.","id":"20200810_Vilag_koronavirusjarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b23ffc-e8ac-4bc3-a0a7-011cc17b5261","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Vilag_koronavirusjarvany_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:47","title":"Már több mint 730 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]