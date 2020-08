Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5c67dfe-bb29-48c9-b38b-d9a0c1ccf7b2","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"Visszatérni látszik az egészséges szintre a hazai áramfogyasztás – és ennek, úgy tűnik, nem a melegebb időjárás miatti klímaigény-növekedés az oka.","shortLead":"Visszatérni látszik az egészséges szintre a hazai áramfogyasztás – és ennek, úgy tűnik, nem a melegebb időjárás miatti...","id":"20200810_magyarorszag_aramfogyasztasa_energiaigeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c67dfe-bb29-48c9-b38b-d9a0c1ccf7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b0ad5a-2deb-4c38-955b-b09f9ade2de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_magyarorszag_aramfogyasztasa_energiaigeny","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:33","title":"Visszatért Magyarország áramfogyasztása a járvány előtti időszakéhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce28c02-50bf-4038-92f7-2ce4a0e32b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem a 60 év felettiek közül kerül ki Magyarországon a legtöbb koronavírus-fertőzött. A 40 év alattiak főleg külföldi utazáson kapják el a kórt.","shortLead":"Már nem a 60 év felettiek közül kerül ki Magyarországon a legtöbb koronavírus-fertőzött. A 40 év alattiak főleg...","id":"20200810_koronavirus_fertozes_semmelweis_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ce28c02-50bf-4038-92f7-2ce4a0e32b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5403a3-83e7-476f-828b-f635e49c0d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_koronavirus_fertozes_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:39","title":"A magyar fertőzöttek nagy része a 40 alatti korosztályból kerül ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idényáras élelmiszerek 17,1 százalékkal drágábbak voltak most júliusban, mint tavaly ilyenkor.","shortLead":"Az idényáras élelmiszerek 17,1 százalékkal drágábbak voltak most júliusban, mint tavaly ilyenkor.","id":"20200811_Meg_dragabb_lett_a_friss_zoldseg_es_gyumolcs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66ca995-948f-4b10-ac92-fc108d8eb32d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Meg_dragabb_lett_a_friss_zoldseg_es_gyumolcs","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:12","title":"Jól megdrágult a friss zöldség, a gyümölcs, de a párizsi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d71135-3e40-4cec-8a2e-dfdd33c6a153","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy körtét igazán nem lehet összetéveszteni egy almával, az Apple mégis a körtét szimbolizáló logó miatt támad egy védjegyet.","shortLead":"Bár egy körtét igazán nem lehet összetéveszteni egy almával, az Apple mégis a körtét szimbolizáló logó miatt támad...","id":"20200811_apple_alma_logo_prepear_korte_vedjegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d71135-3e40-4cec-8a2e-dfdd33c6a153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e92d183-fa92-416b-a61c-cb1ab489c21f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_apple_alma_logo_prepear_korte_vedjegy","timestamp":"2020. augusztus. 11. 09:33","title":"Nem engedné az Apple, hogy egy kis cégnek körte legyen a logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b024b17d-88d4-47f2-913b-6e1ddcc5ec4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jimmy Lait és két fiát, valamint az Apple Daily több munkatársát is őrizetbe vették.\r

\r

","shortLead":"Jimmy Lait és két fiát, valamint az Apple Daily több munkatársát is őrizetbe vették.\r

\r

","id":"20200810_Hongkong_rendorok_ellenzeki_lap_tulajdonos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b024b17d-88d4-47f2-913b-6e1ddcc5ec4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180b3cba-002b-4378-a2b3-514c6dd68061","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Hongkong_rendorok_ellenzeki_lap_tulajdonos","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:18","title":"Elvitték a rendőrök az egyik hongkongi ellenzéki lap tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a8f4c6-4a78-49c9-a366-8a686de2360f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Starbucks kávézókban már korábban is lehetett dolgozni, Japánban most még magasabb szintre vitték a kávézóban történő távmunka lehetőségét.","shortLead":"Bár a Starbucks kávézókban már korábban is lehetett dolgozni, Japánban most még magasabb szintre vitték a kávézóban...","id":"20200811_japan_starbucks_munkaallomasok_tavmunka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8a8f4c6-4a78-49c9-a366-8a686de2360f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e9309c-af3e-443e-8efa-0186901faf6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_japan_starbucks_munkaallomasok_tavmunka","timestamp":"2020. augusztus. 11. 12:03","title":"Japánban a Starbucksból is lehet dolgozni, és nem is akárhogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f10e6b1-5537-4176-a80d-74caf3cd8d9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index nemrég felmondott rovatvezetője szerint nincs olyan, hogy csak kicsit akar a hatalom hozzányúlni egy szerkesztőséghez. A NER-ben nincs olyan forgatókönyv, ami alapján az Index megúszhatta volna.","shortLead":"Az Index nemrég felmondott rovatvezetője szerint nincs olyan, hogy csak kicsit akar a hatalom hozzányúlni...","id":"20200811_rovo_attila_index","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f10e6b1-5537-4176-a80d-74caf3cd8d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f5d8c4-9874-46c0-9720-7aec219f857c","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_rovo_attila_index","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:14","title":"Index-rovatvezető: Nem ismerek olyan újságírót, aki maradna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00280f10-d689-4687-90f2-5132e46947a6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A film magyarországi premierje novemberben lesz. ","shortLead":"A film magyarországi premierje novemberben lesz. ","id":"20200810_Dombrovszky_Linda_filmje_is_versenybe_szallhat_a_Golden_Globedijert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00280f10-d689-4687-90f2-5132e46947a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b0f97d-b2be-4ecd-ae15-be1ffc8630d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Dombrovszky_Linda_filmje_is_versenybe_szallhat_a_Golden_Globedijert","timestamp":"2020. augusztus. 10. 16:19","title":"Dombrovszky Linda filmje is versenybe szállhat a Golden Globe-díjért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]