Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az előző előrejelzéshez képest nagyobb keresletcsökkenést vár az OPEC. Arra számítanak, a kereslet 2021-ben már nőni fog, de nem éri el a 2019-es szintet.","shortLead":"Az előző előrejelzéshez képest nagyobb keresletcsökkenést vár az OPEC. Arra számítanak, a kereslet 2021-ben már nőni...","id":"20200812_Az_OPEC_csokkentette_olajkeresleti_elorejelzeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a7aa5-c829-42ea-b4c9-39bbc550e706","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Az_OPEC_csokkentette_olajkeresleti_elorejelzeset","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:15","title":"Az OPEC szerint a korábban vártnál kevesebb olaj fog fogyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy alvócég az ingatlan tulajdonosa.","shortLead":"Egy alvócég az ingatlan tulajdonosa.","id":"20200811_Kesz_rafizetes_Meszarosek_horvatorszagi_luxusvillaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d44dd8f-97e7-406e-99f1-cf060a78b5ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Kesz_rafizetes_Meszarosek_horvatorszagi_luxusvillaja","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:10","title":"Kész ráfizetés Mészárosék horvátországi luxusvillája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3d1fef-389f-4e69-b025-b053599752e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon megugrott a kereslet. ","shortLead":"Nagyon megugrott a kereslet. ","id":"20200812_nyaralok_apartman_berles_balaton_velencei_to","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3d1fef-389f-4e69-b025-b053599752e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd090d69-0f59-4d84-9e1a-b81c2614e26a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_nyaralok_apartman_berles_balaton_velencei_to","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:48","title":"Egy hónapra vesz ki nyaralót a Balatonnál a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01c102b-ba0a-4c07-bf55-63bf743b253c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztiválok után maradt tátongó űrt pótolja a nyárvégi Várudvar Fesztivál, a kéthetes koncertsorozatot a Punnany Massif indítja augusztus 16-án, de fellép a Wellhellótól a Bëlgán át a Budapest Bárig számos kedvelt előadó.\r

\r

","shortLead":"A fesztiválok után maradt tátongó űrt pótolja a nyárvégi Várudvar Fesztivál, a kéthetes koncertsorozatot a Punnany...","id":"20200813_Szigoruan_500_fo_alatt_indul_a_szigligeti_Varudvar_Fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c01c102b-ba0a-4c07-bf55-63bf743b253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9509d1f-8e3d-40c1-8dfd-fbcba7fa2761","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_Szigoruan_500_fo_alatt_indul_a_szigligeti_Varudvar_Fesztival","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:36","title":"Szigorúan 500 fő alatt: indul a szigligeti Várudvar Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bdd5ca-dfe8-41e5-ad9d-1a65d79076c2","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","id":"202033_emberi_szinjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5bdd5ca-dfe8-41e5-ad9d-1a65d79076c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17899e1e-cf50-4f93-bfa8-205e90a34277","keywords":null,"link":"/itthon/202033_emberi_szinjatek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:28","title":"Hamvay Péter: Emberi színjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több százan hunytak el, miután bedőltek azoknak a közösségi oldalakon terjedő legkárosabb koronavírusos álhíreknek.","shortLead":"Világszerte több százan hunytak el, miután bedőltek azoknak a közösségi oldalakon terjedő legkárosabb koronavírusos...","id":"20200813_koronavirus_alhir_fertotlenito_metanol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0eb9c0-a4da-48bc-b676-1de7d7fbafb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_koronavirus_alhir_fertotlenito_metanol","timestamp":"2020. augusztus. 13. 13:03","title":"Legalább 800 ember halt meg a világban, mert elhitte a koronavírusos álhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6667cabc-1a98-444d-8bb6-2880e85b0a2e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tuti befektetési tippel árasztották el az internetet, ehhez pedig egy kamuhírt is gyártottak az ország leggazdagabb emberével. Az OTP jogi lépéseket tett, de a hirdetések egyelőre továbbra is elérhetőek a világhálón. \r

","shortLead":"Tuti befektetési tippel árasztották el az internetet, ehhez pedig egy kamuhírt is gyártottak az ország leggazdagabb...","id":"20200812_Tutira_veszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6667cabc-1a98-444d-8bb6-2880e85b0a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da2231a-1468-4261-a4fc-e3946ffd50da","keywords":null,"link":"/360/20200812_Tutira_veszik","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:00","title":"Az MNB nem vizsgálja a bitcoinos csalókat, pedig Csányi Sándorral is reklámoznak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így már 5,1 milliónál is több esetet regisztráltak az országban.\r

","shortLead":"Így már 5,1 milliónál is több esetet regisztráltak az országban.\r

","id":"20200812_Egy_nap_alatt_52_ezer_uj_fertozottet_diagnosztizaltak_az_USAban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f57f53-127b-401c-a190-ee9531527791","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Egy_nap_alatt_52_ezer_uj_fertozottet_diagnosztizaltak_az_USAban","timestamp":"2020. augusztus. 12. 06:47","title":"Egy nap alatt 52 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]