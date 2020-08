Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfc5760c-9449-450a-8999-2204d4d3d7c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harsányi Levente és Lola marad, Mák Kata és Fehérvári Gábor Alfréd jön. Az évek óta házigazdaként dolgozó Kiss Orsolya, Kovács Áron és Marczali László viszont lekerül a képernyőről.



","shortLead":"Harsányi Levente és Lola marad, Mák Kata és Fehérvári Gábor Alfréd jön. Az évek óta házigazdaként dolgozó Kiss Orsolya...","id":"20200819_Lecsereli_Kovacs_Aronekat_a_kozteve_a_SzerencseSzombat_elerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfc5760c-9449-450a-8999-2204d4d3d7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67ab148-f4af-4585-84b7-8853dd6a2bac","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Lecsereli_Kovacs_Aronekat_a_kozteve_a_SzerencseSzombat_elerol","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:34","title":"Lecseréli Kovács Áronékat a köztévé a SzerencseSzombat éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Paul Manafort komoly hírszerzési fenyegetést jelentett 2016-ban. Az ezer oldalas jelentés szerint a WikiLeaksnek is kulcsszerep jutott, amikor Donald Trump megválasztását segítette Oroszország, és Julian Assange is tudhatta, hogy kémek segítik őt.","shortLead":"Paul Manafort komoly hírszerzési fenyegetést jelentett 2016-ban. Az ezer oldalas jelentés szerint a WikiLeaksnek is...","id":"20200819_manafort_kockazat_orosz_kem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4dbfdb-7766-4b69-93b4-28df012a27ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_manafort_kockazat_orosz_kem","timestamp":"2020. augusztus. 19. 06:09","title":"Trump volt kampánymenedzsere orosz kémmel dolgozott együtt egy szenátusi jelentés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy augusztusi kutatás szerint a magyarok a fertőzöttek számának emelkedésére reagálva nagyobb hangsúlyt fektetnek a védekezésre, mint egy hónappal korábban.","shortLead":"Egy augusztusi kutatás szerint a magyarok a fertőzöttek számának emelkedésére reagálva nagyobb hangsúlyt fektetnek...","id":"20200817_maszkviseles_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3685d08a-8bd7-4d9e-a611-34a3d7e4a1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_maszkviseles_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 17:09","title":"Ipsos: a népesség 87 százaléka visel maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac8f3c3-5927-41b8-9a8d-49abd9a9fdcf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az 1500 ember közül, aki iskolaőrnek jelentkezett, ezren nem jutottak túl az alkalmassági eljáráson, vagyis csak akkor lehet minden érintett helyre iskolaőrt küldeni, ha mostantól mindenki átmegy minden vizsgán.","shortLead":"Az 1500 ember közül, aki iskolaőrnek jelentkezett, ezren nem jutottak túl az alkalmassági eljáráson, vagyis csak akkor...","id":"20200819_iskolaor_iskola_alkalmassag_hiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ac8f3c3-5927-41b8-9a8d-49abd9a9fdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8c9cf1-4407-41a3-9f50-7bfc8f4d4773","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_iskolaor_iskola_alkalmassag_hiany","timestamp":"2020. augusztus. 19. 07:36","title":"Meghosszabbították a jelentkezési határidőt, annyi iskolaőrjelölt hullott ki az alkalmassági vizsgálaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713b1e2b-3211-4896-b9fe-cf8b0adf0720","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több motorost elütött, majd egy autónak is nekiment az elkövető. Hatan megsérültek, köztük hárman súlyosan.","shortLead":"Több motorost elütött, majd egy autónak is nekiment az elkövető. Hatan megsérültek, köztük hárman súlyosan.","id":"20200819_berlin_szandekos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=713b1e2b-3211-4896-b9fe-cf8b0adf0720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0452ab94-fe43-46b0-8057-c5e22263c7f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_berlin_szandekos_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:41","title":"Szándékosan okoztak baleseteket Berlinben, szélsőséges és pszichés beteg is lehet az ámokfutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 11 milliárd forintot költöttek Magyarországon mirelit pizzára.","shortLead":"Egy év alatt 11 milliárd forintot költöttek Magyarországon mirelit pizzára.","id":"20200819_pizza_melyhutott_vasarlas_nielsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c718f526-e706-44e5-8d7d-7b4c74839c69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_pizza_melyhutott_vasarlas_nielsen","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:45","title":"Naponta 18 tonna mélyhűtött pizzát vásárolnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b0942b-c179-43ce-a50d-210729e4b3c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi operatív törzs intézményvezetői kérésre rendelt el augusztus 19-től látogatási és kijárási tilalmat a Pesti Úti Idősek Otthonában – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.\r

\r

","shortLead":"A fővárosi operatív törzs intézményvezetői kérésre rendelt el augusztus 19-től látogatási és kijárási tilalmat a Pesti...","id":"20200818_Kijarasi_es_latogatasi_tilalmat_vezetnek_be_a_Pesti_Uti_Idosek_Otthonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4b0942b-c179-43ce-a50d-210729e4b3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2e9eb1-8364-4a17-af67-1ec0fc8e4a75","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Kijarasi_es_latogatasi_tilalmat_vezetnek_be_a_Pesti_Uti_Idosek_Otthonaban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:40","title":"Kijárási és látogatási tilalmat vezetnek be a Pesti Úti Idősek Otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lehet két Európa Liga-selejtezős csapat vezetője vagy tulajdonosa ugyanaz, így aztán négy nappal az után, hogy az NK Osijek bejutott az EL-selejtezőbe, Mészáros Lőrinc eladta a tulajdonrészét egy magántőkealapnak, amelynek nem lehet tudni, ki a valódi tulajdonosa.","shortLead":"Nem lehet két Európa Liga-selejtezős csapat vezetője vagy tulajdonosa ugyanaz, így aztán négy nappal az után...","id":"20200819_Felcsut_Meszaros_Lorinc_eszek_osijek_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdda6d6f-a80d-4e26-81ad-5da71efa90a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200819_Felcsut_Meszaros_Lorinc_eszek_osijek_foci","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:13","title":"Olyan sikeres a Felcsút, hogy Mészáros Lőrinc papíron kiszállt a horvát focicsapatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]