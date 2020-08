Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8151c886-2b29-4d52-92d6-21c37f07f7e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megfertőződött egy ifivezető.","shortLead":"Megfertőződött egy ifivezető.","id":"20200828_koronavirus_jarvany_fertozes_gyermekvasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8151c886-2b29-4d52-92d6-21c37f07f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9030c7-78cd-46a9-9ea7-35736d4264d4","keywords":null,"link":"/elet/20200828_koronavirus_jarvany_fertozes_gyermekvasut","timestamp":"2020. augusztus. 28. 06:20","title":"Leáll a Gyermekvasút a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ragaszkodik a jogállamisági feltételhez az Európai Parlament, Szijjártó jachtozása nem magánügy egy alkotmányjogász szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ragaszkodik a jogállamisági feltételhez az Európai Parlament, Szijjártó jachtozása nem magánügy egy alkotmányjogász...","id":"20200827_Radar360_Vege_a_bulinak_a_VII_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d55126c-7b18-4afc-93cc-009d132d9c10","keywords":null,"link":"/360/20200827_Radar360_Vege_a_bulinak_a_VII_keruletben","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:51","title":"Radar360: Vége a bulinak a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0797b-9308-4074-a591-28d1d25705b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mielőtt megtörténik a különleges Apple-szemüveg piaci bevezetése, a cég más módon is elkezdené hozzászoktatni az embereket az AR, vagyis a kiterjesztett valóság élményéhez – értesült a Bloomberg.","shortLead":"Mielőtt megtörténik a különleges Apple-szemüveg piaci bevezetése, a cég más módon is elkezdené hozzászoktatni...","id":"20200828_apple_tv_plus_kiterjesztett_valosag_sorozat_ar_szemuveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec0797b-9308-4074-a591-28d1d25705b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258544c7-5093-4399-b82a-0afd77f7501b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_apple_tv_plus_kiterjesztett_valosag_sorozat_ar_szemuveg","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:42","title":"Az Apple átírhatja a tévénézést, szó szerint megfoghatók lennének a műsorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a807bbbc-d560-4093-8b7a-e12a4e17ffba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Allen és Randy Probs járt szerencsétlenül.","shortLead":"Josh Allen és Randy Probs járt szerencsétlenül.","id":"20200827_Harombol_ket_versenyre_keszulo_Teslat_is_osszetortek_a_leghiresebb_amerikai_hegyi_verseny_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a807bbbc-d560-4093-8b7a-e12a4e17ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345339d7-0e26-4dce-99cb-e2f39c6f4ce7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_Harombol_ket_versenyre_keszulo_Teslat_is_osszetortek_a_leghiresebb_amerikai_hegyi_verseny_elott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:55","title":"Háromból két Teslát törtek össze a leghíresebb amerikai hegyiverseny előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a33779-aaef-4ba2-9c07-aa909316f328","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Három sikeres német politikusnak is a pozíciójába került – ami a NER-oligarcha Szíjj László jachtján lefotózott Szijjártó Péter külügyminiszternek nem –, hogy nyaralásra, utazásra szóló meghívást fogadott el olyanoktól, akiknek érdekükben állt a kapcsolat.","shortLead":"Három sikeres német politikusnak is a pozíciójába került – ami a NER-oligarcha Szíjj László jachtján lefotózott...","id":"202035__nemet_politikai_normak__baratok_kozt__vegzetes_ajandekok__menniuk_kellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21a33779-aaef-4ba2-9c07-aa909316f328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46942309-910e-44c0-abc1-16a6b3d626c1","keywords":null,"link":"/360/202035__nemet_politikai_normak__baratok_kozt__vegzetes_ajandekok__menniuk_kellett","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:00","title":"Nyugati normák: három német politikus, aki egy ajándék nyaralás miatt mondott le ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tolvaj nem tudta, hogy egy maratonfutó eredt a nyomába.","shortLead":"A tolvaj nem tudta, hogy egy maratonfutó eredt a nyomába.","id":"20200827_pap_lengyelorszag_tolvaj_templom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a885523e-a121-4f48-ba43-322956d09344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423b3f0f-73a1-4644-bbb7-849fa886c5b1","keywords":null,"link":"/elet/20200827_pap_lengyelorszag_tolvaj_templom","timestamp":"2020. augusztus. 27. 19:33","title":"Lefutotta egy lengyel pap a templom pénzével menekülő tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f6671b-043d-4ebe-870d-b9bd3dc4a725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem négy éve nem volt akkora a munkanélküliség, mint idén május és július között. Júliusban háromezer ember ment vissza dolgozni.","shortLead":"Majdnem négy éve nem volt akkora a munkanélküliség, mint idén május és július között. Júliusban háromezer ember ment...","id":"20200828_munka_foglalkoztatottsag_munkanelkuliseg_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f6671b-043d-4ebe-870d-b9bd3dc4a725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334accd5-e66c-4390-8e42-f80a08c050dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_munka_foglalkoztatottsag_munkanelkuliseg_ksh","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:48","title":"Csak háromezer ember állt vissza a munkába júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ebből a szempontból szerencsés helyzetben lévő kerület a feladatra egy projektcéget is alapított. ","shortLead":"Az ebből a szempontból szerencsés helyzetben lévő kerület a feladatra egy projektcéget is alapított. ","id":"202035_bbsz_ingatlan_pokorni_anyeresegre_hajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80cd257-d379-4477-b701-c99f29994d30","keywords":null,"link":"/360/202035_bbsz_ingatlan_pokorni_anyeresegre_hajt","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:55","title":"Budapest egyik legdrágább területén kezd ingatlanfejlesztésbe a Hegyvidéki Önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]