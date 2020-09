Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptembertől a valódi nevüket használva videojátékozhatnak a kínai felhasználók, akiket ezért minden alkalommal azonosítanak majd. Az állam által elrendelt szigorítás kidolgozói szerint ez a lakosság védelmét szolgálja a túlzott számítógépezéstől.","shortLead":"Szeptembertől a valódi nevüket használva videojátékozhatnak a kínai felhasználók, akiket ezért minden alkalommal...","id":"20200831_videojatek_kina_valodi_nev_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224156fa-b307-45e2-89a9-8c0df4fe3f98","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_videojatek_kina_valodi_nev_azonositas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:03","title":"Holnaptól személyit kell mutatni Kínában, ha valaki videojátékozni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság ezzel Balogh Csaba mindkét felfüggesztését megszüntette.","shortLead":"A bíróság ezzel Balogh Csaba mindkét felfüggesztését megszüntette.","id":"20200831_god_polgarmester_felfuggesztes_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f2eb35-3705-4f00-b480-3c7c07e1ef66","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_god_polgarmester_felfuggesztes_birosag","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:23","title":"Megsemmisítette a bíróság a gödi polgármester második felfüggesztését is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14f5e77-6e88-45b3-aa0b-526cdd5459cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az új magyar óriásbank a legnagyobb rivális OTP egykori második emberével erősít, aki a Mészáros Csoporttal is leszerződött.","shortLead":"Az új magyar óriásbank a legnagyobb rivális OTP egykori második emberével erősít, aki a Mészáros Csoporttal is...","id":"20200831_meszaros_otp_bankholding_barna_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b14f5e77-6e88-45b3-aa0b-526cdd5459cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daafa91e-1a72-444b-9f7d-c00d9e91d4a7","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_meszaros_otp_bankholding_barna_zsolt","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:52","title":"Mészáros Lőrinchez igazolt az OTP volt vezérigazgató-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szert feltehetően kínai laborokban állítják elő.","shortLead":"A szert feltehetően kínai laborokban állítják elő.","id":"20200901_bika_dizajnerdrog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4e927e-640c-4d00-a611-9d16c41624d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_bika_dizajnerdrog","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:11","title":"21 emberrel végzett eddig a bika nevű új drog Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46af0d6-e205-44b8-bb4a-a6f862672a4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb eséllyel kerülhetik el az önvezető autók a baleseteket, ha amerikai kutatóknak sikerül továbbfejleszteniük nemrég létrehozott rendszerüket: a sáskák agyának, illetve látásának működését próbálják meg leutánozni.","shortLead":"Nagyobb eséllyel kerülhetik el az önvezető autók a baleseteket, ha amerikai kutatóknak sikerül továbbfejleszteniük...","id":"20200831_saska_szeme_lgmd_idegsejt_onvezeto_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a46af0d6-e205-44b8-bb4a-a6f862672a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02e9b5b-a78f-4e2a-bb5d-a7d8bc231f2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_saska_szeme_lgmd_idegsejt_onvezeto_auto","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:33","title":"Miért nem ütköznek össze 80 milliós rajban sem a sáskák? A válasz autókban is jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ee4f8f-9ce3-4e1e-9dc2-8fa459b7265f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iraki síiták százezrei emlékeztek meg vasárnap ásúra napjáról a koronavírus-járvány miatti félelmek ellenére.","shortLead":"Iraki síiták százezrei emlékeztek meg vasárnap ásúra napjáról a koronavírus-járvány miatti félelmek ellenére.","id":"20200830_Siitak_szazezrei_unnepeltek_Irakban_az_asurat_a_jarvany_ellenere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ee4f8f-9ce3-4e1e-9dc2-8fa459b7265f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d588dd-8fff-4a97-b1c5-e0f082e24669","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Siitak_szazezrei_unnepeltek_Irakban_az_asurat_a_jarvany_ellenere","timestamp":"2020. augusztus. 30. 21:53","title":"Síiták százezrei ünnepelték Irakban az ásúrát a járvány ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3584731e-6373-454d-8c24-4de8362b5eea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Először szerepelt Grand Slam-tornán Balázs Attila, háromszettes vereséggel búcsúzott.","shortLead":"Először szerepelt Grand Slam-tornán Balázs Attila, háromszettes vereséggel búcsúzott.","id":"20200901_Balazs_Attila_US_Open_tenisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3584731e-6373-454d-8c24-4de8362b5eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2307b829-9825-4eb2-a74f-e148a69df8e6","keywords":null,"link":"/sport/20200901_Balazs_Attila_US_Open_tenisz","timestamp":"2020. szeptember. 01. 05:32","title":"Balázs Attila vereségével kezdődött a US Open","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71a3e81-40b8-43fa-9f32-8d76340560b1","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Már az felelős hozzáállás, ha valaki ír végrendeletet. Ez azonban még nem elég, nem szabad azt hinni, hogy nincs több teendő, végleg elrendezte a vagyona sorsát. Sok esetben ugyanis a végrendelkező még évtizedekig él, ezalatt érdemben megváltozhat az anyagi vagy az élethelyzete, a családi állapota. Ezért érdemes a végrendeletet időről időre karbantartani, az aktuális élethelyzethez igazítani, akár teljesen megújítani. ","shortLead":"Már az felelős hozzáállás, ha valaki ír végrendeletet. Ez azonban még nem elég, nem szabad azt hinni, hogy nincs több...","id":"mokk_20200831_On_mikor_nezett_ra_utoljara_a_vegrendeletere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e71a3e81-40b8-43fa-9f32-8d76340560b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a250cc-d53a-493c-bb93-ffebc413deb7","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200831_On_mikor_nezett_ra_utoljara_a_vegrendeletere","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:30","title":"Ön mikor nézett rá utoljára a végrendeletére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]